Pasaulį pribloškęs sugrįžimas, po dešimtmečio vėl suspindęs auksu: R. Meilutytės fenomenas – iš pirmų lūpų

Antradienį visą Lietuvą nudžiugino nuostabus Rūtos Meilutytės pasirodymas – Fukuokoje (Japonija) vykstančiame pasaulio plaukimo čempionate 100 m plaukimo krūtine distanciją per 1 min. 04.62 sek. įveikusi 26-erių kaunietė aplenkė visas savo varžoves ir iškovojo aukso medalį. Beje, greičiausia lietuvė buvo ir atrankos bei pusfinalio plaukimuose.

„Atvirai pasakius, esu labai... ne tai, kad nustebinta, bet tiesiog Rūta eilinį kartą parodė, kad yra puiki. Manau, kad visi yra be galo patenkinti ir netgi Rūta, kaip ir pati sakė, yra apstulbusi. Aš pati esu ne kiek apstulbusi, kiek tiesiog džiaugiuosi – elementariai, žmogiškai džiaugiuosi“, – portalui lrytas.lt sakė po R.Meilutytės sugrįžimo į plaukimą pirmoji su ja dirbusi trenerė Rasa Duškinienė.

Geriausią startą (reakcijos laikas 0.60 sek.) užfiksavusi R.Meilutytė įgijo pranašumą jau pačioje plaukimo pradžioje, o įveikusi pusę distancijos savo artimiausią varžovę, amerikietę Lilly King lenkė 0.83 sek. dalimi.

Fantastišką greitį Rūtai pavyko išlaikyti iki pat finišo, tai lėmė užtikrintą pergalę – antrąją vietą užėmusi sportininkė iš Pietų Afrikos Respublikos Tatjana Schoenmaker nuo čempionės atsiliko daugiau nei sekunde (1 min. 05.86 sek.). Bronzą iškovojusi amerikietė Lydia Jacoby užfiksavo 1 min. 05.94 sek. rezultatą.

Dabartinis R.Meilutytės treneris, R.Duškinienės sūnus Tadas Duškinas pastebėjo, kad mažų klaidelių R.Meilutytės plaukime neišvengta, tačiau paaiškino, kas leido išlaikyti pranašumą iki pat rungties galo.

„Rūtos plaukimo bendras vaizdas buvo geras, labai daug klaidų nepadarė, išskyrus tai, kad truputį nepataikė į posūkį, bet buvo geriau negu pusfinalyje. Treniruočių metu koncentravomės į antrąją 100 metrų pusę. Žinome, kad Rūtai greičio nestinga, todėl labiau akcentavome aerobinės savybes. Be abejo, nepamiršdavome ir sprinto. Manau, buvo subalansuotas treniruočių planas“, – lrytas.lt sakė jis.

29-erių R.Duškinas, buvęs profesionalus plaukikas, dalyvavęs ne viename Europos ir Pasaulio čempionate, kuriam iki šiol priklauso vyrų 50 m plaukimo peteliške Lietuvos rekordas (23.58 sek.), papasakojo, kaip kartu su R.Meilutyte ruošėsi pasaulio čempionatui Japonijoje, kur jie atvyko kur kas anksčiau nei prasidėjo pirmieji varžybų startai.

„Pasaulio čempionatui ruošėmės Kaune, 10 dienų iki varžybų išvykome į stovykla Hirošimoje, nes reikėjo adaptuotis prie laiko juostos, klimato, maisto. Taip pat, buvimas su komanda palengvina atmosferą treniruotėse ir bendroje aplinkoje. Pietūs, vakarienės kartu ir t.t.“, – teigė treneris.

T.Duškinas pridūrė, kad dirbti su pasaulio čempione yra vienas malonumas, tačiau priminė, kad R.Meilutytė yra toks pats žmogus kaip visi ir įvardijo vieną treneriams lengvą galvos skausmą keliantį sportininkės įprotį.

