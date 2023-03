Europos rankinio pirmenybių atrankos turnyre baigėsi trečiasis turas

Varžovai

6-ojoje grupėje žaidžianti Lietuvos rinktinė trečiadienį Tbilisyje net 18:32 (7:16) pralaimėjo Gruzijos rankininkams.

Kitose šios grupės rungtynėse ketvirtadienį Vengrijos rankininkai išvykoje nugalėjo Šveicarijos komandą 37:32 (21:19).

Po trijų turų pirmauja 6 taškus iškovoję vengrai. Šveicarai turi 4 taškus, gruzinai – 2, lietuviai – 0.

Abejos ketvirtojo turo rungtynės bus žaidžiamos sekmadienį. Lietuviai priims gruzinus, vengrai – šveicarus.

Atrankos varžybos vyksta aštuoniose grupėse. Į baigiamąjį turnyrą pateks po dvi stipriausias visų grupių komandos ir keturios geriausios trečiąją vietą užimsiančios rinktinės.

Teisę žaisti Europos pirmenybėse jau turi šeimininkė Vokietija bei praėjusio čempionato prizininkės Švedija, Ispanija ir Danija.

Lyderiai

Vengrijos rinktinė yra viena iš septynių komandų, kurios per pirmąjį ratą laimėjo visas trejas rungtynes.

Kitose grupėse po 6 taškus surinko Portugalija, Serbija, Čekija, Austrija, Slovėnija ir Prancūzija.

Sunkiausiai pergalę iškovojo serbai, kurie kovojo su labai stipriais varžovais, bet namie paskutinėmis sekundėmis palaužė Norvegijos rinktinę 25:24. Serbai vos ne visas rungtynes atsiliko, tačiau paskutinėmis minutėmis beveik septynių tūkstančių sirgalių palaikymas Novi Sado arenoje padėjo jiems įveikti svečius iš Šiaurės.

Kaimynai

Šiame ture labai silpnai žaidė ne tik lietuviai, bet ir artimiausi mūsų kaimynai.

Latvijos rinktinė, žaidusi be ryškiausios žvaigždės, aukščiausio Europos rankininko Dainio Krištopano, ketvirtadienį išvykoje pralaimėjo Italijos komandai 23:36.

Dviženkliu skirtumu pralaimėjo ir Lenkijos rinktinė. Lenkai namie 28:38 nusileido Tokijo olimpinių žaidynių čempionei Prancūzijos ekipai. Lenkai galėjo pasiguosti bent dėl to, kad jų rungtynes Gdanske stebėjo devyni tūkstančiai žiūrovų – didžiausia turo auditorija. Be to, Lenkijos rinktinei pirmasis pralaimėjimas neturėtų kelti problemų, nes kitos dvi grupės komandos yra aiškiai silpnesnės.

Šios komandos žaidžia 8-ojoje grupėje. Prancūzija turi 6 taškus, Lenkija – 4, Italija – 2, į lentelės apačią nukritusi Latvija taškų neiškovojo.

Vienintelė atrankos turnyre taškus iškovojusi Baltijos šalių komanda yra Estijos rinktinė. Estai ketvirtadienį namie pasiekė pirmąją pergalę – nugalėjo Izraelio komandą 30:28.

Beje, lietuviai pernai izraeliečiams pralaimėjo abejas pasaulio pirmenybių atrankos turnyro rungtynes.

Intriga

Kone labiausiai intrigavusios turo rungtynės vyko trečiadienį Eindhovene, kur Nyderlandų rankininkai priėmė Kroatijos komandą. Šioms rungtynėms teisėjavo lietuviai Mindaugas Gatelis ir Vaidas Mažeika.

Olandai spalį netikėtai prarado taškus Graikijoje, todėl atsidūrė gana nemalonioje padėtyje, nes būtent šioje grupėje nėra aiškių autsaiderių. Laiku nesusikaupus galima nugarmėti į ketvirtąją vietą, bet Nyderlandų rinktinė padarė viską, kad neatsidurtų pavojingoje zonoje, ir nelauktai įtikinamai nugalėjo kroatus 32:27.

Kroatijos rinktinei patyrus pirmąjį pralaimėjimą 5-ojoje grupėje neliko nė vienos taškų nepraradusios komandos.

Užtat yra taškų neturinti komanda. Trečią kartą pralaimėjo pernai Europos pirmenybėse žaidusi Belgijos rinktinė. Belgai namie nusileido šiame atrankos turnyre stebinantiems Graikijos rankininkams 24:26.

