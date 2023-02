Kanadietiško stiliaus į Lietuvos rinktinę sieksiantis įnešti M. Durocher – atvirai apie darbą Lietuvoje ir tikslus U-18 rinktinėje

Dabar šio trenerio patarimų jau klausosi Lietuvos jaunių iki 18 metų rinktinės nariai, o šiuo metu vykstančios stovyklos metu treneris atvirai ir išsamiai papasakojo apie savo tikslus mūsų šalyje.

Prieš vasario 9–11 dienomis Lenkijoje įvyksiantį tarptautinį turnyrą, kuriame Lietuvos U-18 rinktinė kausis su Lenkijos, Vengrijos ir Estijos rinktinėmis, siūlome susipažinti su naujojo rinktinės trenerio mintimis apie Lietuvos ledo ritulį ir laukiančias kovas.

Apie tikslus vasario stovykloje

„Kaip prieš stovyklą sakiau žaidėjams, mūsų pasiruošimo ciklas bus vienas didelis procesas. Turėjome žaidėjų atranką per kalėdinę stovyklą, o dabar jau dirbame su sumažintu žaidėjų skaičiumi. Jau per praėjusią stovyklą vaikinus šiek tiek supažindinome su mūsų ruošiama sistema, o dabar mes norime pridėti papildomų elementų, kuriuos mes norėsime pamatyti per rungtynes.

Stovykloje turime ir keletą jaunesnių žaidėjų, gimusių 2007 metais, bet mes norime, kad visi žaistų kartu kaip viena komanda. Suprantu, kad klubuose jie mokosi žaisti vienaip, bet rinktinėje jie turi susipažinti su kitokiu žaidimo stiliumi. Stengiuosi atnešti šiek tiek kanadietiško žaidimo stiliaus į mūsų rinktinę, tačiau svarbiausia, jog visi žaidėjai suprastų ko iš jų norime ir žaistų tuo pačiu stiliumi.

Lenkijoje žaidėjai ir toliau mokysis, geriau susipažins su savo komandos draugais. Tikimės, jog tai padės mums treniruočių stovykloje balandį ir po laukiančiame pasaulio čempionate.“

Apie sezono metu rengiamas stovyklas

„Visos mūsų stovyklos yra dėsningas procesas mokantis naujojo žaidimo stiliaus. Pavyzdžiui, šiandien mes mokėmės žaisti neutralioje zonoje, rytoj dėmesį kreipsime į varžovų spaudimą ir žaidimą be ritulio. Jau nuvykus į Lenkiją koncentruosimės į žaidimą daugumose bei mažumose. Ties tuo jau dirbome per Kalėdas, tad bandysime priminti jaunimui svarbiausius aspektus.

Visą mūsų planą toliau šlifuosime stovykloje prieš pasaulio čempionatą. Turime keletą traumuotų žaidėjų, kurie negalėjo atvykti, tad vis dar neturime galutinės sudėties čempionatui. Žaidėjai turės įrodyti, jog jie nori ir gali žaisti už savo rinktinę svarbiausiame savo metų turnyre balandį.“

Apie Lietuvos ledo ritulininkų potencialą ir laukiantį darbą

„Lietuvoje pamačiau daug žaidėjų, kurie turi reikiamus įgūdžius ledo rituliui. To netrūko ir tarp 2007 metais gimusių žaidėjų, kurie dalyvaus turnyre Kaune. Mes norime sukurti tokią programą, kuria Lietuvos ledo ritulininkai galėtų sėkmingai pereiti nuo U-16, į U-18 ir galiausiai U-20 lygmenį, vis gerindami savo žaidimą.

Aš stengiuosi žaidėjams įnešti šiek tiek žinių, kurių jiems galbūt trūksta. Kai kurie dalykai Lietuvos rinktinės žaidėjams yra nauji, tačiau bandysime juos jų išmokinti.

Lietuvos rinktinėje matau daug talento ir man pačiam yra labai įdomu prieš laukiantį pasaulio čempionatą. Turiu pripažinti, jog nežinau tikrojo mūsų laukiančių varžovų lygio. Man tai taip pat mokymosi procesas – net ir turnyras Lenkijoje taps puikia patirtimi, kokią sistemą mes turime naudoti, kiek galime spausti varžovus ir visą tai panaudosime pasaulio čempionate.

Čia atvykau su tikslu ir pats mokintis, sužinoti daugiau apie mūsų vaikinus ir laukiančius varžovus. Taip galėsime geriau susidaryti vaizdą, kiek toli gali žengti ši rinktinė. Manau, kad po Lenkijos ateinanti stovykla prieš pasaulio čempionatą bus dar malonesnė, nes jau žengsime į paskutinę šio sezono proceso dalį.“

Apie tarptautinės patirties svarbą ir procesą

„Patirtis žaidžiant rinktinėje yra labai svarbi. Vien jau užsivilkdamas savo šalies marškinėlius tu įgauni naujos patirties, o kiekvienoje stovykloje tu išmoksti kažko naujo. Kuo jaunesnis pradedi kaupti šią patirtį, tuo geriau tu žaidi rinktinėje ateityje.

