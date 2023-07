Lietuvos sporto savaitė: auksinės R. Meilutytės dovanos ir A lygos lyderių dvikova

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės Lietuvos sporto įvykiai.

Svarbiausi savaitės įvykiai

Liepos 24 d. Lietuvos antidopingo agentūra pranešė, kad ketveriems metams diskvalifikavo jėgos trikovės sportininką Mantą Pūtį.

Liepos 24 d. Fukuokoje (Japonija) pasaulio vandens sporto šakų čempionate 100 metrų plaukimo krūtine pusfinalyje Rūta Meilutytė užėmė pirmąją vietą ir pateko į finalą.

Liepos 24 d. Geriausiu Lietuvos futbolo A lygos birželio mėnesio žaidėju išrinktas „Panevėžio“ vartininkas Vytautas Černiauskas, geriausiu jaunu žaidėju – Matijus Remeikis („Panevėžys“), geriausiu treneriu – italas Gino Lettieri („Panevėžys“).

Liepos 24 d. Lietuvos futbolo A lygos lyderis „Panevėžys“ namie nugalėjo „Šiaulius“ 2:0 ir pasiekė septintąją iš eilės pergalę.

Liepos 24 d. Teniso profesionalų asociacijos (ATP) reitinge Edas Butvilas pakilo iš 693-iosios į aukščiausią karjeroje 591-ąją vietą. Pirmoji Lietuvos raketė Ričardas Berankis užima 199-ąją vietą, Vilius Gaubas – 604-ąją. Moterų teniso asociacijos (WTA) reitinge Justina Mikulskytė užima 319-ąją, Klaudija Bubelytė – 698-ąją, Andrė Lukošiūtė – 822-ąją, Iveta Dabkutė – 941-ąją, Patricija Paukštytė – aukščiausią karjeroje 948-ąją vietą.

Liepos 24 d. Lietuvos vyrų krepšinio rezervinė rinktinė draugiškose rungtynėse Alytuje nugalėjo Jordaniją 101:75. Lietuvos rezervinė rinktinė per penkias dienas tris kartus susitiko su jordaniečiais ir pasiekė tris pergales.

Liepos 25 d. Milane vykusiame pasaulio fechtavimo čempionate geriausiai tarp lietuvių pasirodžiusi Viktė Ažukaitė špagos varžybose užėmė 58-ąją vietą. Ji pateko į atkrintamąsias varžybas, kurių pirmajame rate pralaimėjo italei Rosellai Fiamingo.

Liepos 25 d. Zdunove (Lenkija) A.Trochanowskio atminimo dviračių lenktynėse Venantas Lašinis („Kaunas“) užėmė 13-ąją vietą.

Liepos 25 d. Maribore (Slovėnija) Europos jaunimo olimpinio festivalio bronzos medalį laimėjo plaukikas Mantas Kaušpėdas. Jis užėmė trečiąją vietą plaukdamas 100 metrų nugara.

Liepos 25 d. Vilniaus „Žalgiris“ futbolo Čempionų lygos atrankos antrojo etapo pirmosiose rungtynėse namie sužaidė lygiosiomis su Turkijos čempionu Stambulo „Galatasaray“ 2:2. Antrojo kėlinio pradžioje pirmąjį įvartį įmušė M.Oyewusi, po to du įvarčius pelnė „Galatasaray“, bet per teisėjo pridėtą laiką D.Kazlauskas išlygino rezultatą. Po to D.Kazlauskas buvo nubaustas raudona kortele. Atsakomosios rungtynės vyks rugpjūčio 2 d. Stambule.

Liepos 25 d. Rūta Meilutytė tapo pasaulio plaukimo čempione. Fukuokoje vykusiose varžybose ji iškovojo aukso medalį plaukdama 100 metrų krūtine (1 min. 4,62 sek.). R.Meilutytė šios rungties pasaulio čempione tapo antrąjį kartą (pirmąjį – 2013 m.).

Liepos 26 d. Lietuvos rinktinės futbolininkas Modestas Vorobjovas pasirašė sutartį su „Istanbulspor“, kuris praėjusį sezoną Turkijos lygoje užėmė dvyliktąją vietą. M.Vorobjovas praėjusį sezoną žaidė Tyrgovištės „Chindia“ (Rumunija).

Liepos 26 d. Vilniaus „Riterių“ futbolo klubas nutraukė sutartį su serbu treneriu Vladimiru Jankovičiumi, kuris dirbo nuo kovo mėnesio, ir į jo vietą paskyrė iki tol „Riterių“ dublerių komandą treniravusį portugalą Matthew Silvą. „Riteriai“ nuo balandžio mėnesi per 14 rungtynių neiškovojo nė vieno pergalės ir A lygoje užima paskutinę dešimtąją vietą (15 tšk. per 23 rungt.).

Liepos 26 d. Europos jaunimo olimpinio festivalio sidabro medalį laimėjo dziudo imtynininkas Simas Polikevičius. Jis užėmė antrąją vietą svorio kategorijoje iki 60 kg.

