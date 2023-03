Lietuvos sporto savaitė: nenustebinusi futbolo rinktinė, ilgai laukta R. Berankio pergalė ir nesustabdomas D. Sabonis

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės Lietuvos sporto įvykiai.

Svarbiausi savaitės įvykiai

Kovo 20 d. Domantas Sabonis („Sacramento Kings“) antrą savaitę iš eilės pripažintas geriausiu Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Vakarų grupės žaidėju. Jo vidurkiai praėjusią savaitę buvo 22,8 taško, 16 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų, o „Kings“ laimėjo trejas iš ketverių rungtynių. D.Sabonis geriausiu savaitės krepšininku pripažintas trečią kartą šį sezoną ir penktą kartą karjeroje.

Kovo 21 d. Taline slidinėjimo pasaulio taurės etape vyrų sprinto atrankoje Modestas Vaičiulis užėmė 57-ąją vietą (startavo 74 sportininkai), moterų sprinto atrankoje Eglė Savickaitė užėmė paskutinę 55-ąją vietą. Lietuvos slidininkai pirmą kartą šį sezoną dalyvavo pasaulio taurės etape, o E.Savickaitė debiutavo pasaulio taurės lenktynėse.

Kovo 21 d. Domantas Sabonis („Sacramento Kings“) Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionato rungtynėse, kuriose „Kings“ namie pralaimėjo „Boston Celtics“ 109:132, pelnė 16 taškų, atkovojo 13 kamuolių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų. Jis pasiekė 12-ąjį trigubą dviženklį šį sezoną.

Kovo 22 d. Panevėžio „Lietkabelis“ vyrų krepšinio Europos taurės rungtynėse namie nugalėjo „Bursaspor“ 88:85 (J.Morrisas 21, K.Kullamäe ir G.Maldūnas po 12). Kelialapį į atkrintamąsias varžybas užsitikrinęs „Lietkabelis“ laimėjo 10 iš 17 rungtynių ir grupėje dalijasi trečiają vietą su Ulmo „ratiopharm“. Pirmauja Slobožansko „Prometej“ (13 perg.) ir Badalonos „Joventut“ (12). Iki grupės varžybų pabaigos liko vienas turas.

Kovo 22 d. Vilniaus „Rytas“ vyrų krepšinio Čempionų lygos rungtynėse namie nugalėjo „Manresa“ 96:95 (M.Fosteris 27, E.Fridrikssonas 14, M.Echodas 12). „Rytas“ antrajame etape laimėjo 3 iš 6 rungtynių, grupėje užėmė trečiąją vietą ir nepateko į atktintamąsias varžybas. Du kelialapius į kitą etapą iškovojo Bonos „Telekom“ (6 perg.) ir „Manresa“ (3).

Kovo 22 d. Briugės – De Pano klasikinėse dviračių lenktynėse (Belgija) Ignatas Konovalovas (FDJ) iki finišo nenuvažiavo. Nugalėjo belgas Jasperis Philipsenas („Alpecin“).

Kovo 23 d. Deividas Sirvydis („Wisconsin Herd“) pabaigė krepšinio G lygos sezoną. „Herd“ laimėjo 11 iš 32 rungtynių, Rytų grupėje užėmė 13-ąją vietą tarp 15 komandų ir nepateko į atkrintamąsias varžybas. D.Sivydžio sezono vidurkis buvo 10,4 taško.

Kovo 23 d. Jonas Valančiūnas („New Orleans Pelicans“) Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionato rungtynėse, kuriose „Pelicans“ namie nugalėjo „Charlotte Hornets“ 115:96, pelnė 20 taškų ir atkovojo 19 kamuolių. Jis pasiekė asmeninį sezono atkovotų kamuolių rekordą.

Kovo 23 d. Vilniaus „Riterių“ futbolo klubas nutraukė sutartį su ispanu treneriu Pablo Villaru, kuris dirbo nuo 2022 m. gegužės. „Riteriai“ šį sezoną per 4 rungtynes iškovojo 1 tašką ir A lygoje užima paskutinę dešimtąją vietą.

Kovo 24 d. Kauno „Žalgiris“ vyrų krepšinio Eurolygos rungtynėse išvykoje pralaimėjo Stambulo „Fenerbahçe“ 79:87 (R.Šmitas 18, K.Hayesas 12, I.Tayloras 11). „Žalgiris“ laimėjo 15 iš 30 rungtynių ir, likus keturiems turams iki reguliariojo sezono pabaigos, dalijasi aštuntąją vietą su Vitorijos „Baskonia“. Kelialapius į atkrintamąsias varžybas užsitikrino Pirėjo „Olympiakos“, Madrido „Real“ (po 21 perg.), „Barcelona“ ir „Monaco“ (po 20).

Kovo 24 d. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pirmosiose Europos čempionato atrankos turnyro rungtynėse Belgrade pralaimėjo Serbijai 0:2.

