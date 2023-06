Sezono suvestinė – ką nuveikė užsienio lygose žaidę Lietuvos rankininkai

Vienintelė ryški išimtis buvo Hafnarfjorduro „Haukar“, kuriai Matas Pranckevičius padėjo tapti Islandijos vicečempione. Šiais metais be titulo neliko ir Karolis Antanavičius, prisidėjęs prie Hardo „Alpla“ pergalės Austrijos taurės turnyre.

Vokietija

Geriausias šių laikų Lietuvos rankininkas Aidenas Malašinskas artėjant karjeros pabaigai debiutavo stipriausioje pasaulio lygoje. A.Malašinskas pernai perėjo į „Melsungen“ komandą, kuri tikėjosi kovoti dėl vietos Vokietijos bundeslygos pirmajame šešete ir kelialapio į Europos lygą.

Nors prie „Melsungen“ prisidėjo keli patyrę rankininkai, lūkesčių kartelė buvo pakelta per aukštai. Melzungeno rankininkai žaidė labai nestabiliai, o iškart po žiemos pertraukos patyrė penkis iš eilės pralaimėjimus ir pasitraukė iš kovos dėl kelialapio. Nors sezono pabaigoje „Melsungen“ truputį atsigavo, užėmė tik devintąją vietą. „Melsungen“ per 34 rungtynes iškovojo 34 taškus ir nuo šeštąją vietą užėmusios komandos atsiliko 4 taškais.

A.Malašinskas žaidė visas 34 rungtynes, įmetė 44 įvarčius ir 3 kartus buvo pašalintas 2 minutėms.

Vasario mėnesį sutartį su „Stuttgart“ klubu pasirašė Jonas Truchanovičius, iki tol žaidęs Zaporižės „Motor“ ekipoje. Štutgarto klubas lietuvį pakvietė jau galvodamas apie kitą sezoną, o šio sezono pabaigoje sprendė gana paprastą užduotį – neišbarstyti per daug taškų ir neiškristi į antrąją lygą.

Užduotis buvo įvykdyta. „Stuttgart“ surinko 23 taškus ir tarp 18 komandų užėmė 15-ąją vietą. Nors Štutgarto rankininkai pagal vietas autsaiderius aplenkė nežymiai, pagal taškus pranašumas buvo didelis ir naujajai J.Truchanovičiaus komandai niekas negrėsė.

Pastaruosius du sezonus dėl traumų labai mažai rungtyniavęs J.Truchanovičius greitai apsiprato naujoje vietoje ir šio sezono pabaigoje parodė, kad „Stuttgart“ vadovai juo pasitikėdami nesuklydo. Lietuvis per 8 rungtynes įmetė 18 įvarčių ir 3 kartus buvo pašalintas 2 min. Čempionai. Vokietijos čempiono vardą po sezono pertraukos susigrąžino „Kiel“ klubas, surinkęs 59 taškus ir 2 taškais aplenkęs čempiono vardą praradusį „Magdeburg“. Bundeslygos rekordininkas „Kiel“ aukso medalius iškovojo 23-iąjį kartą.

„Kiel“ ir „Magdeburg“ iškovojo kelialapius į Čempionų lygą. Europos lygoje Vokietijai atstovaus šiais metais Europos lygos nugalėtoja tapusi Berlyno „Füchse“ (51 tšk.), „Flensburg-Handewitt“ (49), šių metų Vokietijos taurės laimėtojas Manhaimo „Rhein-Neckar Löwen“ (45) ir „Hannover-Burgdorf“ (38).

Antroji lyga. Net penki lietuviai žaidė Vokietijos antrojoje lygoje. Didžiausius planus kūrė „N-Lübbecke“ klubas, kuriam atstovavo Benas Petreikis.

„N-Lübbecke“ pernai iškrito iš pirmosios bundeslygos, bet tikėjosi į ją grįžti, o rankinio specialistai Liubekės komandą vadino viena iš pagrindinių favoričių. Didžiąją sezono dalį „N-Lübbecke“ patvirtino prognozes ir atsiliko tik nuo pirmojoje vietoje įsitvirtinusio „Balingen-Weilstetten“ klubo. Tačiau balandį ir gegužę Liubekės rankininkai per aštuonerias rungtynes iškovojo vos vieną pergalę ir smuko žemyn.