Liepos 26 d. Vilniaus „Ryto“ krepšinio klubas pasirašė sutartį su amerikiečiu R.J. Cole‘u ir Arnu Velička. R.J. Cole‘as praėjusį sezoną žaidė „Laurio“ (Graikija) ir Braunšveigo „Löwen“ (Vokietija), A.Velička – Chemnico „Niners“ (Vokietija).

Liepos 26 d. „Tour de Wallonie“ daugiadienėse dviračių lenktynėse (Belgija, „UCI Pro Series“) Ignatas Konovalovas (FDJ) užėmė 66-ąją vietą. Nugalėjo italas Filippo Ganna („Ineos“).

Liepos 27 d. Pasaulio vandens sporto šakų čempionate 200 metrų plaukimo krūtine pusfinalyje Kotryna Teterevkova užėmė 7-ąją vietą ir pateko į finalą. Vyrų 200 metrų plaukimo krūtine pusfinalyje Aleksas Savickas užėmė 11-ąją vietą ir į finalą nepateko.

Liepos 27 d. Europos jaunimo olimpinio festivalio sidabro medalį laimėjo lengvaatletis Danielius Vasiliauskas. Jis užėmė antrąją vietą 200 metrų bėgimo varžybose.

Liepos 27 d. Futbolo Europos konferencijos lygos atrankos antrajame etape abi Lietuvos komandos žaisdamos išvykose pralaimėjo pirmąsias rungtynes. „Panevėžys“ pralaimėjo Beer Ševos „Hapoel“ (Izraelis) 0:1, Kauno „Žalgiris“ – Poznanės „Lech“ 1:3 („Lech“ po pirmojo kėlinio pirmavo 3:0, po pertraukos skirtumą sumažino A.Fase). Atsakomosios rungtynės vyks rugpjūčio 3 d.

Liepos 27 d. Teniso turnyro Segovijoje (Kastilija ir Leonas, Ispanija; „ATP Challenger“) antrajame rate abu Lietuvos tenisininkai pralaimėjo ispanams: Edas Butvilas – Davidui Jordai Sanchisui 1:6, 7:6, 4:6, Ričardas Berankis – Fernando Verdasco 1:6, 4:6. R.Berankis pirmajame rate nugalėjo britą George‘ą Loffhageną, E.Butvilas – vokietį Elmarą Ejupovičių.

Liepos 28 d. Ploeštyje (Rumunija) Europos jaunių bokso čempionato bronzos medalius laimėjo Vladimiras Abramovas (iki 66 kg) ir Milda Altaravičiūtė (iki 48 kg). Turnyre dalyvavo trylika Lietuvos boksininkų (aštuoni vaikinai ir penkios merginos).

Liepos 28 d. Europos jaunimo olimpinio festivalio bronzos medalį laimėjo lengvaatletė Aurėja Beniušytė. Ji užėmė trečiąją vietą trišuolio varžybose. Lietuvos sportininkai Europos jaunimo olimpiniame festivalyje iškovojo du sidabro ir du bronzos medalius. Lietuva medalių lentelėje užėmė 32-ąją vietą.

Liepos 28 d. Pasaulio vandens sporto šakų čempionate Kotryna Teterevkova užėmė šeštąją vietą 200 metrų plaukimo krūtine varžybose.

Liepos 29 d. Stambule pasaulio jaunimo (iki 19 m.) šiuolaikinės penkiakovės čempionate Nojus Chmieliauskas užėmė šeštąją vietą, Lukas Gaudiešius – 19-ąją. Merginų varžybose į finalą nepateko nė viena iš keturių lietuvių.

Liepos 29 d. Danielė Kvedaraitė ir Ariana Rudkovskaja tapo Europos jaunimo (iki 22 m.) paplūdimio tinklinio čempionėmis. Timišoaroje (Rumunija) vykusio turnyro finale jos nugalėjo čekes Kylie Neuschaeferovą ir Marketą Svozilovą 2:1. Lietuvos tinklininkai pirmą kartą tapo šios amžiaus grupės Europos čempionais. Vaikinų varžybose Mantas Donėla ir Karolis Palubinskas užėmė 17-ąją vietą.

Liepos 29 d. Pasaulio vandens sporto šakų čempionate 50 metrų plaukimo krūtine pusfinalyje Rūta Meilutytė pakartojo pasaulio rekordą (29,30 sek.), užėmė pirmąją vietą ir pateko į finalą.

Liepos 29 d. „Dookola Mazowsza“ daugiadienėse dviračių lenktynėse (Lenkija, „Europe Tour“) geriausiai tarp lietuvių pasirodęs Venantas Lašinis („Kaunas“) užėmė 11-ąją vietą. Nugalėtoju tapo Odedas Kogutas (Izraelio rinktinė).

Liepos 29 d. Lietuvos vyrų žolės riedulio rinktinė Europos čempionato trečiosios pakopos turnyre Skiernevicuose (Lenkijoje) per 5 rungtynes iškovojo 4 taškus ir užėmė priešpaskutinę penktąją vietą. Lietuviai nugalėjo autsaiderę Serbiją 8:2, sužaidė lygiosiomis su Malta 2:2, pralaimėjo Kroatijai 1:3, Gibraltarui 2:7 ir Lenkijai 0:4. Turnyro nugalėtoja tapo visas penkerias rungtynes laimėjusi Lenkija.