Kroatai, olandai ir graikai turi po 4 taškus. Kelialapio dar neužsitikrino nė viena komanda, tačiau toks kraitis ir tarpusavio rungtynėse iškovoti taškai visoms trims komandoms užtikriną labai ramų antrąjį ratą.

Įdomybės

Kita Lietuvos teisėjų pora Justas Ivanauskas ir Edvinas Jencevičius dirbo vienose iš atkakliausiai vykusių rungtynių Liuksemburge. Ten liuksemburgiečiai paskutinę akimirką praleido Omuro Pehlivano įvartį ir minimaliu skirtumu 29:30 nusileido Turkijos rinktinei.

Gana netikėtai baigėsi trečiadienį Farerų Salose ir Čekijoje vykusios rungtynės. 4-ojoje grupėje pirmuosius taškus iškovojo Farerų Salų rankininkai, įveikę Rumunijos komandą 28:26.

3-iosios grupės lyderių dvikovoje Čekijos rankininkai pastatė nepramušamą gynybos sieną ir labai užtikrintai nugalėjo Islandijos komandą 22:17.

3 turas

6 grupė

Gruzija – Lietuva 32:18 (16:7). Tbilisis. 1850 žr.

Šveicarija – Vengrija 32:37 (19:21).

Lentelė: Vengrija – 6, Šveicarija – 4, Gruzija – 2, Lietuva – 0.

1 grupė

Liuksemburgas – Turkija 29:30 (10:14). Tironzelli 6 / Hacioglu 6. Teisėjai Ivanauskas ir Jencevičius. Liuksemburgas. 524 žr.

Šiaurės Makedonija – Portugalija 23:29 (11:14). F.Kuzmanovskis 5, Serafimovas 5 / Areia 10. Skopjė.

Lentelė: Portugalija – 6, Šiaurės Makedonija – 4, Turkija – 2, Liuksemburgas – 0.

2 grupė

Serbija – Norvegija 25:24 (12:14). Pechmalbecas 5, Radivojevičius 85 / Abelvikas 6. Novi Sadas. 6700 žr.

Suomija – Slovakija 30:27 (11:13). M.Granlundas 8, R.Granlundas 6 / Potiskas 6. Vanta. 750 žr.

Lentelė: Serbija – 6, Norvegija – 4, Suomija – 2, Slovakija – 0.

3 grupė

Čekija – Islandija 22:17 (12:10). Kasparekas 4, Reichlas 4, Klima 4 / Kristjanssonas 7. Brno. 2800 žr.

Estija – Izraelis 30:28 (16:12). Toomas 11 / Dajanas 9. Talinas. 900 žr.

Lentelė: Čekija – 6, Islandija – 4, Estija – 2, Izraelis – 0.

4 grupė

Farerų Salos – Rumunija 28:26 (15:9). Westas 11 / Tarita 6. Torshaunas. 1700 žr.

Ukraina – Austrija 31:38 (13:18). Akimenko 10 / Wagneris 8. Koburgas.

Lentelė: Austrija – 6, Rumunija – 2, Farerų Salos – 2, Ukraina – 2.

5 grupė

Nyderlandai – Kroatija 32:27 (15:13). K.Smitsas 8, Steinsas 6 / Karačičius 9. Teisėjai Gatelis ir Mažeika. Eindhovenas. 2000 žr.

Belgija – Graikija 24:26 (10:13). De Beule 7 / Liapis 4, Papavasilis 4, Savvas 4. Haseltas. 1868 žr.

Lentelė: Kroatija – 4, Nyderlandai – 4, Graikija – 4, Belgija – 0.

7 grupė

Kosovas – Bosnija ir Hercegovina 22:25 (10:14). Tahirukajus 5 / Buričius 5, Boškovičius 5. Priština. 2010 žr.

Juodkalnija – Slovėnija 29:32 (14:14). Kuludžerovičius 5, B.Vujovičius 5 / Vlahas 8. Podgorica.

Lentelė: Slovėnija – 6, Juodkalnija – 4, Bosnija ir Hercegovina – 2, Kosovas – 0.

8 grupė

Lenkija – Prancūzija 28:38 (11:22). Widomski 5 / Nahi 10, Memas 6. Gdanskas. 9000 žr.

Italija – Latvija 36:23 (15:10). Marrochi 6 / Geisleris 6. Peskara. 1000 žr.

Lentelė: Prancūzija – 6, Lenkija – 4, Italija – 2, Latvija – 0.