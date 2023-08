„Dar nepavyko atšvęsti tos pergalės. Bet turėsiu tam šiek tiek laiko“, – kalbėjo iš Budapešto per Varšuvą trečiadienį namo sugrįžęs M.Alekna. Disko metikus brolius Aleknas pasitikusi šeimyna parengė ir staigmena – vakarieniaus garsieji Aleknos valgydami mėgstamiausią Mykolo patiekalą – bulvių plokštainį.

„Bus kugelis? Dar nežinojau šios informacijos“, – šypsojosi M.Alekna.

Vis dar vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate disko metimo sektoriuje startavo net trys mūsų šalies sportininkai: 20 metų M. Alekna, jo vyresnis brolis 22-ejų Martynas ir 32-ejų Andrius Gudžius.

Pernai tarp prizininkų patekę Mykolas Alekna ir Andrius Gudžius pirmadienį Budapešto stadione vėl kovojo dėl pasaulio pirmenybių medalių, tačiau pasisekė trofėjų atsivežti tik Mykolui.

Jis finale įrankį toliausiai numetė 68,85 m ir užėmė trečią vietą. Stabiliai pasirodęs dabar jau bronzos medalio laimėtojas 68 metrų ribą įrankį siuntė triskart, tačiau net ir to neužteko, norint pakovoti su rimtais oponentais dėl dar aukštesnės vietos.

Auksą ir čempionatų rekordą paskutiniuoju metimu šįkart nusiskynė 30-metis švedas Danielis Stahlis, diską numetęs 71,46 m, o sidabru pasidabino buvęs planetos čempionas 24-erių slovėnas Kristjanas Čehas, kurio rezultatas buvo 70,02 m.

A. Gudžius užėmė šeštąją vietą, sugebėjęs antruoju metimu diską nuskraidinti 66,16 m.

Pasaulio pirmenybių debiutantas Martynas Alekna diską numetė 62,57 metro ir atrankos varžybose užėmė tik 20-ąją vietą ir finale nepasirodė.

Nepriklausomos Lietuvos lengvaatlečiai pasaulio pirmenybėse dabar yra iškovoję devynis medalius – po tris aukso, sidabro ir bronzos apdovanojimus.

Net aštuonis medalius į šalies taupyklę įdėjo disko metikai. Virgilijus Alekna laimėjo du aukso ir du sidabro, Andrius Gudžius – vieną aukso ir vieną bronzos, Mykolas Alekna – vieną sidabro ir vieną bronzos medalį.

Į pasaulio pirmenybių finalą taip pat buvo patekę Romas Ubartas ir Vaclovas Kidykas.

Jau rugpjūčio 28-ąją Mykolas vėl skrenda į JAV, kur prasidės mokslai universitete.

„Ar ten iškart treniruosiuosi? Nežinau. Viskas priklausys nuo to, kaip jausiuosi. Gal ir bus to poilsio šiek tiek, tačiau po to vis tiek po truputį grįšiu į sektorių“, – aiškino pasaulio čempionate trečią vietą laimėjęs M.Alekna.

– Mykolai, kuris iš pasaulio čempionatų apdovanojimų dabar yra mielesnis – šių metų bronza, ar praėjusių metų sidabras?, – lrytas.lt paklausė M.Aleknos.

– Medalis yra medalis ir spalva šiuo atveju neturi didelio skirtumo. Žinoma, auksas yra auksas. Šiuo atveju pasakysiu, kad esu laimingas turėdamas abu apdovanojimus.

– Kaip įvertintumėte pats savo pasirodymą Budapešte – pasiekėte tai, ko norėjote, ar vis dėlto yra nusivylimo gaidelė, kad nepavyko užimti aukštesnės vietos?

– Aš patenkintas savo rezultatu, todėl įvardinčiau pasirodymą teigiamai.

– Jūsų tėvelis tikino, kad šis sezonas buvo labai ilgas ir jau jaučiasi, kad esate nuvargęs. Pristigote finalui jėgų?

– Taip, jaučiuosi pavargęs. Bet... Jei dar būtų kokios varžybos, tai tikrai mielai sudalyvaučiau jose. Kitą vertus, jau laiko neliko dar kažkokioms varžyboms. Sezonas buvo ilgas, sunkus, tačiau aš mėgaujuosi startais, tai todėl man bet koks pasirodymas varžybose labiau teikia džiaugsmą, nei nuovargį.

– Ar yra galimybių toliau konkuruoti su Danieliu Stahliu ir Kristjanu Čehu?

– Tai žinoma, kad yra galimybių. Kitaip nedalyvaučiau varžybose. Šis sezonas jau baigtas, tačiau kitais metais kova bus dar labiau įtempta ir tada pasižiūrėsime, kas laimės.

Sostinės oro uoste olimpinis čempionas V.Alekna su sūnumi paskelbė, kad rengia dar vieną aukcioną, kuriame bus renkami pinigai Ukrainos armijai, o daugiausiai paaukojęs gaus diskas su Virgilijaus ir Mykolo Aleknų parašais ir Ukrainos vėliava su karių parašais.

„Jau 547-ias dienas Ukraina kovoja už laisvę, už savo žemę, už savo žmones, už ateitį. Kažkaip tas karas kai kam ir prisimiršta, nors tai ne tik Ukrainos kova, tai mūsų visų kova, tad negalime palikti Ukrainos žmonių vienų.

Pernai rengėme tokį patį aukcioną ir lėšos buvo skirtos vienai Ukrainos brigadai, kuri kovoja karščiausiuose taškuose.

Ukrainos brigada atsiuntė mums savo šalies vėliavą su parašais. Aukciono esmė – galima aukoti kad ir vieną eurą per platformą „Mes stiprūs kartu“, o daugiausiai prisidėjęs prie aukciono lėšų rinkimo gaus ir diską, ir vėliavą. Aukcionas vyks iki šio sekmadienio ir aš asmeniškai sekmadienį įteiksiu diską ir vėliavą nugalėtojui“, – sakė V.Alekna.

Praėjusiais metais Aleknų šeima Ukrainos armijai per aukcioną surinko 25 tūkst. eurų.