„Kaune dirbome dviese, tai po kurio laiko gali prislėgti. Su Rūta dirbti įdomu ir smagu, ji yra aukščiausio lygio profesionalė, neskaitant to, kad turi įprotį vėluoti“, – šyptelėjo jis.

Su R.Meilutyte dirbantis treneris pasakojo, kad Fukuokoje vykstantis čempionatas yra suorganizuotas pakankamai sklandžiai, tačiau atskleidė, kad iki tobulumo dar šiek tiek trūksta.

„Varžybos surengtos gerai, yra daug norinčių padėti savanorių, tai aukščiausio lygio renginio organizavimas. Tačiau trūko sporto salės, kas šiek tiek nustebino. Teko susirasti privačią salę, kurioje galėjome pasportuoti. Be to, pasiruošimo stovykloje Hirošimoje kiekvieną dieną pietums ir vakarienei tiekdavo tokį patį maistą, kuris po kelių dienų atsibodo, todėl eidavome į aplinkinius restoranus pavalgyti kitokio maisto“, – sakė T.Duškinas.

Įdomus faktas apie baseinus, kuriuose vyksta 2023 m. pasaulio plaukimo čempionatas, yra tai, kad visa arena su dviem 50 m baseinais (varžybų ir apšilimo) bei vandensvydžio baseinu buvo surinkti būtent šioms varžyboms ir po čempionato bus išmontuoti.

Pati R.Meilutytė portalui lrytas.lt atskleidė, kad dėl sukilusių emocijų po pergalingo plaukimo negalėjo užmigti visą naktį.

Nenuostabu – sunku ir įsivazduoti, koks jausmų kratinys suvirpina atletą, savo sunkiu darbu ir meistriškumu įrodžiusį, kad jis yra geriausias pasaulyje. Ką jau kalbėti apie stovėjimą ant aukščiausios podiumo pakylos, skambant gimtosios šalies himnui.

Be to, finalinis 100 m krūtine plaukimas Fukuokoje vyko ypač vėlai vakare – vietos laiku plaukikės startavo 21 val. 45 min. Rūta papasakojo, kad dėl vėlyvo meto pergalę su komanda švęsti teko kukliai – patamsyje, šalia viešbučio valgant internetine programėle užsisakytus mėsainius. Mat vakarienės laikas viešbutyje jau buvo pasibaigęs.

Įspūdingas sugrįžimas

Paskutinį kartą pasaulio čempione šioje rungtyje R.Meilutytė buvo tapusi būdama 16-os metų. 2013 m. Barselonoje vykusiame pasaulio plaukimo čempionate vos prieš metus olimpinį auksą Londone laimėjusi Rūta dar pusfinalyje pagerino tuometinį 100 m plaukimo krūtine pasaulio rekordą ir užfiksavo iki šiol geriausią savo asmeninį rezultatą – 1 min. 04.35 sek. Finaliniame plaukime tąkart R.Meilutytė plaukė šiek tiek lėčiau (1 min 04.52 sek.), tačiau aukso medalis atiteko būtent jai.

Taigi pasaulio čempionės titulą R.Meilutytė susigrąžino net po 10-ies metų tarpo.

Po dviejų metų pertraukos į plaukimą R.Meilutytė grįžo su tokiu trenksmu, su kokiu į krepšinį po trumpos (metų) karjeros beisbole sugrįžo JAV krepšinio legenda Michael'as Jordanas. Tuomet žinomiausių pasaulio laikraščių tituliniuose puslapiuose puikavosi garsioji tuomet triskart NBA čempiono (1991m., 1992 m., 1993 m.) frazė „I'm back“ (liet. „Aš sugrįžau“). Šiuos du žodžius M.Jordanas išspausdino oficialiame pareiškime, kuriuo paskelbė apie savo sugrįžimą į NBA.

Po sugrįžimo į sportą daugelio geriausiu visų laikų krepšininku laikomas M.Jordanas laimėjo dar tris NBA čempionų žiedus (1996 m., 1997m., 1998m.).

