Lietuvos regbininkai atidarė savo pergalių sąskaitą Europos žaidynėse

Tarp dvylikos elitinių žemyno komandų įsitvirtinantys lietuviai trečiajame mače 24:10 (17:10) nugalėjo nė vienos pergalės neturinčius rumunus, šventė pirmą pergalę Europos žaidynėse ir C grupėje užėmė trečiąją vietą.

Į ketvirtfinalį pateko po dvi pirmąsias vietas trijose grupėse užėmusios komandos ir dvi geriausiai pasirodžiusios trečiosios grupių ekipos.

Mūsų šalies ekipa dėl prastesnio taškų santykių liko trečia tarp trečiąsias vietas užėmusių rinktinių ir dabar jos pagrindinis tikslas – devintoji vieta.

C grupėje lietuvius aplenkė visus mačus laimėjusi Didžioji Britanija (+9 taškai) ir dukart nugalėjusi Portugalija (7 taškai). Lietuvių sąskaitoje – 5 taškai. Tiek pat taškų surinko ir trečioji C grupės komanda Belgija, bet jos pelnytų ir praleistų taškų santykis – plius 12, o lietuvių – minus 36. Trečioji A grupės komanda Italija surinko 6 taškus ir be jokios aritmetikos žengė į atkrintamąsias varžybas.

„Jau žinome, kad baigėme blogiausia trečia komanda. Kita vertus, smagu, kad pagaliau pavyko pasiekti pergalę, nes Rumunija yra stipri regbio šalis.

Džiugina, kad daug laiko kontroliavome kamuolį, susikūrėme daug progų ir pavyko jas realizuoti. Taip pat džiugu dėl mūsų gynybos – ji buvo labai kibi. Kiekvienas stengėmės iš paskutiniųjų ir praleidome tik du žeminimus.

Mes į kiekvieną kovą einame laimėti. O dabar išvis nebuvo kur trauktis. Jei būtume pralaimėję, psichologiškai taptų labai sunku.

Žinojome, kad turime realią galimybę laimėti ir ja pasinaudojome“, – po rungtynių sakė Lietuvos rinktinės kapitonas Dovydas Taujanskas.

Pirmą varžybų dieną lietuviai 12:38 nusileido portugalams ir 0:24 – britams.

Jau šiandien 19.30 val. Lietuvos laiku Lietuvos rinktinė turnyro dėl 9–12 vietų pusfinalyje žais su žaidynių šeimininkės Lenkijos komanda. Kitame šio turnyro mače varžysis Čekija ir Rumunija.

Šių dvikovų nugalėtojai rytoj rungsis dėl 9 vietos, o pralaimėjusios komandos – dėl 11 pozicijos.

Ketvirtfinalyje šiandien žais: Airija – Belgija, Ispanija – Italija, Didžioji Britanija – Vokietija, Gruzija – Portugalija.