Kovo 25 d. Saitamoje (Japonija) pasaulio dailiojo čiuožimo čempionate Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius ledo šokių varžybose užėmė septintąją vietą. Tai – geriausias jų karjeros rezultatas. Pirmą kartą pasaulio čempionate dalyvavę Paulina Ramanauskaitė ir Deividas Kizala užėmė 26-ąją vietą.

Kovo 25 d. Lietuvos vyrų regbio rinktinė Europos čempionato antrosios pakopos („Trophy“) turnyro rungtynėse Šiauliuose pralaimėjo Kroatijai 37:39. Lietuviai per 3 rungtynes iškovojo 6 taškus ir užima trečiąją vietą. Pirmąją vietą užsitikrino Šveicarija (15 tšk. per 3 rungt.), antrąją vietą užima Ukraina (9 tšk. per 4 rungt.). Lietuviai paskutines rungtynes žais balandžio 1 d. Šiauliuose su paskutinę penktąją vietą užimančia Švedija (5 tšk.).

Kovo 25 d. Baigėsi Lietuvos vyrų rankinio lygos reguliarusis sezonas. Dvi pirmąsias vietas užėmė ir iškart į pusfinalį pateko Klaipėdos „Dragūnas“ (21 tšk. per 12 rungt.) ir Alytaus „Varsa“ (18). Į ketvirtfinalį pateko čempionės vardą ginanti Vilniaus „Šviesa“ (16), Kauno „Granitas“ (12), „Vilnius“ (9) ir Vilniaus „Amber“ (7). Paskutinę septintąją vietą užėmė Panevėžio „Grifas“ (1).

Kovo 25 d. Į Baltijos vyrų rankinio lygos finalo ketvertą pateko Lietuvos čempionė Vilniaus „Šviesa“, ketvirtfinalio mače nugalėjusi Rasiku „Mistra“. Klaipėdos „Dragūnas“ ketvirtfinalyje pralaimėjo Latvijos čempionui Duobelės „Tenax“, Kauno „Granitas“ – Estijos čempionui Pylvos „Serviti“.

Kovo 25 d. Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) praėjusio sezono finalininkų rungtynėse Vilniaus „Rytas“ namie nugalėjo Panevėžio „Lietkabelį“ 92:91 (M.Echodas ir G.Radzevičius po 17 / J.Morrisas 26, K.Kullamae 23). Po 24 turų pirmauja Kauno „Žalgiris“ (20 perg.), kuris šiame ture pirmasis užsitikrino kelialapį į atkrintamąsias varžybas, „Rytas“ (18), Alytaus „Wolves“, „Lietkabelis“ (po 15), Utenos „Juventus“ ir „Jonava“ (po 14).

Balandžio 26 d. Į Baltijos moterų krepšinio lygos finalo ketvertą pateko dvi Lietuvos komandos. Vilniaus „Kibirkštis“ ketvirtfinalyje nugalėjo Klaipėdos LCC, Klaipėdos „Neptūnas“ – Talino „TalTech“. Finalo ketverte, kuris bus surengtas balandžio 1–2 d. Birštone, taip pat žais reguliariojo sezono nugalėtoja Rygos RSU ir čempionės vardą ginanti Rygos TTT, kuri ketvirtfinalyje įveikė Kauno „Aistes“.

Kovo 26 d. Lietuvos moterų futbolo A lygoje čempionės vardą ginanti Šiaulių „Gintra“ pirmosiose rungtynėse namie sužaidė lygiosiomis su Vilniaus „Žalgiriu“ 1:1.

Kovo 26 d. Ričardas Berankis teniso turnyro Sent Brieke (Bretanė, Prancūzija; „ATP Challenger“) finale nugalėjo prancūzą Daną Addedą 6:3, 6:7, 7:6. R.Berankis pirmajame rate nugalėjo turką Cemą Ilkelį, aštuntfinalyje – lenką Kacperį Žuką, ketvirtfinalyje – pirmuoju skirstytą prancūzą Antoine‘ą Escoffier, pusfinalyje – prancūzą Evaną Furnessą. 32 metų R.Berankis, kuris šio turnyro pradžioje ATP reitinge užėmė 235-ąją vietą, laimėjo 14-ąjį „ATP Challenger“ rango turnyrą per karjerą, bet pirmąjį – nuo 2019 m. rugpjūčio.

Kovo 26 d. Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionato Vakarų grupėje „Sacramento Kings“ užima trečiąją vietą (45 perg. ir 29 pral.), „New Orleans Pelicans“ – aštuntąją (37 ir 37). Domanto Sabonio („Kings“) vidurkiai – 19,1 taško, 12,5 atkovoto kamuolio ir 7,3 rezultatyvaus perdavimo, Jono Valančiūno („Pelicans“) – 14,4 taško ir 9,9 rezultatyvaus perdavimo.