Galutinėje lentelėje „N-Lübbecke“, per 38 rungtynes iškovojusi 49 taškus, užėmė tik penktąją vietą. B.Petreikis žaidė 38 rungtynes, įmetė 70 įvarčių ir 6 kartus buvo pašalintas 2 min.

Kitos lietuvių komandos užėmė vietas apatinėje lentelės dalyje, o Rostoko „Empor“, į kurią žiemos pabaigoje atvyko Romas Aukštikalnis, iškrito į trečiąją lygą.

„Grosswallstaft“ su Povilu Babarsku užėmė – 14-ąją vietą, Drezdeno „Elbflorenz“ su Mindaugu Dumčiumi – 16-ąją, Gintaro Savukyno treniruojamas daugkartinis Ukrainos čempionas Zaporižės „Motor“, kuris laikinai įsikūrė Diuseldorfe – 17-ąją, „Empor“ – 19-ąją.

Rezultatyviausiai tarp lietuvių žaidęs M.Dumčius per 37 rungtynes įmetė 131 įvartį, R.Aukštikalnis per 18 rungtynių pelnė 22 įvarčius, J.Truchanovičius antrojoje bundeslygoje spėjo sužaisti 7 rungtynes ir įmetė 15 įvarčių, sezonui pasibaigus apie karjeros pabaigą paskelbęs P.Babarskas per 32 rungtynes pelnė 12 įvarčių.

Prancūzija

Nukabinę nosis Prancūzijos lygos sezoną baigė Gerdas Babarskas iš „Aix“ ir Lukas Simėnas iš „Istres“.

Provanso Ekso klubas, kurio biudžetas šį sezoną buvo ketvirtas pagal dydį, tikėjosi kovoti dėl kelialapio į Europos lygą, tačiau dar pirmajame rate pradėjo šlubuoti, o iškart po žiemos pertraukos per šešerias Prancūzijos lygos rungtynes neiškovojo nė vienos pergalės ir anksti prarado galimybę pasiekti tikslą. „Aix“ per 30 rungtynių iškovojo 24 taškus ir užėmė vos 11-ąją vietą. Tai – blogiausias rezultatas nuo 2015–2016 metų sezono. Penkis praėjusius sezonus „Aix“ nebuvo nukritęs žemiau šeštosios vietos.

Pernai iš „Chambery“ į „Aix“ perėjęs G.Babarskas žaidė 26 rungtynes, įmetė 31 įvartį, gavo dvi raudonas korteles ir 15 kartų buvo pašalintas 2 min.

„Aix“ nesėkmingai žaidė ir Europos lygoje, iš kurios iškrito pirmajame etape. Provanso Ekso klubas per 10 rungtynių iškovojo 8 taškus ir grupėje užėmė priešpaskutinę penktąją vietą.

„Istres“ visą sezoną buvo tarp autsaiderių. Viltis užimti aukštesnę negu priešpaskutinę vietą tai sustiprėdavo, tai išblėsdavo, bet surengti lemiamą spurtą Istro rankininkai nesugebėjo. „Istres“ iškovojo 14 taškų, užėmė priešpaskutinę 15-ąją vietą ir iškrito į antrąją lygą.

Antrą sezoną „Istres“ atstovavęs L.Simėnas žaidė 23 rungtynes, įmetė 24 įvarčius ir 5 kartus buvo pašalintas 2 min.

Čempionai. Prancūzijos čempiono vardą jau devintą kartą iš eilės iškovojo Paryžiaus PSG klubas. Vis dėlto šį sezoną paryžiečių sirgaliams teko pasijaudinti, nes jų palaikoma komanda dviejų pavojingiausių persekiotojų draugijos atsikratė tik paskutiniuose turuose. PSG iškovojo 54 taškus, „Montpellier“ – 52, „Nantes“ – 50.

PSG taip pat iškovojo vienintelį Prancūzijai skirtą kelialapį į Čempionų lygą. Tiesa, Čempionų lygoje tikriausiai žais ir „Montpellier“, kuris padavė prašymą gauti vardinį kvietimą.

Šiais metais Prancūzijos taurę iškovojęs „Nantes“, „Chambery“ (42 tšk.) ir „Nimes“ (41) kitą sezoną turėtų žaisti Europos lygoje.

