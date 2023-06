Europos čempionate – ir Lietuvos šauliai, ir teisėjai

„Labai įdomios varžybos su labai techniškai parengtais taikiniais. Dvi dienos iš keturių buvo labai karštos. Varžovai – aukščiausios klasės, legendiniai vardai. Buvo labai smagu ne tik šaudyti, tačiau ir bendrauti su jais“, – pasakojo V. Grybė, vadovaujantis šaudymo į skriejančius taikinius akademijai „VG Shooting Academy“.

Keturias dienas vykusiame Europos čempionate dalyvavo beveik 500 šaulių iš 33 pasaulio valstybių. Jų užduotis buvo numušti kiek galima daugiau taikinių iš 200. Įspūdingą rezultatą pasiekė daugkartinis Europos ir pasaulio čempionas vengras Tamas Jeri, numušęs 199 iš 200 taikinių. Antrą vietą „Open“ kategorijoje užėmė varžybų šeimininkas Michaelis Spada iš jau legenda tapusios Spadų dinastijos. Drauge su prancūzu Charles‘iu Bardou jis surinko po 198 taškus, tačiau sidabras jam atiteko po papildomos serijos, kurią italas laimėjo 25:24.

V. Grybė „Open“ kategorijoje parodė 48-ą rezultatą, surinkęs 188 taškus. Tai jam lėmė 7-ąją vietą senjorų įskaitoje ir drauge – antrąją vietą prestižinės Europos „Beretta“ taurės serijoje. Joje jis nusileido tik pasaulinei šaudymo į skriejančius taikinius legendai serui George‘ui Digweedui.

Iš Lietuvos šaulių čempionate dar dalyvavo Vydūnas Mekšrūnas (158 taškai), Tomas Šilanskas (146) ir Mindaugas Džiugas (111).

Reikšmingą vaidmenį Europos čempionate vaidino ir teisėjai iš Lietuvos – Lolita ir Egidijus Paliuliai, jau ne pirmą kartą teisėjaudami tokio aukšto lygio varžybose. Savo ruožtu Evelina Karčiauskaitė ir Valentinas Juknevičius apsigynė tarptautinę „Compak Sporting“ teisėjo kategoriją.

„Labai džiaugiamės Lietuvos teisėjų įvertinimu. Noriu tik pridėti, kad tokios varžybos yra labai svarbios ne tik sportine prasme. Tai – didžiulė patirtis. Be to, galime mokytis, kaip organizuoti aukščiausio lygio šaudymo varžybas, į kurias kasmet atvyksta daug užsienio šaulių, atnešdami pajamų ir į Lietuvos biudžetą. Tokių varžybų metu užmezgama ir daugybė kontaktų, per kuriuos plečiame savo varžybų dalyvių ratą ir garsiname Lietuvą“, – sakė Lietuvos sportingo federacijos prezidentas Laurynas Jucius.

„Compak Sporting“ rungtyje šaudoma į skriejančius taikinius tam pritaikytose aikštelėse, kai vienoje linijoje 3–5 metrų atstumu išsidėstę penkios šaudymo vietos, apie kurias sustatytos 6 taikinių mėtymo mašinėlės.

Šaudymas į skriejančius taikinius, dar vadinamas šaudymu į molinius balandžius, susideda iš įvairių rungčių, kai į specialiais aparatais paleistus taikinius, pagamintus iš trapios ekologiškos medžiagos, yra šaudoma lygiavamzdžiu šautuvu, užtaisytu smulkiais šratais. Šis sportas yra labai demokratiškas, šaulių amžiaus diapazonas labai platus – nuo 12 metų vaikų iki meistrų, kurie yra perkopę 75 metus.