Nauja karta: Lietuvos vaikų konkūrų rinktinė sieks pergalės Europos čempionate

Lietuvos vaikų konkūrų rinktinė birželio 15–18 dienomis Hagene, Vokietijoje vykusiose „Future Champions“ varžybose parodė puikius rezultatus. Šiose varžybose Lietuvą atstovavo trenerio Alekso Seiliaus komanda – Laura Burgytė (Vilniaus raj.), Emilija Zaikauskaitė (Kauno raj.), Ieva Navickaitė (Vilniaus raj.), Lėja Nakvosaitė (Vilniaus raj.) ir vienintelis komandos džentelmenas Trojus Rimkevičius (Vilniaus raj.). Vaikų rinktinė – tai raiteliai, kurių amžius – iki 14 metų.

4 dienas vykusiose varžybose raiteliai kovėsi su stipriausiomis Belgijos, Vokietijos, Airijos, Olandijos, Lenkijos ir Švedijos komandomis. Komandinėse „Nations Cup“ konkūro varžybose Lietuvos komanda aplenkė Švediją, Belgiją bei Lenkiją ir, surinkę 14 baudos taškų, užėmė 4-tąją vietą. O sekmadienį pagrindiniame „GRAND PRIX“ konkūre, kuriame kliūčių aukštis siekė 130 cm Laura Burgytė su nuosavu žirgu Need For Speed pagrindinį maršrutą įveikė be klaidų ir užėmė 7-tą vietą iš 47 pajėgiausių Europos jaunųjų sportininkų.

Tai jau ne pirmos tokio lygio varžybos šiemet. Kovo 23–26 dienomis Lietuvos vaikų konkūrų rinktinės raiteliai Sentower Park, Belgijoje vykusių varžybų individualiose rungtyse visas dienas buvo geriausiųjų penketuke, o 125 cm „GRAND PRIX“ konkūre Lėja Nakvosaitė su žirgu Caira’s Conamor šventė pergalę. Tuo tarpu gegužės 4–6 dienomis gausiausias būrys Lietuvos raitelių ir žirgų dalyvavo varžybose Lamprechtshausen, Austrijoje ir pirmąją dieną Saulė Jočytė (Klaipėdos raj.) bei jos nuosavas 6 metų žirgas Quintago NSO iškovojo pergalę 115 cm konkūre.

Šios varžybos buvo puikus pasiruošimas prieš svarbiausias šių metų varžybas: Europos vaikų čempionatą, kuris vyks liepos 10–16 dienomis Gorla Minore, Italijoje. Lietuvą Italijoje atstovaus L.Burgytė, T.Rimkevičius ir E.Zaikauskaitė ir jaunimo užskaitos atstovė Evita Vismerytė.