Antroji lyga. Prancūzijos antrojoje lygoje maloniai nustebino debiutantė „Bordeaux-Bruges“ ekipa, į kurią pernai perėjo vartininkas Lukas Gurskis. Bružo rankininkai puikiai pradėjo sezoną ir iškart įsitaisė tarp lyderių. Nors vėliau „Bruges“ prarado kelias pozicijas, visą turnyrą kovojo dėl šeštosios vietos ir teisės žaisti atkrintamosiose varžybose dėl kelialapio į pirmąją lygą.

Trūko nedaug, bet galutinėje lentelėje „Bruges“, kuris per 30 rungtynių surinko 30 taškų, užėmė aštuntąją vietą. Iš tiesų, trūko net ne aikštėje iškovotų taškų – sezono viduryje lygos vadovybė paskelbė, kad už finansinius pažeidimus skyrė Bružo klubui 4 taškų baudą. Kaip tik tiek trūko iki šeštosios vietos.

Visas 30 rungtynių žaidęs L.Gurskis ne tik sėkmingai atliko pagrindines pareigas ir lygoje užėmė ketvirtąją vietą pagal atremtų baudinių skaičių (atrėmė 18 iš 68 baudinių), bet ir įmetė 4 įvarčius.

Ispanija

Gana kukliomis vietomis lentelės viduryje tenkinosi abi Lietuvos rankininkų turėjusios Ispanijos lygos komandos. Nors ir Leono „Ademar“, ir „Benidorm“ tikslas buvo kelialapis į Europos lygą, šis tikslas nebuvo pasiektas. „Ademar“ antrą sezoną atstovavo broliai Deividas ir Gabrielius Virbauskai, į „Benidorm“ pernai perėjo Rolandas Bernatonis.

Leono komanda per 30 rungtynių iškovojo 32 taškus ir užėmė septintąją vietą. Benidormo ekipa surinko 25 taškus ir užėmė devintąją vietą.

D.Virbauskas per 30 rungtynių įmetė 83 įvarčius, G.Virbauskas per 20 rungtynių pelnė 27 įvarčius. Leono klubo vadovai sezonui dar nesibaigus pranešė, kad sutarčių su broliais iš Lietuvos nepratęs. Abu Virbauskai jau rado naujus darbdavius: Dovydas kitą sezoną žais Pulavų „Azoty“ (Lenkija), Gabrielius – „Bacău“ (Rumunija).

R.Bernatonis žaidė 23 rungtynes ir įmetė 42 įvarčius. Jo sutartis su Benidormo klubu galios ir kitą sezoną.

„Benidorm“ šį sezoną rungtyniavo Europos lygoje, bet per 10 rungtynių surinko tik 4 taškus ir grupėje užėmė paskutinę šeštąją vietą.

Čempionai. Jubiliejinę pergalę Ispanijos pirmenybėse šventė „Barcelona“, kuri čempione tapo 30-ąjį kartą. „Mėlyni-granatiniai“ titulo niekam neatiduoda nuo 2011 metų. Šį sezoną „Barcelona“ laimėjo visas 30 rungtynių Ispanijos lygoje, taip pat iškovojo Ispanijos taurę (27-ąjį kartą) ir Ispanijos lygos taurę (18-ąjį kartą).

Barselonos komanda kitą sezoną vėl žais Čempionų lygoje. Kurioje bus vienintelė Ispanijos atstovė. Šiais metais pirmą kartą Ispanijos vicečempione tapusi „Cuenca“, įvertinusi galimybes, nusprendė neprašyti vardinio kvietimo.

„Cuenca“ (42 tšk.), Granojerso „Fraikin“ (40), „Bidasoa-Irun“ (39) ir Logronjo „La Rioja“ (35) kitą sezoną žais Europos lygoje.

Austrija

Pernai Austrijos lygos finale susitiko komandos, kuriose žaidžia Lietuvos rankininkai. Ir čempione tapusi „Krems“ su Romu Kirveliavičiumi, ir finale pralaimėjusi Hardo „Alpla“ su Karoliu Antanavičiumi tikėjosi šį sezoną žaisti ne blogiau. Tačiau nei „Krems“, nei „Alpla“ nesugebėjo pakartoti praėjusio sezono rezultato.

