Stipriausios Lietuvos tinklinio komandos stoja į kovą dėl vietos finale

Šeštadienį 14 val. pirmąsias pusfinalio rungtynes savo aikštėje žais čempionės titulą ginanti Gargždų „Amber-Arlangos“ komanda. Ji priims praėjusių metų finalininkę Marijampolės „Sūduvą“.

17 val. reguliariojo sezono nugalėtoja Šiaulių „Elgos-Grafaitės-SC Dubysos“ komanda namuose susitiks su Kelmės „Etoviu“. Antrosios rungtynės vyks sekmadienį 14 val. Kelmėje. Tuo tarpu „Sūduva“ antrose pusfinalio rungtynėse gargždiškius priims kovo 25-ąją.

Neabejotinai didžiausią šuolį šiame sezone kėsinasi atlikti Šiaulių „Elgos-Grafaitės-SC Dubysos“ komanda. Praėjusiais metais vos ketvirtąją vietą čempionate užėmę šiauliečiai šiame sezone jau iškovojo LTF Didžiąją taurę bei yra vieni realiausių pretendentų į aukso medalius. Viena didžiausių to priežasčių – į Šiaulius grįžęs vienas geriausių Lietuvos tinklininkų Arvydas Mišeikis. Su profesionalo karjera atsisveikinęs žaidėjas dar turi pakankamai motyvacijos padėti savo gimtojo miesto komandai.

„Malonumas žaisti vis dar yra išlikęs, ypač kai turime tokią komandą. Atmosfera komandoje tikrai gera, visi puikiai leidžiame laiką aikštelėje. Ekipą papildę Arnas Rumševičius, Artūras Vincėlovičius pakėlė žaidimą į kitą lygį ir automatiškai pasitempė kiti žaidėjai. Nesakyčiau, kad mūsų žaidimas idealus, bet tikrai yra neblogas, vedantis tikslo link“, – kalbėjo A. Mišeikis.

Šiais metais Lietuvos čempionate netrūksta įdomių kovų. Lyderių ketvertukas tarpusavyje dalinosi pergales, todėl lemiamos kovos yra intriguojančios. A. Mišeikis sako, jog visos komandos yra gana skirtingos.

„Kelmės komanda pasižymi savo kovingumu, turi geriausius fanus Lietuvoje, kurie tikrai pastumia ekipą į priekį. Po pralaimėjimo VU komandai jie tarsi atsispyrė nuo dugno, pasistiprino Linu Petravičiumi ir dabar yra visai kitame lygmenyje. „Sūduva“ taip pat yra kovinga komanda ir gana nenuspėjama. Gargždų ekipa turi susiformavusį branduolį, nemažai metų dirba kartu. Dėl to nėra lengva žaisti nei su viena iš šių komandų“, – pabrėžė A. Mišeikis.

Būtent su kelmiškiais „Elga-Grafaitė-SC Dubysa“ žais pusfinalio rungtynes. A. Mišeikis neabejoja, kad su savo aistringu palaikymu „Etovis“ mes rimtą iššūkį šiauliečiams.

Mišeikis per savo karjerą užsienyje įgijo nemažai patirties. Tinklininkas sako, kad tiek užsienyje, tiek Lietuvoje jis į kiekvienas rungtynes žiūri rimtai, nepriklausomai nuo to, koks yra varžybų etapas. „Žinoma, atkrintamosios yra šiek tiek kitoks dalykas. Atsiranda šioks toks jaudulys. Tą pajutau ir per LTF taurės varžybas, visgi ne kiekviena dieną žaidi finale. Nors atrodo, kad patirties yra nemažai, bet tai nieko nekeičia. Manau, kad jeigu nebūtų jaudulio finaluose, tai būtų kažkas ne taip“, – šypsojosi tinklininkas.

Savaitgalį taip pat vyks ir TOP SPORT Lietuvos tinklinio čempionato B pogrupio pusfinalio kovos. Šeštadienį 13 val. Raseinių „Lūšis Volley“ susitiks su Alytaus „Ultra“, o sekmadienį 15 val. vyks atsakomasis mačas Alytuje.

Lietuvos tinklinio čempionato finalai vyks balandžio 1 dieną Alytuje.