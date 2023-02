Vytautas Strolia apie pirmuosius startus pasaulio čempionate: „Nereikia nuleisti rankų“

Moterų 7,5 km sprinto varžybose abiem lietuvėms pavyko patekti į 60-uką bei pelnyti vietą persekiojimo lenktynėse. Dešimtame pasaulio čempionate per savo karjerą besivaržanti Natalija Kočergina sprinte užėmė 52 vietą (šaudymas 0+1), o komandos draugė Gabrielė Leščinskaitė – 53-iąją (0+0). Šiame amžiuje dviejų Lietuvos sportininkių planetos pirmenybių persekiojime iki šiol nebuvo.

Sekmadienį vykusioje pastarojoje rungtyje, kurioje sportininkės šliuožė 10 km, mūsiškės šaudydamos klydo daugiau: G.Leščinskaitė finišavo 54-a (1+0+0+2), o N.Kočergina – 56-a (1+3+1+1).

„Oberhofo trasa man paranki jau daugelį metų, labai patinka sunkios sąlygos. Šiemet taip pat sunku, ypač šiandien – atsirado rūkas, trasa šlapia, bet nebuvo vėjo. Savo rezultatus vertinu pakankamai gerai, nes po Lancerhaidės (Europos čempionato – aut. past.) buvau pakankamai pavargusi“, – sakė N.Kočergina.

37-erių visaginietė yra viena vyriausių planetos čempionato dalyvių, tačiau tai nesutrukdė sprinte pranokti beveik pusšimtį varžovių. Tuo tarpu persekiojime, pasak sportininkės, jai sėkmingiau pasirodyti sutrukdė rūkas.

„Atvykusi į pirmą šaudymą nustebau, nes per prisišaudymą rūko nebuvo. Reikėjo labai susikoncentruoti, nes netgi gali pamesti skydą, į kurį šaudai. Reikėjo stebėti kiekvieną šūvį, kur šaudai. Gerai, kad nebuvo vėjo, nes sąlygos būtų buvusios dar sunkesnės. Šaudymą vertinu pakankamai gerai, tik antrasis truputį nepasisekė, turbūt dėl to, kad per greitai atėjau“, – komentavo N.Kočergina.

Sprinto rungties apdovanojimus išsidalijo čempione tapusi vokietė Denise Herrmann-Wick bei švedės Hanna Oeberg ir Linn Persson. Persekiojimo auksą iškovojo prancūzė Julia Simon, pranokusi D.Herrmann-Wick ir norvegę Martę Olsbu Roeiseland.

Šiame pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja keturi vyrai – Vytautas Strolia, Karolis Dombrovskis, Tomas Kaukėnas ir Maksimas Fominas. 10 km sprinte į geriausiųjų 60-uką prasibrovė tik V.Strolia, užėmęs 42 vietą (1+1). T.Kaukėnas tarp 111 dalyvių buvo 70-as (2+1), K.Dombrovskis – 85-as (0+1), o čempionato debiutantas M.Fominas – 95-as (2+2).

12,5 km persekiojimo lenktynėse V.Stroliai pozicijos pagerinti nepavyko – finišą lietuvis pasiekė 49-as (1+1+2+1).

„Tokie momentai tikrai užknisa ir tokios vietos faktas, kad motyvacijos daug neduoda. Čia yra gyvenimas, nereikia nuleisti rankų dėl kelių startų. Reikia judėti toliau ir įžvelgti pozityvą, kad esu čia, startuoju persekiojime. Faktas, kad nepasisekė, savijauta nekokia, bet reikia daryti išvadas ateičiai. Tų išvadų galime padaryti, nes ne pirmą kartą per svarbiausias varžybas kažkas ne to – gera patirtis ateičiai. Kad ir kaip liūdna, bet gyvenimas tęsiasi“, – sakė V.Strolia.

Geriausias Lietuvos biatlonininkas šį sezoną ne sykį sublizgėjo pasaulio taurės etapuose: užėmė 6 vietą Rūpoldinge, 8-ąją bei 11-ąją Kontiolahtyje, 12-ąją Hochfilcene. Prasčiausios V.Strolios pozicijos, deja, užimtos pasaulio čempionate.

„Tai susiję su mano tuo maksimalizmu. Prieš čempionatą šiek tiek buvau apsirgęs ir pilnai neišsigydžiau, bet toliau stengiausi daryti sunkesnes treniruotes pagal planą. Reikėjo atleisti, praleisti ir geriau mažiau treniruotis nei persitreniruoti, ypač su liga. Turiu tą problemą, kad visą laiką noriu, noriu ir noriu, tai klaida šioje vietoje padaryta“, – paaiškino V.Strolia.

Beje, panašiai lietuviams susiklostė ir Pekino olimpinės žaidynės. Ten V.Strolia aukščiausiai pakilo 20 km asmeninėse lenktynėse, užėmęs 21 vietą su viena baudos minute. Šioje rungtyje Oberhofe biatlonininkai varžysis antradienį.

„Visą laiką galima kovoti, bet reikia pataikyti, reikia važiuoti. Niekada nenuleidžiu rankų ir galvoju, kad maksimaliai pasiruošiu kitoms varžyboms, nepaisant savijautos. Kartais būna siurprizų ir ta savijauta gal dar pasitaisys. Žiūrėsime kaip bus, negaliu nieko prižadėti, bet tikrai stengsiuosi“, – pažadėjo V.Strolia.

Pasaulio čempionate tęsiasi norvegų dominavimas: sprinte triumfavo Johannesas Thingnesas Boe, pranokęs brolį Tarjei Boe bei dar vieną tėvynainį Sturlą Holmą Laegreidą. Persekiojime J.T.Boe pridėjo dar vieną aukso medalį, S.H.Laegreidas iškovojo sidabrą, o švedas Sebastianas Samuelssonas – bronzą.