Šie lakoniški, tačiau itin galingi žodžiai puikiai apibūdina ir R.Meilutytės sugrįžimą į profesionalų plaukimą – po pertraukos sugrįžusi plaukikė praėjusiais metais Melburne vykusiame trumpojo (25 m) baseino pasaulio plaukimo čempionate pagerino 50 m plaukimo krūtine pasaulio rekordą (28.37 sek.) ir tapo šios rungties pasaulio čempione.

Antradienį Fukuokoje vykstančiame pasaulio plaukimo čempionate ji dar kartą pribloškė planetą ir po 10 metų iškovojo pasaulio čempionės titulą 100 m plaukimo krūtine distancijoje 50 m baseine.

Paklausta, kaip plaukikei pavyko taip galingai sugrįžti į profesionalų sportą, pirmoji po pertraukos su R.Meilutyte dirbusi trenerė R.Duškinienė sakė:

„Raumenys turi atmintį – tiek kiek ji yra padariusi iki tol, nežinau, ar kas nors yra tiek padaręs. Tokį darbą, kokį ji darė jaunystėje – ir iki Londono olimpiados (2012 m.), ir po jos, tas darbas niekur nedingsta. O dar su jos talentu, su jos gebėjimais... Manau, jai tiesiog reikėjo šiek tiek paplaukti ir viskas atsigamino. Be abejo, be darbo nieko nebūtų, bet tas įdirbis kurį ji turėjo padarius neprapuolė. Kita vertus, jos kūnas tikrai yra fenomenalus ir tikrai ne kiekvienam taip būtų lemta grįžti, kaip grįžo Rūta. Pasidžiaukime tuo.“

Specialiai portalui lrytas.lt kalbėjęs dabartinis pasaulio čempionės treneris T.Duškinas taip pat atkreipė dėmesį į raumenyse išliekantį įdirbį ir atskleidė, kad dabar treniruotėse akcentuojami kiti dalykai nei anksčiau.

„Darbas, kurį Rūta nudirbo jaunystėje, jai dabar moka dividendus. Atmintis raumenyne yra šlikusi, tai jai padeda į formą sugrįžti greičiau. Dabar jau tiek daug neplaukiame per treniruotes, koncentruojamės į kokybę, o ne kiekybę“, – sakė T.Duškinas ir pažymėjo, kad plaukimo istorijoje – tai ne pirmasis toks stiprus atleto sugrįžimas į sportą po ilgos pertraukos.

„Tikrai yra buvę sportininkų, grįžusių po ilgesnių pertraukų. Pavyzdžiui, amerikietis Anthony'is Ervinas grįžo po beveik dešimtmečio pertraukos ir laimėjo olimpinį auksą 50 m plaukime laisvu stiliumi“, – priminė T.Duškinas.

Aukso medalį 2000 m. Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse iškovojęs A.Ervinas 2003 m., būdamas 22 metų amžiaus, pasitraukė iš sporto ir grįžo į plaukimą tik 2011 m., po beveik dešimtmečio nežinios, mėginimų atrasti save bei eksperimentavimo su haliucinogeninėmis medžiagomis.

2016 m. Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse, praėjus 16 metų nuo Sidnėjaus olimpiados, A.Ervinas vėl laimėjo aukso medalį ir tapo vyriausiu istorijoje olimpiniu čempionu individualiame plaukime.

R.Duškinienė užsiminė, kad ilgesnės pertraukos nuo kūną ir protą alinančio intensyvaus sporto kai kuriems sportininkams išeina į naudą, o galbūt netgi būdų naudingos visiems.

„Ši veikla yra labai sekinanti ir psichologiškai alinanti, todėl galbūt tą poilsio pertrauką net ir visiems reikėtų padaryti kažkuriuo metu, tik klausimas, ar paskui atletai sugrįžtų“, – pastebėjo trenerė.

