Rusijos dailiojo čiuožimo žvaigždė jau mirties agonijoje – nepadeda atliktos pėdų ir plaštakų amputacijos

Praėjusį antradienį chirurgai daugkartiniam pasaulio ir Europos čempionui, Turino olimpinio aukso savininkui 46-erių R.Kostomarovui amputavo abi pėdas, o šį antradienį dėl gangrenos – ir abiejų rankų plaštakas. Po operacijų medikai konstatavo, kad Rusijos žvaigždė turi labai rimtų problemų ir su plaučiais – vyras su visiškai pažeistais organais pats jau nebesugeba kvėpuoti.

Buvusi dailiojo čiuožimo žvaigždė per 7 dienas liko be galūnių – jam amputuotos abi pėdos ir plaštakos. Rusų žiniasklaida tikina, kad po plaštakų amputacijų naktį labai pablogėjo R.Kostomarovo sveikata: jam diagnozuota plaučių idiopatinė fibriozė.

Be to, televizijos „Penktąjį kanalą“ medikai informavo, kad „plaučiai apskritai atsisakė funcionuoti – kairiojo plaučio apatinėje dalyje kaupiasi skysčiai ir jis stipriai pažeistas, o dešinysis visiškai miręs. Be to, kraujotaka jau neaprūpina kūno deguonimi“.

Fibriozė yra negrįžtamus pakitimus plaučiuose sukelianti liga. Šie pakitimai lemia tai, kad ligos pradžioje sergančiajam tampa sunku kvėpuoti įprasto fizinio krūvio metu, o ligai progresuojant dusulys pradeda kankinti netgi ramybės būsenoje. Tai prasidėjo ketvirtadienį ir šnekama pusę lūpų, kad tai yra jau žvaigždės agonija.

Sergančių fibrioze pacientų mirštamumas yra didesnis negu sergančiųjų daugeliu vėžio formų. Tik pusė susirgusių fibrioze pacientų po diagnozės nustatymo išgyvena ilgiau nei 2–5 metus.

Kadaise su T.Navka poroje šokęs 45-erių R.Kostomarovas ligoninėje merdi dėl koronaviruso ir gripo B komplikacijų jau daugiau kaip mėnesį. Pradžioje jis susirgo koronavirusu, o jau po to ir plaučių uždegimu.

„Viskas prasidėjo nuo paprasčiausio kosulio. Bet, žinote, kaip būna – vieną dieną 39 laipsniai karščio, o jau kitą – tu dirbi. Romanas į medikų rankas ligoninėje pateko su tokiais tyrimų „skaičiukais“, kurie sakė, jog jis mirs. Bet jis dar gyvas ir tai stebuklas. medikų stebuklas“, – kalbėjo R.Kostomarovo žmona Oksana Domnina.

„Faktas yra tas, kad viena iš rimčiausių virusinių ligų komplikacijų yra kraujo krešėjimo problemos. Pirmiausia kenčia galūnės – pėdos ir pirštai, nekrozė pasireiškia gangrena, tenka pažeistus organusjas amputuoti.

Tuo pačiu kenčia ir organų mikrocirkuliacija – plaučiuose, širdyje ir tai gali sukelti paciento mirtį. Nesvarbu, ar tai nuo koronaviruso, ar nuo gripo ar apskritai nuo plaučių uždegimo. Viena galiu aiškiai pasakyti – visa Rusija stengiasi padėti, stebi Romos sveikatos reikalus.

Tačiau po visų amputacijų galiu tik pasakyti: deja, širdies neamputuosi. Čia reikia, kad daktarai žūtbūt prisotintų organizmą deguonimi,“, – neguodžiančią žinią antradienį pranešė sporto medikas ir karininkas Aleksandras Jablunovskis.

Rusai viešai kalbėjo, kad kad po kojų pėdų amputacijos R.Kostomarovas išvyks gydytis į Vokietijos klinikas.

Pirmoji trenerė sportininko Lidija Karavajeva aiškino, kad iš pradžių vokiečių gydytojai pasiūlė savo pagalbą gydant R.Kostomarovą. Tačiau dabar jie atsitraukė nuo šios idėjos.

„Manau, jei vokiečių gydytojai turėtų kažkokią viltį ar konkretų pasiūlymą, Roma jau būtų gydomas Vokietijoje. Matyt, jie turi blogas prognozes, tačiau mums to nesako“, – pabrėžė L.Karavajeva.

R.Kostomarovas sausio 10 dieną dėl skausmų krūtinėje buvo atvežtas į ligoninę ir po dirbtinės komos iškart prijungtas prie gyvybę palaikančių aparatų.

2006 m. Turino žiemos olimpiadoje R.Kostomarovas kartu su T.Navka iškovojo aukso medalį.

Be to, jis yra daugkartinis pasaulio ir Europos čempionas. Pasibaigus Turino žaidynėms pora paskelbė apie karjeros pabaigą, tačiau nutarė ir toliau šokti ant ledo įvairiuose komerciniuose projektuose.

Po to T.Navka ištekėjo už V.Putino spaudos atstovo D.Peskovo ir įkūrė savo ledo šou, kuriame šoka ir Lietuvos piliečiai Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas.

Prasidėjus plataus masto Rusijos karui prieš Ukrainą, rusas R.Kostomarovas veidmainiškai pareiškė, kad šalis agresorė niekada nieko nepuolė, o Ukraina pati kalta, nes norėjo užpulti būtent Rusiją.

Praėjusių metų gruodžio 13 dieną šokėjas ant ledo buvo įtrauktas į Aukščiausiosios Rados sankcijinių pilieąių sąrašą. Sausio 7 d. atitinkamą dekretą pasirašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Neturiu jokių priekaištų. Tai tik V.Zelenskio politika ir Amerikos bei Vakarų propaganda. Man nusispjauti į V. Zelenskį“, – atsakė likus dienai iki patekimo į ligoninę R.Kostomarovas.