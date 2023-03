„Šviesos“ ir „Dragūno“ rankininkai pergalėmis pradėjo Baltijos lygos ketvirtfinalį

Tvirtą žingsnį finalo ketverto link žengė Lietuvos čempionai ir praėjusio sezono BHL prizininkai Vilniaus „Šviesos“ rankininkai. Pirmose ketvirtfinalio rungtynėse „Šviesa“ namuose 36:25 (18:11) sutriuškino Estijos „Mistra“ ekipą. Nugalėtojams 7 įvarčius pelnė Skirmantas Plėta, po 5 įvarčius įmetė Mantas Urvikis ir Karolis Bliuvas.

„Kėlėme uždavinius namuose sužaisti kuo geriau. Viską išpildėme tikrai gerai ir laimėjome netgi didesniu skirtumu, negu patys tikėjomės. Buvo klaidelių, bet be klaidų neįmanoma sužaisti visų rungtynių. Dabar svarbiausia neatsipalaiduoti ir negalvoti, kad jau viską padarėme. Jeigu nenusiteiksime kovai, galime svečiuose ir penkiolikos įvarčių skirtumu pralaimėti.

Laukia sunkios atsakomosios rungtynės, nes tokiu skirtumu pralaimėję varžovai bus tikrai pikti“, – sakė rezultatyviausiai „Šviesos“ gretose žaidęs S. Plėta.

Pergale ketvirtfinalį pradėjo ir Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai. Praėjusio sezono BHL finalo ketverto dalyviai namuose 24:21 (12:8) įveikė Latvijos čempioną Duobelės „Tenax“ klubą. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 8 įvarčius pelnęs Tomas Drakšas, 5 įvarčius prie pergalės pridėjo Gytis Šmantauskas.

„Žaidimas buvo klampus. Buvo daug emocijų ir prisirinkome per daug dviejų minučių pašalinimų. Darėme per daug klaidų, o antroje rungtynių pusėje žaidimas buvo beveik sustojęs. Bet iš varžovų mes ir tikėjomės tokios rimtos kovos. Gaila, kad nepavyko susikrauti didesnės persvaros. Turėjome progų įgyti didesnį pranašumą, bet to nepadarėme ir varžovai mus nubaudė. Trys įvarčiai yra labai mažai ir šiuolaikiniame rankinyje juos galima prarasti per dvi minutes“, – teigė „Dragūno“ treneris Gintaras Cibulskis.

Vienos atkakliausių ketvirtfinalio rungtynių vyko Kaune, kur Lietuvos vicečempionas „Granitas-Karys“ priėmė Estijos čempioną ir praėjusio sezono BHL finalininką „Polva Serviti“ klubą. Beveik visų rungtynių metu nei vienai komandai nepavyko įgyti didesnio negu dviejų įvarčių pranašumo. Tik pačioje susitikimo pabaigoje estai laimėjo atkarpą 4:0 ir namo parsivežė pergalę 26:22 (11:10). „Granito-Kario“ komandai 6 įvarčius pelnė Modestas Štarolis, 5 įvarčius įmetė Matas Jurkevičius.

„Parodėme, kad galime lygiaverčiai kovoti su tituluotais varžovais. Patiko komandos nusiteikimas. Nei vieno žaidėjo nereikėjo raginti, visi kovojo ir aikštelėje atidavė visas jėgas. Galėjome laimėti, bet rungtynių pabaiga nebuvo sėkminga ir per paskutines penkias minutes laidome varžovams įgyti persvarą. Namuose pavyko nustebinti geru žaidimu, gal pavyks iš išvykoje.

Neišnaudojome visų savo resursų. Jeigu pavyks juos pasitelkti, sieksime revanšo svečiuose“, – sakė „Granito-Kario“ treneris Vaidotas Grosas.

Likusiose ketvirtfinalio rungtynėse, kuriose tarpusavyje kovoja Estijos komandos, „Tapa“ komanda namuose 28:26 įveikė BHL čempiono titulą ginantį „Viljandi“ klubą.

Atsakomosios ketvirtfinalio rungtynės, po kurių paaiškėjo finalo ketverto dalyviai, bus žaidžiamos kovo 25 dieną.