Šiais metais Hardo komandai jau reguliariajame sezone ne viskas klostėsi sklandžiai – „Alpla“ užėmė tik ketvirtąją vietą. Tuo tarpu „Krems“ tapo reguliariojo sezono nugalėtoja.

Vis dėlto per atkrintamąsias varžybas nukeliauti iki finalo nepavyko nė vienam lietuviui. Koją nelauktai pakišo lemiamu metu virš galvos iššokę „Linz“ rankininkai. Jie ketvirtfinalyje įveikė Hardo komandą, o pusfinalyje sužlugdė Kremso komandos planus apginti Austrijos čempionės vardą.

R.Kirveliavičius per sezoną žaidė 25 rungtynes, įmetė 65 įvarčius, 29 kartus buvo pašalintas 2 min. ir gavo dvi raudonas korteles. Įdomu, kad labai kietu žaidimu garsėjantis ir dažnai taisyklių ribas peržengiantis R.Kirveliavičius reguliariajame sezone išvengė raudonos kortelės. Užtat per atkrintamąsias varžybas griežčiausia bausmė jam buvo pritaikyta dukart.

Pirmoje sezono pusėje dėl traumos iš rikiuotės ilgam iškritęs K.Antanavičius žaidė 14 rungtynių, įmetė 20 įvarčių, 8 kartus buvo pašalintas 2 min. ir gavo vieną raudoną kortelę.

Hardo rankininkai atsigriebė kitame turnyre. Jie penktąjį kartą iškovojo Austrijos taurę. Finalo rungtynės „Alpla“ nugalėjo Bruko „Füchse“ komandą 33:27.

Abi lietuvių komandos žaidė Europos turnyruose. „Alpla“ kovojo Europos lygoje, bet per 10 rungtynių surinko tik 4 taškus ir grupėje užėmė priešpaskutinę penktąją vietą. „Krems“ pateko į Europos taurės (trečiojo lygio turnyro) trečiąjį ratą, bet atsisakė vykti į Serbiją ir žaisti atsakomąsias rungtynes su Novi Sado „Vojvodina“ dėl svečių sirgalių sukeltų neramumų Kremse.

Čempionai. Austrijos čempiono vardą po 30 metų pertraukos susigrąžino Vienos „Insignis“, finalo serijoje sustabdęs atkrintamųjų varžybų išsišokėlį „Linz“ klubą.

„Insignis“ aukso medalius iškovojo šeštąjį kartą, bet šįmetis titulas tapo klubo gulbės giesme. „Insignis“ vadovai dar pavasario pradžioje paskelbė, kad dėl finansinių priežasčių uždaro profesionalų rankinio padalinį ir užsiims tik jaunųjų rankininkų ugdymu.

Antroji lyga. Austrijos antrojoje lygoje trečiąją vietą užėmė „Leoben“ komanda, kurioje žaidžia vartininkas Aistis Pažemeckas. Pirmojo etapo Pietryčių grupėje „Leoben“ buvo antras (22 taškai per 16 rungt.) ir atsiliko tik nuo „Atzgersdorf“ komandos. Šešių komandų finalo grupėje Leobeno rankininkai pagerinti pozicijos nesugebėjo.

Rumunija

Rumunijos lygoje žemyn smuktelėjo „Buzău“ komanda, į kurią pernai perėjo Lukas Juškėnas. Buzeu rankininkams nepavyko įsitvirtinti lentelės viduryje ir jie iki paskutiniųjų turų kovojo dėl išlikimo.

„Buzău“ per 26 rungtynes surinko 28 taškus (Rumunijos lygoje už pergalę, kaip ir futbolo varžybose, skiriami trys taškai), užėmė devintąją vietą, bet tik vienu tašku aplenkė „Vaslui“ ekipą, kuriai reikėjo žaisti perėjimo turnyre su geriausiomis antrosios lygos komandomis.

„Buzău“ neatsisako ambicingų tikslų, o kitą sezoną jų siekti padės ir patyręs Aidenas Malašinskas, sudaręs sutartį su šiuo Rumunijos klubu.

Čempionai. Rumunijos čempionu septintą kartą iš eilės tapo Bukarešto „Dinamo“ klubas, laimėjęs visas 26 rungtynes. Sidabro medalius iškovojo Baja Marės „Minaur“, bronzos – „Constanța“.