Jau dabar turėsime 2007 metais gimusių žaidėjų, kurie gins U-18 rinktinės garbę, nes jie yra pakankamai geri tai daryti. Įsivaizduokime, jei juos visus sukviestume į U-16 rinktinę – kokiu lygiu jie galėtų žaisti tuomet.

Kiekviena tarptautinė patirtis yra neįkainuojama. Tokia patirtis leidžia tobulėti ir ateityje tapti dar geresniais ledo ritulininkais. Dėl to mes norime kaupti kiek įmanoma daugiau tokios patirties, tiek ir stovykloje, tiek ir ateinančiame turnyre, kad būtume pasiruošę savo tikslui pasaulio čempionate. Norime būti ta rinktinė, kuri jo metu lemiamose rungtynėse kautųsi dėl nugalėtojų tikslo.

Visa tai yra procesas dėl savo tikslo. Šį žodį kartoju labai dažnai, kad visa tai procesas vedantis link pasaulio čempionato. Prieš jį turėsime 7 dienų stovyklą, kuri taip pat bus labai įdomi. Šiuo metu mes labiau dirbame link žaidėjų galimybių įvertinimo, o tuomet jau mums teks priimti sprendimus dėl rungtynių plano ir kurie žaidėjai jį galės geriau įgyvendinti. Lenkijoje atidžiai stebėsime savo žaidėjus, o balandį jau lauks pats įdomumas – svarbiausi sprendimai prieš pasaulio čempionatą.“

Apie darbo skirtumus klube ir rinktinėje

„Skirtumas tikrai yra ir jis yra didelis. Kai tu asmeniškai pažįsti žaidėjus, kaip jie elgiasi ant ledo ir už jo ribų, tu žinai ko iš jų laukti. Tuo tarpu pasaulio čempionatas yra labai trumpas. Jo metu tu negali tiesiog remtis 22 geriausiais žaidėjais, tu turi surinkti tuos ledo ritulininkus, kurie sudarys geriausią komandą. Jei vienas žaidėjas gali sėkmingai rungtyniauti mažumoje ir puikiai gintis, tai kitas turės turėti aukštus įgūdžius puolime ir jam reikės prisidėti prie įvarčių kūrimo. Vieni žaidėjai bus fiziškesni, kiti labiau remsis savo žaidimo arsenalu.

Norint laimėti pasaulio čempionatą tau reikia viso šio komplekto. Tu negali būti tik atakuojanti komanda su 22 geriausiai puolančiais žaidėjais, nes tuomet turėsi problemų gynyboje. Lygiai taip pat neužtenka ir tik žaidėjų galinčių gintis. Čia ir yra ta sritis, kurioje savo darbą turėsime nudirbti mes, treneriai. Turėsime žinoti, kur yra mūsų žaidėjų stiprybės, kaip žaidžia mūsų varžovai ir mūsų ledo ritulininkus pastatyti į geriausią įmanomą padėtį, suteikti jiems visas galimybes parodyti viską, ką jie gali.“

Apie laukiantį turnyrą ir stiprius priešininkus

„Tai labai svarbu, o man asmeniškai tai yra dar geresnė galimybė įvertinti ledo ritulininkus. Žaisdami su potencialiai stipresniais varžovais geriau galėsime įvertinti visą komandos lygį. Viskas, ko aš noriu iš savo komandos šiame turnyre – vykdyti trenerių nurodymus. Mūsų darbas yra į jų žaidimą įnešti visus reikalingus taktinius elementus. Mes surinksime informaciją, ką ir kaip konkrečiai reikia daryti prieš kiekvieną oponentą. Bet mums reikės, kad mūsų ledo ritulininkai vykdytų tuos nurodymus.

Turėsime savo sistemą, pagal kurią žais mūsų žaidėjai. Tačiau kiekvienų rungtynių metu mes prisitaikysime prie savo varžovų ir pasaulio čempionato metu jiems reikės greitai reaguoti į situaciją ir besikeičiančius dalykus.

Stovykla gruodį man buvo labai svarbi, nes galėjau pamatyti 60 geriausių to amžiaus grupės žaidėjų Lietuvoje. Prieš pasaulio čempionatą mes surinksime 25 geriausius žaidėjus ir tęsime darbą su jais. Žinoma, teks atsižvelgti ir į traumuotus žaidėjus bei kitus faktorius, kol galiausiai pasirinksime galutinį 22-uką. Kiekvieną akimirką norisi dirbti ties tuo, kad mes geriau atrodytume pasaulio čempionate, kiekviena stovykla tai puiki proga kurti komandą, geriau susipažinti su vieni kitais ir gerinti tarpusavio ryšį.

Kiekviena stovykla, kiekviena treniruotė veda į vieną tikslą – lemiamose kovose būti geriausiems. Kaip jau minėjau, tai ilgas procesas, kurio kiekviena dalelė yra labai svarbi.“

Turnyrą Lenkijoje lietuviai pradės su šeimininkais, vėliau jų lauks vengrai, o jo finiše laukia akistata su estais.