Lietuvos sporto savaitė: futbolo rinktinės lygiosios ir favoritams neprilygęs A. Gudžius

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės Lietuvos sporto įvykiai.

Svarbiausi savaitės įvykiai

Birželio 13 d. Ričardas Berankis teniso turnyro Bose (Nyderlandai, „ATP 250“, žolės danga) pirmajame rate pralaimėjo serbui Laslo Džerei 4:6, 2:6.

Birželio 13 d. „Šiaulių“ krepšinio klubas pasirašė dviejų sezonų sutartį su latviu treneriu Nikolajumi Mazuru, kuris du praėjusius sezonus dirbo „Tartu Ülikool“.

Birželio 13 d. Turku (Suomija) lengvosios atletikos Paavo Nurmio žaidynėse (Žemyninio turo auksinis lygis) Andrius Gudžius disko metimo varžybose užėmė ketvirtąją vietą (66,50 m). Nugalėjo švedas Danielis Ståhlis (70,38 m).

Birželio 14 d. Aivaras Mikutis („Tudor“) dėl naudojimosi neleistina pagalba buvo pašalintas iš Italijoje vykusių „Giro Next Gen“ („Giro d‘Italia“ jaunimo; iki 23 m.) daugiadienių dviračių lenktynių.

Birželio 15 d. Donatas Motiejūnas („Monaco“) tapo Prancūzijos krepšinio čempionu. „Monaco“ finalo serijoje nugalėjo Levalua „Metropolitans“ 3:0.

Birželio 15 d. Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo prezidentas Paulius Motiejūnas išrinktas „Euroleague Basketball“ generaliniu direktoriumi.

Birželio 16 d. Jyhvyje (Estija) lengvosios atletikos Heino Lippo atminimo turnyre (Žemyninio turo bronzinis lygis) Martynas Alekna užėmė penktąją vietą (64,33 m). Nugalėjo slovėnas Kristjanas Čehas (71,86 m), pasiekęs ketvirtą visų laikų pasaulio rezultatą.

Birželio 16 d. Lietuvos vaikinų (iki 21 m.) futbolo rinktinė Jonavoje pirmosiose Europos čempionato atrankos turnyro rungtynėse pralaimėjo Danijai 1:2. Šioje atrankos grupėje taip pat žaidžia Čekija, Velsas ir Islandija. Komandos kovoja dėl vieno kelialapio į 2025 m. Europos čempionatą ir vieno kelialapio į atrankos atkrintamąjį etapą.

Birželio 17 d. Lietuvos futbolo rinktinė Europos čempionato atrankos rungtynėse Kaune sužaidė lygiosiomis su Bulgarija 1:1 (15-ąją min. įvartį įmušė E.Girdvainis, 27-ąją min. bulgarai išlygino rezultatą, nuo 17-osios min. lietuviai žaidė be raudoną kortelę gavusio J.Lasicko). Lietuviai per 2 rungtynes iškovojo 1 tašką ir atrankos grupėje užima ketvirtąją vietą. Pirmauja Serbija (6 tšk. per 2 rungt.), Vengrija (4/2) ir Juodkalnija (4/3), paskutinę penktąją vietą užima Bulgarija (1/3). Lietuvos rinktinė kitas rungtynes žais birželio 20 d. Budapešte su Vengrija.

Birželio 17 d. Izmyro „Karşıyaka“ krepšinio komanda, kurioje žaidė Mindaugas Kuzminskas, Turkijos lygos finalo serijoje pralaimėjo Stambulo „Anadolu Efes“ 0:3.

Birželio 17 d. Ulanbatore (Mongolija) trijulių krepšinio Iššūkio turo etape Marijampolės „Mantinga“ užėmė penktąją vietą, Kauno VDU – paskutinę dvyliktąją vietą. VDU pralaimėjo abejas grupės turnyro rungtynes, „Mantinga“ grupėje nugalėjo tik VDU, o ketvirtfinalyje pralaimėjo „Rīga“ 20:21. Turnyro finale „Antwerp“ nugalėjo Ulanbatoro „MMC Energy“ 21:19.

Birželio 17 d. Jūrmaloje (Latvija) paplūdimio tinklinio turnyre („Pro Tour Challenge“) Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė užėmė devintąją vietą. Jos aštuntfinalyje pralaimėjo kanadietėms Melissai Humanai-Paredes ir Brandie Wilkerson 0:2. Kitos trys Lietuvos moterų ir viena vyrų pora iškrito atrankos etape.

Birželio 18 d. Baodine (Kinija) trijulių krepšinio Iššūkio turo etapo finale Raudondvario „Hoptrans“ pralaimėjo „Princeton“ (JAV) 20:21. Grupės turnyre „Hoptrans“ laimėjo abejas rungtynes, tarp jų – su „Princeton“, ketvirtfinalyje nugalėjo „Beijing“ 21:17, pusfinalyje – „Amsterdam“ 21:17.

Birželio 18 d. Lietuvos vaikinų (iki 19 m.) futbolo rinktinė Tameloje (Suomija) vykusiame Baltijos taurės turnyre per trejas rungtynes iškovojo 3 taškus ir užėmė trečiąją vietą. Lietuviai pralaimėjo Latvijai 0:3 ir Suomijai 2:3, bet nugalėjo Estiją 2:1. Pirmąją vietą užėmė Suomija (7 tšk.), antrąją – Latvija (4).

Birželio 18 d. Stambule Europos jaunių (iki 22 m.) penkiakovės čempionate tarp lietuvių vaikinų varžybose geriausiai pasirodęs Nojus Chmieliauskas užėmė 17-ąją vietą, merginų varžybose – Giedrė Gudelytė-Gudelevičiūtė užėmė 20-ąją vietą.

Birželio 18 d. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Barcelona“, kurioje žaidžia Rokas Jokubaitis, Ispanijos krepšinio lygos finalo serijoje pirmauja prieš Madrido „Real“ 2:0. Finale žaidžiama iki trijų pergalių.