Vis dėlto „Dinamo“ irgi buvo pažeidžiamas. Bukarešto komanda sensacingai pralaimėjo Rumunijos taurės ketvirtfinalyje. Šalies rankinio lyderius pašalino „Constanța“ ekipa, kuri po to laimėjo Rumunijos taurę.

Rumunijos čempionai negauna kelialapio į Čempionų lygą. Vis dėlto „Dinamo“ yra tarp pagrindinių pretendentų gauti vardinį kvietimą.

Islandija

Islandijos lygoje didelį sąmyšį sukėlė Hafnarfjorduro „Haukar“ komanda, į kurią pernai perėjo vartininkas Matas Pranckevičius. „Haukar“ reguliariajame sezone užėmė tik aštuntąją vietą ir vos pateko į atkrintamąsias varžybas, bet jose neįtikėtinai pasikeitė ir buvo per plauką nuo maksimalaus rezultato.

„Haukar“ driokstelėjo jau ketvirtfinalyje, kuriame įveikė reguliariojo sezono nugalėtoją, čempiono vardą gynusį Reikjaviko „Valur“ klubą. Po to „vanagai“ sukapojo pusfinalio varžovą Mosfelsbairo „Afturelding“ ir tik atkaklioje finalo serijoje nusileido Vestmanajaro IBV ekipai 2:3.

M.Pranckevičius buvo antrasis „Haukar“ vartininkas ir atkrintamosiose varžybose žaidė labai mažai.

„Haukar“ labai nedaug trūko ir Islandijos taurės turnyre. Jo finale „Haukar“ minimaliu skirtumu 27:28 pralaimėjo „Afturelding“ komandai.

Lietuvos rankininkai žaidė dar dviejose Islandijos komandose. „Selfoss“ atstovavo Karolis Stropus ir vartininkas Vilius Rašimas, prie Gardabairo „Stjarnan“ pavasarį prisidėjo Rytis Kazakevičius. Šios dvi komandos iškrito ketvirtfinalyje. Reguliariajame sezone „Stjarnan“ užėmė šeštąją vietą, „Selfoss“ – septintąją.

Islandijos lygoje K.Stropus per 24 rungtynes įmetė 26 įvarčius, R.Kazakevičius per 5 rungtynes pelnė 6 įvarčius. Vartininkai įvarčių nepelnė. M.Pranckevičius žaidė 34 rungtynes, V.Rašimas – 23 rungtynes.

Nyderlandai

Vaidas Trainavičius užpernai ir pernai padėjo „Aalsmeer“ klubui tapti Nyderlandų čempionu. Šį sezoną tikslas nepasikeitė, bet Alsmėrio komanda nesugebėjo nudžiuginti savo sirgalių nei Nyderlandų lygoje, nei bendroje Belgijos ir Nyderlandų lygoje (BeNe).

BeNe lygos reguliariajame sezone „Aalsmeer“ užėmė trečiąją vietą ir pateko į finalo ketvertą, bet pusfinalyje pralaimėjo Sitardo-Gelėno „Lions“ ekipai. Po to „Lions“ rankininkai finale pripažino Bocholto „Achilles“ ekipos pranašumą.

Pasibaigus BeNe lygos sezonui, „Aalsmeer“ stojo į kovą Nyderlandų lygoje, bet joje patyrė itin skaudžią nesėkmę. Kai atrodė, kad kelialapis į finalą jau Alsmėrio rankininkų kišenėje, jie šešių komandų turnyre pralaimėjo dvejas paskutiniąsias rungtynes ir nukrito į trečiąją vietą.

Finalo serijoje „Lions“ nugalėjo Volendamo „Kras“ komandą.

Kitos stipriausios Europos lygos

Lenkija

Lenkijos čempionu 20-ąjį kartą, tarp jų – dvyliktąjį iš eilės, tapo „Kielce“ klubas. Apginti titulą pavyko tik per plauką – „Kielce“ ir pagrindinė jo varžovė Plocko „Wisla“ per 26 turus surinko po 75 taškus. Čempionus lėmė tarpusavio rungtynių rezultatai, o tarpusavio rungtynėse vienu įvarčiu daugiau įmetė Kielcų rankininkai.

