Panevėžio treke išsidalintas beveik 6000 eurų prizų fondas

Varžybose, kurių pirmasis etapas vyko sausio 15 d., dalyvavo 140 dviratininkų (113 vyrų ir 27 moterys). Elito grupėje klasifikuoti 66, o mėgėjų – 91 dviratininkas. 17 dviratininkų įrašyti abiejose klasifikacijose. 10 geriausių elito grupės dviratininkų išsidalino beveik 3950 eurų, o 1–10 vietas mėgėjų grupėje užėmusiems dviratininkams atiteko „Veloklinikos“ čekiai, kurių vertė – 2000 eurų.

J. Beniušis, kuris praleido trečiąjį etapą, surinko 325 taškus. Prieš paskutinį etapą Justas bendrojoje įskaitoje buvo ketvirtas. Penktajame etape jis pelnė 105 taškus ir šoktelėjo į pirmą poziciją. Už pirmą vietą jam atiteko 1000 eurų čekis. Antrą vietą užėmė Rokas Kmieliauskas („Voltas-Madaris Cycling Team“, 306 tšk.), o trečią – belgas Remi De Mey („Voltas-Madaris Cycling Team“, 277 tšk.).

„Žinoma, labai norėjau laimėti. Prieš šių varžybų seriją, atsižvelgus į etapų datas, maniau, kad pirmajame trejete galiu būti, o, jei viskas palankiai susiklostys, tai įmanoma ir laimėti. Džiaugiuosi, kad pavyko nugalėti.

Dėkoju savo komandai, kuri prižiūrėjo mane viena akimi, – sakė J. Beniušis. – Man labai patiko varžybų formatas. Galbūt šešios rungtys per dieną kai kam ir per daug, bet man ne. Šios varžybos prisidėjo prie pasirengimo Europos čempionatui ir antrajam UCI tautų taurės etapui Egipte. Juk per treniruotes niekada nevažiuoji, kaip per varžybas.

Puiku, kad gali pasitikrinti varžybose: žinai, ko tikėtis, ką dar pakeisti, pašlifuoti. Manau, kad startams Egipte esame neblogai pasirengę.“ Galutinė elito grupės bendroji įskaita: 1. Justas Beniušis (S. Krupeckaitės sporto akademija) – 325 tšk. 2. Rokas Kmieliauskas („Voltas-Madaris Cycling Team“) – 306 3. Remi De Mey („Voltas-Madaris Cycling Team“) – 277 4. Mantas Januškevičius („Voltas-Madaris Cycling Team“) – 263 5. Jomantas Venckus (Lietuvos rinktinė) – 245 6. Darijus Džervus („Voltas-Madaris Cycling Team“) – 224 7. Žygimantas Matuzevičius (Lietuvos rinktinė) – 207 8. Rokas Adomaitis (Lietuvos rinktinė) – 194 9. Laurynas Vinskas (S. Krupeckaitės sporto akademija) – 178 10. Tadas Baranauskas (Panevėžio SC/„Greitis“) – 176.

Paskutiniame etape tris pirmas vietas iškovojo J. Beniušis, o po dvi pergales šventė L. Vinskas, A. Mikutis ir Ž. Matuzevičius.

J. Beniušis, kurį treniruoja Dmitrij Leopold, laimėjo eliminavimo rungtį, su A. Mikučiu, R. Adomaičiu ir Ž. Matuzevičiumi – 4 km komandų persekiojimo lenktynes (4.09,88), o su L. Vinskumi ir Vasilijumi Lendel (Panevėžio SC/„Domino“) – komandų sprinto lenktynes (44,86 sek.). Pastarojoje rungtyje dviratininkus nuo Lietuvos rekordo skyrė 0,239 sek.

Eliminavime antrą vietą užėmė Ž. Matuzevičius, o trečią – R. Adomaitis. 1 km asmenines lenktynes laikui laimėjo L. Vinskas – 1 min. 4,59 sek. Antras buvo J. Beniušis (+0,14 sek.), o trečias – Ž. Matuzevičius (+0,75 sek.). Pastarasis laimėjo skrečo rungtį. Joje antrą vietą užėmė T. Baranauskas, o trečią – J. Beniušis. Grupinėse lenktynėse dėl taškų geriausiai pasirodė A. Mikutis (116 tšk.). Antras buvo R. Adomaitis (93 tšk.), o trečias – Ž. Matuzevičius (66 tšk.).

Mėgėjų grupės nugalėtojas 14-metis D. Činga, kurį treniruoja Anatolijus Novikovas, surinko 312 taškų. Antrą vietą užėmė Paulius Sprindys (Panevėžio „Dviračiai“), surinkęs 235 taškus, o trečią – Arminas Petkevičius („SportoManai“), kurio sąskaitoje – 229 taškai. 10-ą vietą užėmė Deimantė Zelenauskaitė (Panevėžio SC/„Domino“), surinkusi 100 taškų.

