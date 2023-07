Dviratininkė Rasa Leleivytė pateko į istoriją: 13-ąjį kartą įveikė „Giro d’Italia“ trasą

Ketvirtą kartą šias lenktynes laimėjo keturiskart pasaulio čempionė ir Tokijo olimpinių žaidynių vicečempionė 40-metė olandė Annemiek van Vleuten („Movistar Team“). Ji artimiausią varžovę aplenkė 3 min. 56 sek.

R. Leleivytė paskutiniame, 9-ajame, etape finišavo 31-a, o 8-ajame etape buvo 35-a.

34-ą kartą surengtose varžybose (924 km) dalyvavo 167 dviratininkės iš 24 komandų ir 29 šalių, klasifikuotos 133 sportininkės. Pirmasis etapas – 4,4 km asmeninės lenktynės laikui – dėl prastų oro sąlygų neįvyko.

„Šį kartą nebuvo jokių smagesnių akimirkų, tik išėjo gera treniruotė prieš artėjančias varžybas. Varžovės varo vis stipriau, o man dar sezonas nelabai koks – niekaip neįsivažiuoju.

Nemažai dviratininkių šį sezoną jau po 2–3 kartus treniravosi aukštikalnėse, turėjo daug varžybų, o aš tokių galimybių neturiu, todėl ir skirtumas jaučiasi.

Be to, didžiųjų komandų dviratininkės gali lenktyniauti aukščiausio lygio ir naujausių technologijų pagalba paruoštais dviračiais – atsiduri kaip „Formulės-1“ varžybose, – pažymėjo penkiskart Lietuvos čempionė R. Leleivytė. – Bene kasdien jau per pirmą valandą net ir nevisai lygumose vidutinis greitis būdavo 43–45 km/h, nes daug kas atakuodavo, bet niekas nenorėdavo paleisti. Kamavo ir didesnis nei 40 laipsnių karštis.“

2006 ir 2007 m. „Giro d’Italia“ lenktynes laimėjo Edita Pučinskaitė. Ji kartą buvo antra (2003 m.) ir triskart – trečia (1997, 2001, 2005 m.). Šiose varžybose Diana Žiliūtė po kartą buvo antra (2001 m.) ir trečia (2002 m.). Edita šiose varžybose startavo ir finišavo 15, o Diana – 10 kartų.

R. Leleivytė aukščiausią vietą „Giro d’Italia“ bendrojoje įskaitoje yra užėmusi 2016 metais. Tada ji buvo 20-a.

Rasa artimiausiu metu stovyklaus aukštikalnėse, liepos 28–31 d. dalyvaus daugiadienėse lenktynėse „Princess Anna Vasa Tour“ Lenkijoje, o rugpjūčio 13 d. jos laukia startas pasaulio čempionate Glazge (Škotija).