Trečiąją vietą užėmęs Zabžės „Gornik“ nuo dviejų lyderių atsiliko net 23 taškais (Lenkijos lygoje už pergalę skiriami trys taškai).

„Wisla“ atsiskaitė kitame turnyre. Plocko komanda antrus metus iš eilės iškovojo Lenkijos taurę.

„Kielce“ iškovojo kelialapį į Čempionų lygą, o „Wisla“ lauks vardinio kvietimo ir beveik nėra abejonių, kad jį gaus.

Portugalija

Įtampa iki paskutiniojo turo tvyrojo ir Portugalijos lygoje. Šios šalies čempiono vardą ketvirtąjį kartą iš eilės iškovojo „Porto“ klubas, per 26 rungtynes surinkęs 75 taškus ir vienu tašku aplenkęs Lisabonos „Sporting“ komandą. Nedaug atsiliko ir bronzos medalius laimėjusi Lisabonos „Benfica“, kurios sąskaitoje buvo 69 taškai.

„Sporting“ šiais metais iškovojo Portugalijos taurę.

24-ąjį kartą šalies čempionu tapusiam „Porto“ klubui buvo įteiktas kelialapis į Čempionų lygą, o „Sporting“ padavė prašymą gauti vardinį kvietimą ir lauks EHF sprendimo.

Danija

Abu svarbiausius Danijos prizus priglaudė „Gudme“ rankininkai. Šalies pirmenybių finalo serijoje „Gudme“ nugalėjo „Aalborg“ klubą 2:1, o taurės finale įveikė „Skjern“ komandą 34:29.

„Gudme“ šalies taurę susigrąžino po dviejų sezonų pertraukos, o nacionaline čempione tapo antrus metus iš eilės. Danijos pirmenybių auksas į Gudmę atvežtas devintąjį kartą.

„Gudme“ pateko į Čempionų lygą, o „Aalborg“ padavė prašymą gauti vardinį kvietimą.

Vengrija

Dviejų Vengrijos rankinio lyderių dvikovoje šį sezoną truputį svaresnius argumentus pateikė „Veszprém“ klubas. Nors reguliariajame sezone pirmąją vietą užėmė „Szeged“, finalo serijoje „Veszprém“ nugalėjo nuolatinius varžovus 2:1 ir 27-ąjį kartą tapo šalies čempionu. Užpernai ir pernai aukso medalius iškovojo „Szeged“.

„Veszprém“ šiais metais laimėjo ir Vengrijos taurę.

„Veszprém“ iškovojo kelialapį į Čempionų lygą, o „Szeged“ padavė prašymą gauti vardinį kvietimą.

Slovėnija

Slovėnijos čempiono vardą apgynė ir kelialapį į Čempionų lygą iškovojo „Celje“ klubas. Jis per 26 rungtynes iškovojo 50 taškų ir 5 taškais aplenkė Velenės „Gorenje“ komandą.

„Celje“ šalies čempionu tapo jau 26-ąjį kartą. Be to, Celės klubas šiais metais susigrąžino Slovėnijos taurę, kuri nuo 2019-ųjų buvo saugoma Velenėje.

Šiaurės Makedonija

Į Šiaurės Makedonijos rankinio viršūnę po ilgos pertraukos grįžo Bitolos „Pelister“ komanda. Ji septintąjį kartą tapo šalies čempione, bet aukso medalius iškovojo pirmą kartą nuo 2005 metų. „Pelister“ nutraukė aštuonerius metus trūkusį Skopjės „Vardar“ viešpatavimą.

Po didelio finansinio sukrėtimo atsigaunantis „Vardar“ užėmė tik trečiąją vietą, o vicečempionu tapo Skopjės „Alkaloid“. Vis dėlto „Vardar“ taip pat neliko tuščiomis – šis klubas Šiaurės Makedonijos taurės finale įveikė „Pelister“ rankininkus 26:25.

„Pelister“ gavo teisę kitą sezoną žaisti Čempionų lygoje.

Švedija

Ilgoje ir atkaklioje Švedijos lygos finalo serijoje „Kristianstad“ nugalėjo Geteborgo „Sävehof“ komandą 3:2. „Kristianstad“ devintąjį kartą tapo Švedijos čempionu, šį sezoną taip pat iškovojo Švedijos taurę ir padavė prašymą gauti vardinį Čempionų lygos kvietimą.