Liepos 29 d. Palangoje Lietuvos lengvosios atletikos čempionate disko metimo varžybas laimėjo Mykolas Alekna (69,30 m), antrąją vietą užėmė Martynas Alekna (63,26 m), trečiąją – Andrius Gudžius (62,75 m).

Liepos 29 d. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmosiose draugiškose rungtynėse Panevėžyje nugalėjo Ukrainą 100:72 (V.Kariniauskas 18, M.Kuzminskas ir E.Bendžius po 16).

Liepos 29 d. Prasidėjo Baltijos regbio lygos sezonas. Turnyre dalyvauja šešios Lietuvos ir dvi Latvijos komandos. Čempiono vardą gina Šiaulių „Vairas“.

Liepos 29 d. Klaipėdoje prasidėjo Europos merginų (iki 20 m.) krepšinio čempionatas. Dvejose pirmosiose rungtynėse Lietuvos rinktinė pralaimėjo Vengrijai 34:72 ir Prancūzijai 36:83.

Liepos 29 d. Lietuvos futbolo A lygoje dėl išlikimo kovojančių komandų rungtynėse Telšių „Džiugas“ ir Marijampolės „Sūduva“ sužaidė lygiosiomis 1:1. Po 24 turų „Sūduva“ ir „Džiugas“ turi po 19 taškų ir dalijasi aštuntąją vietą. Paskutinę dešimtąją vietą užima Vilniaus „Riteriai“ (15 tšk.), kurie per pastarąsias 15 rungtynių neiškovojo nė vienos pergalės.

Liepos 30 d. Lietuvos futbolo A lygos lyderių rungtynėse „Panevėžys“ išvykoje nugalėjo čempiono vardą ginantį Vilniaus „Žalgirį“ 2:1 ir pasiekė aštuntąją iš eilės pergalę. „Žalgiris“ nutraukė devynerių nepralaimėtų rungtynių seriją. Po 24 turų pirmauja „Panevėžys“ (58 tšk., po 23 rungt.), Vilniaus „Žalgiris“ (52), „Šiauliai“ (46), Kauno „Hegelmann“ (37, po 23 rungt.) ir Kauno „Žalgiris“ (30, po 23 rungt.).

Liepos 30 d. Lietuvos vaikinų (iki 18 m.) krepšinio rinktinė Niše (Serbija) vykusiame Europos čempionate užėmė 11-ąją vietą. Lietuviai grupės varžybose nugalėjo Švediją 99:80, bet pralaimėjo Izraeliui 98:101 ir Prancūzijai 69:92, aštuntfinalyje pralaimėjo Turkijai 72:76, ketvirtfinalyje dėl išlikimo A pakopoje nugalėjo Čekiją 95:59.

Liepos 30 d. „Tour Alsace“ daugiadienėse dviračių lenktynėse (Prancūzija, „Europe Tour“) Aivaras Mikutis („Tudor“) iki finišo nenuvažiavo. Jis pasitraukė ketvirtajame iš penkių etapų. Lenktynių nugalėtoju tapo australas Sebastianas Berwickas („Israel“).

Liepos 30 d. Rasa Leleivytė („Aromitalia“) Golubo-Dobžynio (Lenkija) apylinkėse vykusiose „Princess Anna Vasa Tour“ daugiadienėse lenktynėse užėmė 36-ąją vietą. Antrajame iš trijų etapų ji buvo trečia. Lenktynių nugalėtoja tapo Valerija Kononenko (Ukrainos rinktinė).

Liepos 30 d. Palangoje baigėsi Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Komandų įskaitoje nugalėjo Kaunas, Šiauliai ir Raseinių rajonas. Dešimtąjį kartą tos pačios rungties čempionu tapo Šarūnas Banevičius (rutulys), devintąjį – Liveta Jasiūnaitė (ietis), aštuntąjį – Simas Bertašius (1500 m), Edis Matusevičius (ietis) ir Osvaldas Gedrimas (kartis), šeštąjį – Gediminas Truskauskas (200 m), Rapolas Saulius (400 m su barjerais), Marius Vadeikis (tolis), Tomas Vasiliauskas (kūjis) ir Ieva Zarankaitė (diskas).

Liepos 30 d. Rūta Meilutytė iškovojo antrąjį pasaulio vandens sporto šakų čempionato aukso medalį. Ji laimėjo 50 metrų plaukimo krūtine varžybas ir pagerino šios rungties pasaulio rekordą (29,16 sek.). R.Meilutytė per karjerą pasaulio vandens sporto šakų čempionatuose iškovojo keturis aukso, du sidabro ir vieną bronzos medalį. Šių metų čempionate Lietuva iškovojo du aukso medalius ir medalių lentelėje užėmė aštuntąją vietą. Lietuvai atstovavo septyni plaukikai (dvi moterys ir penki vyrai).