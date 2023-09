Lietuvos laisvojo stiliaus BMX čempiono planuose – gilesni tarptautiniai vandenys

26 metų M. Lagausko geriausias važiavimas finale buvo įvertintas 91,25 taško iš 100 galimų.

Sidabro medalį iškovojo Jungtinėje Karalystėje gyvenantis Domantas Zemeckis (78,55 tšk.), o bronzos – 18-metis Marek Beliak (71,35 tšk.). Ketvirtą vietą užėmė Gintaras Šaparnis (62,95 tšk.), penktą – Erikas Majauskas (61,88 tšk.), o šeštą – Karolis Lamsargis (59,35 tšk.).

„Pernai laimėjau per plauką ir mažai tikėjausi pergalės. O šiemet kur kas daugiau ruošiausi ir buvau užtikrintas, kad būsiu geriausios formos. Manau, kad šiandien taip ir buvo. Džiaugiuosi, kad pavyko apginti čempiono titulą. Man tai – svarbus momentas. Manau, kad prie laimėjimo prisidėjo ir didesnė patirtis, kurią sukaupiau Europos žaidynėse, pasaulio čempionate. Tikiuosi, kad mano rezultatai toliau tik gerės“, – teigė M. Lagauskas.

Vyrų elito grupėje (gimę 2008 metais ir anksčiau) dalyvavo 9 dviratininkai. Prizininkams atiteko atitinkamai 200, 160 ir 130 pasaulio reitingo taškų bei SBA grupės įsteigti piniginiai čekiai, kurių bendra vertė – 1000 eurų.

Renginį Panevėžyje papuošė 12-ą vietą pasaulio reitinge užimančio latvio Ernesto Zėboldo pasirodymai. Jis įtikinamai nugalėjo atvirojoje grupėje (93,68 tšk.). Ernests 2021 ir 2023 m. Europos čempionatuose buvo ketvirtas, 2022 m. Senojo žemyno pirmenybėse – penktas, o šių metų pasaulio čempionate – 13-as. Atvirojoje grupėje antrą vietą užėmė M. Lagauskas (78,18 tšk.), o trečią – latvis Valters Klepis (77,2 tšk.)

Atvirojoje jaunių grupėje (7–14 metų) visas tris prizines vietas užėmė Latvijos atstovai. Nugalėjo 12-metis Kristians Erkulis (47,93 tšk.). Ketvirtas buvo Lukas Janovski (40 tšk.).

Geriausio triuko varžybas laimėjo M. Beliak. Jam atiteko parduotuvės „Stillbmx“ 500 eurų čekis.

Kelialapiai į rugsėjo 23–24 d. Estijoje vyksiančias „Simple Session“ varžybas atiteko M. Beliakui ir Erikui Majauskui.

Šalies čempiono titulą apgynes M. Lagauskas šiemet Europos žaidynėse užėmė 26-ą, o pasaulio čempionate – 63-ią vietas. „Savo rezultatus didžiuosiuose renginiuose dar sunku vertinti, bet, kalbant apie patirtį ir mokymąsi, tai labai svarbūs startai. Išmokau tikrai daug, dalyvavimas leido suvokti, kas svarbiausia, siekiant aukštų rezultatų. Ten turi išsiskirti iš kitų, rasti savo kelią, siekiant pelnyti kuo daugiau taškų. Lietuvoje mes visi unikalūs, nes konkurencija maža, o pasauliniuose renginiuose dalyvių žymiai daugiau ir privalai rasti būdų, kaip išsiskirti iš kitų, atsiranda niuansų, kurie nacionalinėse varžybose nėra tokie svarbūs“, – pabrėžė Iš Kauno kilęs druskininkietis.

Anot Lietuvos čempiono, labai daug lemia ant dviračio praleistos valandos. „Latvių lyderis Ernests Zebolds kasdiens važinėja vieną arba du kartus. Siekiant aukštesnių rezultatų, ant

dviračio per savaitę reikėtų praleisti 10 ir daugiau valandų. Ruošdamasis Lietuvos čempionatui panašiai tiek ir treniravausi. Tiesa, dar prisideda darbas treniruoklių salėje. Supratau, kad daugiausiai lemia ant dviračio praleistos valandos. Norint rezultato, reikia tas valandas surinkti. Fizinis pasirengimas, sėkmės faktorius – jau po to, – pažymėjo M. Lagauskas. – Per varžybas negali per daug rizikuoti, nes klaidos brangiai kainuoja. Pasaulio čempionate pamatėme, kad latviai, važiuodami paprasčiau ir saugiau, surenka užima aukštesnes vietas nei australai, kuri labai talentingi, bet labai rizikuoja ir suklysta. Dabar mūsų strategija – taikytis į aukštesnes vietas, o norint patekti į finalus – jau turi atiduoti viską ir dar daugiau. Aš mėgstu daug dirbti treniruotese, kad galėčiau važybose važiuoti užtikrintai, o ne eksperimentuoti. Bet didžiausiose varžybose man dar kiša koją jaudulys, nepažinimas parkų. Dar negaliu pasakyti, kaip mano važiavimas be klaidų atrodytų pasauliniame kontekste. Manau, kad kažkada pavyks išvengti klaidų. Tai yra mano siekis, bet tam reikia dar daugiau praktikos.“

Martynas norėtų nuvykti į spalio 13–15 d. Kinijoje vyksiantį paskutinį šių metų pasaulio taurės varžybų etapą Kinijoje, bet nežino, ar pavyks, o kitų metų planuose – visi pasaulio taurės etapai. „Noriu pildyti patirties bagažą. E. Zebolds nepraleidžia nė vieno pasaulio taurės etapo bent 5 metus. Aš taip pat norėčiau eiti tuo keliu. Dabar galiu kasdien treniruotis savo parke. Manau, kad artimiausi metai parodys, ar galiu pereiti į kitą meistriškumo lygį, pasiekti rezultatų, kurie mane tenkintų. Ambicijos didelės, noriu pabandyti. Latviai įrodė, kad viskas įmanoma.“

Lietuvos čempionatą surengė Lietuvos BMX dviračių ir Ekstremalaus dviračių sporto asociacijos, vadovaujamos Deivido Budkovo ir Martyno Martinkevičiaus, bei Lietuvos dviračių sporto federacija. Iš viso varžybose dalyvavo 31 dviratininkas.