LTOK prezidentė D. Gudzinevičiūtė įspėja – palaikymo sulaukiantys rusai vis labiau veržiasi į tarptautines varžybas

Toks sprendimas buvo priimtas neeiliniame FIE kongrese, kuris vyko internetu. Balsuojant dėl sprendimo sugrąžinti rusus ir baltarusius į tarptautines fechtavimo varžybas „už“ balsavo 89 delegatai, o „prieš“ – vos 46.

„Taip, tai šokas, tačiau reikia pasakyti, kad tokių prorusiškų tarptautinių federacijų pasaulyje yra ne viena ir gali būti, kad fechtavimas davė „ženklą“ kitoms joms taip pat atidaryti savo sporto varžybas rusams ir baltarusiams. Čia toks precedentas – va, žiūrėkite, leido ir viskas tvarkoje, pasaulis ramiai reaguoja...

Tarptautinio olimpinio komiteto pozicija ir rekomendacijos nesikeitė, tačiau visos tarptautinės federacijos yra nepriklausomos ir olimpinis komitetas negali niekam įsakyti, kaip elgtis.

Fechtuotojų sprendimą atšaukti gali tik patys fechtuotojai“, – kalbėjo Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) narė ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė 57-erių Daina Gudzinevičiūtė.

Fechtavimas prisijungė prie bokso, stalo teniso ir teniso varžybų, kuriose leidžiama startuoti karo Ukrainoje sukelėjams Rusijos ir Baltarusijos sportininkams.

Vienu atveju dalis tų atletų varžosi kaip neutralūs sportininkai, kiti – jau su savo vėliavomis ir himnais.

Pasigirdo kalbų, kad apie rusų dalyvavimą varžybose svarsto ir Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA).

2022 metų vasario 27 dieną Tarptautinis olimpinis komitetas pasidalino rekomendacijomis dėl agresoriaus ir jo satelito federacijų bei sportininkų suspendavimo – buvo pasiūlyta rusams ir baltarusiams neleisti varžytis tarptautinėje arenoje be galimybės startuoti net ir po neutralia vėliava.

– Tarptautinė fechtavimo federacija yra prorusiška?, – buvo paklausta LTOK prezidentė D.Gudzinevičiūtė.

– Jai vadovavo savo laiku rusų milijardierius ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino gerbėjas Ališeras Usmanovas. Federacijos valdžioje nemažai rusakalbių pavardžių, nors atstovauja kitoms šalims.

Neužmirškime ir Afrikos šalių, kur parama vienokiu ar kitokiu pavidalu yra labai vertinama. Mano kolega Ukrainos olimpinio komiteto prezidentas Vadymas Gutcaitas po tokio fechtavimo federacijos sprendimo liko amo netekęs – jis juk pats buvęs fechtuotojas, olimpinis čempionas, buvo Valdyboje, siekė, kad rusams būtų uždaryti keliai į areną – o dabar jiems viskas atvira.

Dar tragiška ir tai, kad jis olimpiadoje auksą laimėjo komandoje su dabartiniu Rusijos fechtavimo federacijos vadovu Stansilavu Pozdniakovu. Tas siekė izoliacijos panaikinimo ir jam pavyko.

– Ar yra kokia IOC Vykdomojo komiteto ar suvažiavimo data, kur gali būti sprendžiamas rusų ir baltarusių sportininkų likimas, galvojant apie jų dalyvavimą 2024 metų olimpiadoje?

– Ne, jokios tokios datos, kad būtų aptariamas agresorių likimas, nėra. Išlieka buvusios IOC rekomendacijos. Bet kaip ir sakiau, tarptautinės organizacijos yra savarankiškos ir gali elgtis pagal savo nuožiūrą. Didžioji jų dalis rengia ir atranką į žaidynes.

Man keista, kad girdžiu ne tik prorusiškų federacijų svarstymus ir vėl leisti agresoriams pasirodyti tarptautinėse varžybose. Kažką mąsto jau ir FIBA – viešoje erdvėje buvo svarstoma, kad reikia leisti rusams varžytis atrankoje į Paryžiaus žaidynes.

Bet palaukite – atranka į moterų olimpinius turnyrus jau prasidėjo... Tai FIBA nori rusų krepšininkams leisti startuoti, o moterims – jau ne?

Čia jau ir lygiateisiškumo paminimas, nekalbant apie tai, kad karo sukelėjų sportininkams nėra vietos tarp civilizuotų valstybių. Bet prasidėjus kažkokiam judesiui dėl rusų „reabilitavimo“, vis dažniau girdėsime apie pamąstymus apie rusų atletų „išteisinimus“.

– Fechtuotojai iš Rusijos ir Baltarusijos galėtų pasirodyti jau balandžio viduryje per Europos U23 taurės etapą Varšuvoje ar birželį Europos žaidynėse Krokuvoje. Kaip žinia, Lietuvos valdžia yra siuntusi žinutę, kad mūsų sportininkai nedalyvautų ten, kur yra rusai. Per Europos žaidynes bus dalinami ir kelialapiai į olimpiadą – tad lietuviai iš esmės liks be galimybės kovoti dėl kvietimo į Paryžių?

– Europos olimpinių komitetų asociacija aiškiai sausį pareiškė, kad jokių rusų Europos žaidynėse nebus ir jiems nebus leista startuoti. Nors kai kam toks sprendimas nepatiko, tačiau jis yra.

Todėl rusų fechtuotojai turės ieškotis kitų kelių ir kitų turnyrų, kur gali laimėti kvietimą į olimpines žaidynes. O čia jau atsiranda kitos grėsmės ir apie jas privalo galvoti mūsų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Jau yra kelios sporto šakos, kurios teoriškai gali skirti bilietą į Paryžiaus žaidynes vienam ar kitam sportininkui iš Rusijos. Jis dalyvaus, pavyzdžiui, fechtavimo varžybose ir gaus kelialapį. Mūsų sportininkai nestartuos tose varžybose – su rusais nepakeliui.

Labai tikiu, kad karas turėtų baigtis ir baigsis Ukrainos pergale... Tačiau tas rusas, laimėjęs kelialapį, po to vyks į Paryžių, o mūsų atletai, kurie boikotavo varžybas su Rusijos sportininkais, šiuo atveju liks be nieko.

Manau, ministerija privalo kuo greičiau ir aiškiau sudėlioti akcentus, kaip laviruoti tokiais atvejais ir kaip padaryti taip, kad nenukentėtų Lietuvos atletai.

Nes vasarą jau įsibėgės atrankos į olimpiadas ir nežinia, kokios dar tarptautinės federacijos, spaudžiamos iš išorės, sutiks atverti vartus rusams ir baltarusiams.