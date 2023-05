Po pasitraukimo iš „Giro d'Italia“ lenktynių kritikos lavina apipiltas pasaulio čempionas atkirto: „Aš ne robotas“

R.Evenepoelis sako, kad jo pasitraukimas iš „Giro d'Italia“ lenktynių buvo viena „sunkiausių nesėkmių“ jo karjeroje.

2022 m. „Vuelta a Espana“ čempionas buvo vienas iš „Giro d'Italia“ favoritų, tačiau buvo priverstas pasitraukti po to, kai užsikrėtė COVID-19.

23-ejų metų sportininkas sulaukė itin daug kritikos dėl šio sprendimo, o Italijos laikraštis „Gazetta dello Sport“ teigė, kad jam „būtų buvę sunku susitaikyti su pralaimėjimu ir jis mieliau būtų palikęs lenktynes su rožiniais marškinėliais (suteikiami kiekvienos dienos pabaigoje bendroje įskaitoje pirmaujančiam dviratininkui) ir dviem pergalėmis dvejose lenktynėse su laiku (angl. Time Trial)“.

Antradienio vakarą „Instagram“ žinutėje R.Evenepoelis atkirto kritikams, sakydamas, kad pastarosios kelios dienos jam buvo labai sunkios ir kad jis nėra „robotas“.

„Taigi, sunku nuspręsti, nuo ko pradėti.

Bet pradėkime nuo teigiamų naujienų. Po šiandienos patikrinimų ir medicininių tyrimų man uždegta žalia šviesa vėl pradėti treniruotis ir galvoti apie naujus tikslus.

Pirmiausia turėčiau padėkoti savo žmonai ir tėvams už palaikymą, kurį jie man suteikė pastarosiomis dienomis. Taip pat mano artimiausi šeimos nariai ir draugai tikrai labai stipriai mane palaikė! Taip pat žmonės, kuriems reikia padėkoti: mano komandos draugai ir „Soudal Quick-Step“ komandos nariai!

Toliau, mano jausmai po to, kai teko atsisakyti „Giro“. Tai neabejotinai viena sunkiausių nesėkmių mano dar labai trumpoje karjeroje. Palikti lenktynes su COVID-19 infekcija buvo labai žiauri pabaiga to, kas galėjo būti graži istorija. Šeši mėnesiai visapusiško pasiruošimo tik šioms lenktynėms. Pasiaukojimas, ilgos dienos per lietų, ilgas buvimas toli nuo namų.

Viskas vyko pagal planą, bet taip jau būna sporte. Pakilimai ir nuosmukiai yra mūsų darbo dalis ir aš galiu tai priimti be jokių problemų.

Su kuo sunku susitaikyti, tai su visomis netikromis ir neigiamomis pastabomis, kurių sulaukiau po to, kai turėjau pasitraukti iš lenktynių. Nesu iš tų žmonių, kurie ketina slėptis ar bijo pralaimėti. Taigi tai skirta tiems, kurie taip galvoja. Paskutinės dienos buvo emociškai labai sunkios dėl šių komentarų. Tačiau tas akimirkas pasiimsiu su savimi ant dviračio, ruošdamasis kitiems tikslams ir lenktynėms.

Taigi, noriu tik paprašyti visų prisiminti, kad aš nesu robotas, o taip pat normalus žmogus, vyras, sūnus, komandos draugas ir t. t. su normaliais jausmais.

Tikrai nekantrauju užsibrėžti naujų tikslų ir jaučiuosi pasiruošęs pratęsti gražią antrąją šio iki šiol gražaus sezono dalį.

Iki pasimatymo. Remco.“ – rašė R.Evenepoelis.

Jo komandos vadovas Patrickas Lefevere jau patvirtino, kad R.Evenepoelis greičiausiai nedalyvaus nei „Tour de France“, nei „Vuelta a Espana“ lenktynėse, o tai reiškia, kad gerbėjams gali tekti laukti iki 2024 m., kol superžvaigždę vėl išvysime „Grand Tour“ lenktynėse.

Belgui pasitraukus „Giro d'Italia“ lenktynių kontrolę perėmė 36-erių dviratininkas iš Velso Geraintas Thomasas.

R.Evenepoelis yra 2022 m. Australijoje vykusio pasaulio dviračių sporto plento čempionato nugalėtojas.