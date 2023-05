V. Alekna siūlo pratintis prie įspūdingų sūnaus Mykolo rezultatų: „Jis yra revoliucionierius“

Praėjusiais metais į disko metimo elitą šovęs Mykolas Alekna šiais metais džiugina dar įspūdingesniais rezultatais.

20-metis praėjusiais metais pasaulio čempionate diską nusviedęs 69 m 27 cm tapo vicečempionu, o Europos čempionate triumfavo diską nuskraidinęs 69 m 78 cm.

Balandžio mėnesio pabaigoje Mykolas JAV vykusiose varžybose pasiekė naują asmeninį rekordą – jo mestas diskas nuskrido lygiai 71 metrą.

Tai geriausias šio sezono rezultatas, pakylėjęs M.Alekną į 18-ąją vietą visų laikų geriausių pasaulio disko metikų sąraše.

Tokiais rezultatais M.Alekna milžiniškais žingsniais artėja prie disko metimo legendos, dukart olimpinio čempiono, savo tėčio Virgilijaus Aleknos, kuris 2000 metais Lietuvos čempionate diską numetė net 73 m 88 cm.

Lrytas.lt pakalbino Mykolo tėtį Virgilijų ir paprašė įvertinti savo sūnaus įspūdingą sezono pradžią. Legendinis disko metikas pasidžiaugė M.Aleknos pasiekimais ir konstatavo – prie tokių metimų lietuviams teks įprasti.

„Malonu, kad įrankis toli krenta. Prie tokių malonumų teks įprasti ir manau, kad tas įrankis skries dar toliau.

Praėjusiais metais rezultatai buvo vienokie, dabar jie pagerėjo, nors sezonas tik prasidėjo. Sezono eigoje manau ir rezultatai gerės“, – savo nuomonę pateikė V.Alekna.

Visgi tokie geri jaunojo lietuvio rezultatai disko sektoriuje priverčia sudvejoti, ar ne per anksti Mykolas pasiekė gerą sportinę formą. Tačiau lengvaatlečio tėtis dėl to nei kiek nesibaimina ir paaiškina to priežastį.

„Mykolui dar yra 20 metų. Natūralu, kad augant ir bręstant organizmui ta sportinė forma tik gerėja. Tas amžius nėra 30 ir daugiau, kuomet pasiekti pikinę formą nėra paprasta ir tada turi viską labai apskaičiuoti. Jaunystėje, kuomet augantis organizmas, yra kitaip.

Mykolas daug treniruojasi, bet nekelia tikslo, kad ženkliai pagerinti jėgos rodiklius ar dar kažką. Jie gerėja, bet dėl to, kad jis bręsta, auga ir treniruojasi“, – kalbėjo V.Alekna.

Praėjusiais metais dažnai buvo sakoma nesitikėti didesnių rezultatų, nedaryti spaudimo jaunam sportininkui, bet buvo užfiksuoti įspūdingi pasiekimai. Ar šiais metais prieš varžybas jau reikia tikėtis aukščiausių Mykolo rezultatų?

„Aišku, jog visų lūkesčiai jau yra šiek tiek sukilę. Prie gerų rezultatų žmonės ir sirgaliai labai greitai pripranta. Jeigu rezultatai kartojasi visi tikisi, kad jam pasiseks. Sportas yra toks dalykas, kad gali būti geriausios formos, bet nutiks kažkas ir nepavyks tų rezultatų pasiekti.

Per didelis spaudimas sportininkams nėra reikalingas, tuo labiau Mykolas pats supranta, kad iš jo visi daug tikisi ir jis pats nori tuos rezultatus pasiekti. Kiekvieną kartą priminti, kad iš jo tikimės kažko nėra reikalo. Manau jis pats supranta savo pergalių reikšmę sirgaliams“, – psichologinius dalykus paaiškino V.Alekna.

Lrytas.lt taip pat pasidomėjo, kur Mykolas dar galėtų paaugti. 51-erių disko metimo legenda nepagailėjo itin skambių žodžių savo sūnui.

„Pasakyčiau, kad Mykolo metimo su niekuo palyginti negalima. Metimo lengvumas, greitis, paprastumas. Mano suvokimas buvo vienoks, kitų sportininkų dar kitoks, o Mykolo rezultatai ir metimo stilius keičia visą nusistovėjusią tvarką. Jis yra revoliucionierius nusistovėjusioje tvarkoje.

Nėra su kuo jo lyginti. Jo įrankis lekia toli, nors jis tam ir nededa daug pastangų“, – Mykolą gyrė tėtis Virgilijus.

Rugpjūčio 19–27 dienomis Budapešte vyks pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, o jame M.Alekna sieks atsirevanšuoti 24-erių slovėnui Kristjanui Čehui, kuris Judžine diską nuskraidinęs 71 m 13 cm iškovojo aukso medalį.

Praeityje V.Alekna ilgą laiką aršiai konkuravo su estu Gerdu Kanteriu. Dabar būtent G.Kanteris treniruoja K.Čehą, o V.Alekna žada, kad tarp slovėno ir jo sūnaus užsimegs ne ką prastesnė ir trumpesnė sportinė priešprieša.

„K.Čehas vienu pagrindinių konkurentu bus ilgam. Jie abu yra jauni sportininkai ir artimiausią dešimtmetį konkurencija tarp šių sportininkų tikrai bus nuožmi. O kartas nuo karto įsijungs ir kiti sportininkai.

Andrius Gudžius turi noro pasipriešinti, taip pat olimpinis čempionas švedas Danielis Stahlis ir jo tautietis Simonas Petterssonas bandys įsiterpti.

Aišku manau, jog medalius jau lems metimai už 70 metrų ribos, o tai jau yra ne kiekvienam sportininkui, ypatingai tokio lygio varžybose kaip pasaulio čempionatas.

Riba neturėtų būti žemesnė nei praėjusiame pasaulio čempionate“, – lrytas.lt portalui kalbėjo V.Alekna.