Galutinė mėgėjų bendroji įskaita: 1. Dovydas Činga (Panevėžio SC/„Greitis“) – 312 tšk. 2. Paulius Sprindys (Panevėžio „Dviračiai“) – 235 3. Arminas Petkevičius („SportoManai“) – 229 4. Vitalik Osypenko (Panevėžio „Dviračiai“) – 220 5. Augustas Mažeika („SportoManai“) – 195 6. Antanas Budreckis (Panevėžio „Dviračiai“) – 145 7. Arnas Bilertas (Panevėžio R. Sargūno SG) – 132 8. Paulius Pučinskas (Klaipėdos „Viesulo“ SC) – 131 9. Nedas Narbutas (Panevėžio R. Sargūno SG) – 129 10. Deimantė Zelenauskaitė (Panevėžio SC/„Domino“) – 100.

Paskutiniame etape po dvi pergales iškovojo Lukas Talačka („Top Team Cycling“) ir Martynas Maniušis („Utena Cycling Team“).

L. Talačka laimėjo 1 km asmenines lenktynes laikui (1.10,78). Antras buvo D. Činga (1.12,23), o trečias – A. Petkevičius (1.13,25). Lukas su Mariumi Sabaliausku, Arūnu Gliaudeliu ir Andrejumi Dolgovu („Top Team Cycling“) nugalėjo 4 km komandų persekiojimo lenktynėse (4.52,48).

M. Maniušis laimėjo skrečo rungtį ir grupines lenktynes dėl taškų (15 tšk.). Skreče antras buvo ukrainietis Oleh Smolynec, o trečias – D. Činga. Grupinėse lenktynėse dėl taškų antrą vietą užėmė kitas ukrainietis Zachar Podenko (Panevėžio R. Sargūno SG, 12 tšk.), o trečią – vėl D. Činga (11 tšk.).

Eliminavimo rungtyje pirmą vietą iškovojo D. Činga, antras liko Z. Podenko, o trečias – M. Maniušis.

Komandų sprinto rungtyje nugalėjo Ukrainos dviratininkai, atstovaujantys Panevėžio R. Sargūno sporto gimnazijai: Nazar Kopytko, Z. Podenko ir Daniel Nedomec (52,44 sek.). Šioje rungtyje dalyvavo buvusios Lietuvos rinktinės narės Gintarė Gaivenytė-Mikalajūnė ir Daiva Tušlaitė-Ragažinskienė. Jos važiavo kartu su Aurimu Varna.

Varžybų iniciatorius ir vienas organizatorių Darijus Džervus mano, kad varžybos buvo sėkmingos. „Žinant galimybes pas mus minti žiemą, nusprendėm pasinaudoti treku, ypač kai, pasiketus treko valdytojui, patekti į jį tapo lengviau. Manau, kad viskas, ką buvome sumanę, pavyko. Džiaugiamės, kad beveik kiekviename etape dalyvių buvo vis daugiau, – pažymėjo buvęs profesionalus dviratininkas, UAB „Madaris“ vadovas D. Džervus. – Šias varžybas planuojame rengti ir kitą žiemos sezoną. Galbūt kažkiek keisime programą, rungtis, gal ir daugiau etapų rengsime. Jau sulaukėme didesnio latvių ir estų susidomėjimo.“

Lietuvos dviračių sporto federacijos (LDSF) prezidentas ir UAB „Voltas“ vadovas Darius Levickis tikisi, kad treko disciplina tik populiarės. „Šios varžybos – dar tik visko pradžia. Dabar mūsų pagrindinė kryptis – trekas, nes kitose rungtyse labai sunku pasiekti aukštų rezultatų. Didžiuojamės, kad Panevėžyje turime puikų treką, bet negalėjome naudotis juo pakankamai, nes iki šiol buvo sunku patekti į jį. Džiugu, kad situacija keičiasi į gerą pusę. Dėkojame Panevėžio sporto centrui ir „Kalnapilio“ arenos kolektyvui. Tikėkimės, kad pavyks surengti dar daugiau treko varžybų, į kurias pavyks pritraukti dar didesnį būrį žiūrovų“, – sakė D. Levickis.

Kovo 14–17 d. Kaire (Egiptas) vyksiančiame UCI Tautų taurės varžybų II etape dalyvaus 8 Lietuvos dviratininkai: Olivija Baleišytė, Miglė Lendel, R. Adomaitis, J. Beniušis, V. Lendel, Ž. Matuzevičius, A. Mikutis ir L. Vinskas.