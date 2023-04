„Baltrex-Šiauliai“ – devintą kartą iš eilės Lietuvos regbio-7 čempionai

Jis Lietuvos regbio-7 pirmenybėse triumfavo devintą sykį iš eilės.

Pagrindiniai konkurentai – vicečempionai Šiaulių „Vairo-Kalvio-Jupojos“ regbininkai pirmojo etapo Jurbarke finale „Baltrex-Šiauliams“ pralaimėjo 7:38, todėl dar prieš savaitę gerokai susikomplikavo padėtį kovojant dėl titulo.

B grupėje „Vairas-Kalvis-Jupoja“ nesunkiai nugalėjo jaunąją Šiaulių sporto gimnazijos komandą, bet po to sulaukė rimto iššūkio iš Šiaulių „Šiaulių“. Galiausiai „Šiauliai“ pasiekė pergalę 26:24 prieš „Vairą“ ir taip užsitikrino pirmąją vietą grupėje.

„Vairas-Kalvis-Jupoja“ atsidūrė antroje pozicijoje ir potencialiai laukė galimybės pusfinalyje žaisti su „Baltrex-Šiauliais“, kas leistų pakovoti dėl Lietuvos čempionų vardų.

Visgi šis planas neišdegė, nes „Baltrex-Šiauliai“ netikėtai 17:26 pralaimėjo Klaipėdos „Kuršiams“ ir atsidūrė antroje A grupės vietoje. „Kuršiams“ pritrūko vos poros taškų iki patekimo į pusfinalį, o į pirmąją vietą pakilo Kauno „Ąžuolas-Šildykis“.

Pusfinalyje „Vairas-Kalvis-Jupoja“ 38:7 nepaliko vilčių „Ąžuolui-Šildykis“, o „Baltrex-Šiauliai“ 43:7 sutriuškino „Šiaulius“.

Finalas – „Pietinia derbis“ – buvo tikra turnyro puošmena. Nors ir neturėdami didelių vilčių atsirevanšuoti reikiamu skirtumu, „Vairo-Kalvio-Jupojos“ komanda siekė nudžiuginti savo sirgalius bent jau laimėdami antrąjį čempionato turą.

„Baltrex-Šiauliai“ finale pirmieji išsiveržė į priekį 7:0, bet į tai „vairiečiai“ atsakė 12 taškų iš eilės. Visgi pirmąjį kėlinį rezultatyvia ataka užbaigė čempionai (14:12). Antrajame kėlinyje „Vairas“ dusyk veržėsi į priekį – 19:14 ir 26:21. Galiausiai viskas sprendėsi paskutinės atakos metu, kurioje Arnas Prielaidas pelnė pergalingus 7 taškus ir išplėšė pergalę „Baltrex-Šiauliams“ 28:26.

„Visada svarbu yra tapti čempionais. Turime savo sudėtyje daug Lietuvos rinktinės žaidėjų, klubas daug investuoja į tai, kad viskas taip toliau tęstųsi, todėl visi labai džiaugiamės. Devintą kartą iš eilės laimėti čempionatą yra labai smagu“, – sakė žaidžiantysis „Baltrex-Šiaulių“ treneris Žygimantas Radžius.

Jis pasidžiaugė, kad konkurencija Lietuvos regbio-7 čempionate kasmet auga, visose komandose atsiranda pajėgių žaidėjų, todėl tai bus į nauda ir Lietuvos rinktinei, kuri rungtyniauja Europos elite.

Kalbėdamas apie finalines rungtynes, Ž. Radžius pabrėžė, kad komandai buvo liepta negalvoti apie turimą persvarą ir žiūrėti tik į šios dienos rezultatą.

„Nėra lengva apie tai negalvoti, bet kovojome iki pabaigos ir įrodėme, kad esame stipresni“, – pabrėžė Ž. Radžius.

„Vairo-Kalvio-Jupojos“ treneris Gediminas Marcišauskas teigė, kad antrasis Lietuvos čempionato turas jo auklėtiniams buvo kur kas geresnis ir kokybiškesnis nei pirmasis.

„Finale sužaidėme tikrai kur kas geriau nei prieš savaitę. Tas – be jokių abejonių. Šis čempionatas mums yra labai svarbus, nes mes esame ta komanda, kuri visada nori laimėti ir to siekiame. Pirmajame finale prieš savaitę sužaidėme labai prastai, todėl atsirevanšuoti būtų kažkas nerealaus, bet ėjome į aikštelę žaisti ir laimėti finalą. Vyrai tikrai žaidė neblogai. Rezultatas apylygis ir viskas apsisprendė per paskutines 15 sek. Apmaudu, kad buvome netoli pergalės“, – kalbėjo G. Marcišauskas.

Bronzos medalius iškovojo Kauno „Ąžuolo-Šildykis“ regbininkai. Jie mažajame finale 26:12 įveikė „Šiaulius“ ir didesniu skirtumu atsirevanšavo varžovams už nesėkmę Jurbarke 22:26.

Penktąją vietą Lietuvos čempionate užėmė „Kuršiai“. Jie rungtynėse dėl 5–6 vietų 33:19 įveikė Šiaulių sporto gimnazijos atstovus ir pakartojo praėjusio savaitgalio rezultatą.

Galutinė Lietuvos regbio-7 čempionato rikiuotė:

1. Šiaulių „Baltrex-Šiauliai“ – 28 tšk.

2. Šiaulių „Vairas-Kalvis-Jupoja“ – 24

3. Kauno „Ąžuolas-Šildykis“ – 19

4. Šiaulių „Šiauliai“ – 19

5. Klaipėdos „Kuršiai“ – 16

6. Šiaulių sporto gimnazija – 14.