Norvegija

Abu Norvegijos rankinio prizus iškovojo Trondheimo „Kolstad“ klubas. Jis pirmą kartą tapo Norvegijos čempionu ir taip pat pirmą kartą laimėjo Norvegijos taurę. Nacionalinės lygos finalo serijoje „Kolstad“ įveikė praėjusių metų čempioną „Elverum“ klubą 3:1.

„Kolstad“ tik užpernai pradėjo veržtis į Norvegijos rankinio viršūnę, bet užsitikrino tvirtą finansinį užnugarį ir brandina planus per kelis sezonus tapti vienu iš Europos rankinio lyderių. Norvegija šiuo metu EHF reitinge užima neaukštą vietą, todėl šios šalies čempionai negauna kelialapio į Čempionų lygą, bet „Kolstad“ padavė prašymą gauti vardinį kvietimą.

Kroatija

Per visą nepriklausomos Kroatijos istoriją šios šalies vyrų rankinio čempionai nesikeitė nė karto. Šiais metais jau 31-ąjį kartą iš eilės aukso medalius iškovojo „Zagreb“ klubas, finalo serijoje 3:1 įveikęs Našicų „Nexe“ komandą. Beje, reguliariajame sezone „Zagreb“ ir „Nexe“ surinko vienodai taškų.

„Zagreb“, kuris šiais metais laimėjo ir Kroatijos taurę, padavė prašymą gauti Čempionų lygos vardinį kvietimą.

Šveicarija

Šveicarijos čempiono vardą apgynė Šafhauzeno „Kadetten“, finalo serijoje įveikęs reguliariojo sezono nugalėtoją „Kriens“ komandą 3:1. Šafhauzeno klubas aukso medalius laimėjo 13-ąjį kartą ir pagal titulų skaičių atsilieka tik nuo 21 kartą čempionu tapusio Ciuricho „Grasshopper“.

„Kadetten“ padavė prašymą gauti vardinį Čempionų lygos kvietimą.

Šveicarijos lygos finalo trečiosios rungtynės buvo kone atkakliausios viso Europos rankinio sezono rungtynės. Jas namie žaidęs „Kriens“ laimėjo 50:49! Po dviejų kėlinių rezultatas buvo lygus 29:29, per du pratęsimus nugalėtojai taip pat nepaaiškėjo (42:42). Per pirmąją baudinių seriją ir antrosios baudinių serijos pradžioje baudinius metę abiejų komandų rankininkai neklydo ir rezultatas tapo 48:48. Tačiau po to išmušė vartininkų valanda, o labiau pasižymėjo Krynso komandos vartų sargas slovėnas Rokas Zaponšekas, atrėmęs tris varžovų metimus.

Ukraina

Nors Ukrainai bandant išvyti rusų okupantus, gyvenimas šioje šalyje nėra normalus, sporto varžybos vyksta net karo sąlygomis. Buvo surengtos ir trumpos vyrų rankinio pirmenybės, kuriose dalyvavo šešios komandos.

Pirmenybėse žaidė ir Gintaro Savukyno treniruojami Zaporižės „Motor“ rankininkai. Tiesa, pagrindinė „Motor“ sudėtis varžėsi tik lemiamoje dalyje, kurioje nesunkiai nugalėjo kitas dvi komandas ir iškovojo aukso medalius. „Motor“ šalies čempionu tapo vienuoliktą sezoną iš eilės.

„Motor“ šį sezoną rungtyniavo ir Europos lygoje. G.Savukyno auklėtiniai pirmajame etape per 10 rungtynių iškovojo 7 taškus ir grupėje užėmė ketvirtąją vietą, o aštuntfinalyje po apylygės kovos pripažino Kroatijos vicečempiono Našicų „Nexe“ pranašumą.

Slovakija

Po labai ilgos pertraukos pasikeitė Slovakijos čempionai. Titulą susigrąžino „Považska Bystrica“, kuri finalo serijoje 3:2 nugalėjo Prešovo „Tatran“ rankininkus.

„Považska Bystrica“ praėjusį kartą aukso medalius laimėjo 2006 metais. Po to net 15 sezonų iš eilės čempionu tapo „Tatran“.