Kas paskatina atletus sugrįžti

Patirties treniruojant R.Meilutytę turintys treneriai, kalbėdami apie tai, kas skatina sportininkus po pertraukos sugrįžti, išskyrė tai, kad svarbiausią vaidmenį šioje situacijoje vaidina žmogaus vidinė motyvacija, meilė sporto šakai.

„Manau, kad ji tiesiog mėgsta plaukti, jai patinka plaukti. Žmogus pailsėjo, atsigavo ir natūraliai yra ta vidinė motyvacija – jeigu žmogui kažkas patinka, jis tai ir daro. Taip yra bet kurioje srityje – jei žmogus nori piešti, jis ir pieš, kad ir grįžęs po sunkaus darbo iš gamyklos ar dar kur nors. Taip ir čia, manau, kad ji pailsėjo ir grįžo į savo mėgstamą, mylimą veiklą, kuri jai teikia malonumą. O kad tas sugrįžimas bus toks įspūdingas, manau, niekas nesitikėjo“, – paaiškino R.Duškinienė.

Šiai nuomonei paantrino ir didžiąją dalį savo gyvenimo plaukimui paskyręs buvęs plaukikas bei dabartinis R.Meilutytės treneris T.Duškinas.

„Sportininkai po pertraukų grįžta, nes nori grįžti. Tas noras palengvina procesą ir sukuria alkį sportui, kuriam jie atidavė didžiąja savo gyvenimo dalį“, – pažymėjo jis.

Pirmąsias treniruotes su R.Meilutyte po jos sugrįžimo į plaukimą prisimenanti R.Duškinienė pasakojo tuo metu neturėjusi minties, kad 26-erių kaunietė netrukus vėl stovės ant aukščiausios elitinių plaukimo varžybų pakylos.

„Nemanyčiau, kad tada, kai ji plaukė pas mane, mes kažko labai tikėjomės, tiesiog gerai leidome laiką. O į ką tai išsivystė po to – visi matome ir, manau, visi džiaugiamės“, – sakė trenerė.

R.Duškinienė į plaukimą sugrįžusiai R.Meilutytei suteikė daug laisvės ir sunkiomis treniruotėmis nekankino.

„Ji ateidavo, prisitaikydavo, plaukdavo, kiek jautė, kad jai reikia, kiek jautė malonumą, be to, ji turėjo ir kitų veiklų. Todėl tų pirmųjų treniruočių mes labai nesureikšmindavome, bet tai, ką ji darydavo, ji darydavo nuoširdžiai. Be to, Rūta plaukdavo viename takelyje ir viename baseine su eiliniais vaikais, ji buvo pavyzdys tiems vaikams. Tad tai, ką nuspręsdavo, kad nori daryti – darydavo atsakingai“, – pakartojo trenerė.

„Ši situacija yra neeilinė, mums visiems reikia suprasti, kad tai – neeilinė situacija ir lyginti su kažkuo neverta, nes tokių situacijų kasdienybėje nėra labai daug ir net nežinau ar jų išvis yra pasaulyje, o Lietuvoje – tuo labiau“, – pridūrė T.Duškinienė.

R.Meilutytės Fukuokoje vykstančiame pasaulio čempionate dar laukia 50 m plaukimo krūtine rungtis. Šios distancijos atrankos plaukimai prasidės šeštadienį.

Paklausti, ko tikisi iš šio R.Meilutytės starto ir kokiomis emocijomis jo laukia, treneriai atkreipė dėmesį, kad kaunietės sportinė forma yra labai gera, tačiau svarbiausias daykas – džiaugsmas.

„Tikiuosi džiaugsmo, tiesiog džiaugsmo. Visi matome pagal 100 m krūtine plaukimą, kad ji tikrai gali būti čempionė ir, manau, tokia taps, bet, koks bus tas rezultatas tiesiog negalvoju, neturiu kažkokių lūkesčių, svarbu, kad ji padarytų tai, ką gali geriausiai ir tuo pasimėgautų“, – sakė R.Duškinienė.

„Nenoriu prisišnekėti, bet turėtų būti gerai!“ – trumpai pridūrė T.Duškinas.