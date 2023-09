Pasaulio sporto savaitė: Lenkijos tinklininkų auksas ir nutrūkusi M. Verstappeno virtinė

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės pasaulio sporto įvykiai.

Svarbiausi savaitės įvykiai

Rugsėjo 11 d. Teniso profesionalų asociacijos (ATP) reitinge į pirmąją vietą grįžo serbas Novakas Džokovičius, aplenkęs 11 savaičių (nuo birželio 26 d.) pirmavusį ispaną Carlosą Alcarazą. N.Džokovičius per karjerą reitinge pirmąją vietą užėmė 390-ąją savaitę ir pagal šį rodiklį yra reitingo rekordininkas. Moterų teniso asociacijos (WTA) reitinge į pirmąją vietą pirmą kartą pakilo baltarusė Aryna Sabalenka, aplenkusi 75 savaites (nuo 2022 m. balandžio 4 d.) pirmavusią lenkę Igą Šwiątek.

Rugsėjo 11 d. Italijos Nacionalinė antidopingo organizacija pranešė, kad nušalino Turino „Juventus“ futbolininką Paulį Pogbą, kurio dopingo mėginyje, paimtame po rugpjūčio 20 d. vykusių Italijos lygos rungtynių, rastas padidėjęs testosterono kiekis.

Rugsėjo 12 d. Tarptautinė teniso garbingo elgesio agentūra (ITIA) paskelbė, kad buvusiai pasaulio pirmajai raketei, dviejų Didžiojo kirčio turnyrų laimėtojai rumunei Simonai Halep už draudžiamų medžiagų vartojimą skirta ketverių metų diskvalifikacija, kuri baigsis 2023 m. spalį. S.Halep dopingo mėginys, kuriame rasta draudžiamos medžiagos roksadustato, buvo paimtas 2022 m. rugsėjį.

Rugsėjo 12 d. Europos futbolo čempionato atrankos turnyre baigėsi 6-asis turas. Visas 6 rungtynes laimėjo Portugalija. Taškų taip pat neprarado mažiau rungtynių žaidusios Škotija ir Prancūzija (po 5 pergales), pralaimėjimų nepatyrė Šveicarija (14 tšk. per 6 rungt.), Anglija, Belgija, Austrija (po 13/5), Rumunija (12/6), Kroatija, Vengrija (po 10/4) ir Čekija (8/4).

Rugsėjo 13 d. Lenkijos futbolo federacija nutraukė sutartį su rinktinės treneriu portugalu Fernando Santosu, kuris dirbo nuo šių metų pradžios. Jam vadovaujant Lenkijos rinktinė per šešerias rungtynes patyrė tris pralaimėjimus, tarp jų – Moldovai ir Albanijai.

Rugsėjo 13 d. Kaire Afrikos vyrų tinklinio čempionato finale Egiptas nugalėjo Alžyrą 3:1. Bronzos medalius laimėjo Libija. Šios trys komandos iškovojo kelialapius į 2025 m. pasaulio čempionatą. Egiptas žemyno čempionu tapo devintąjį kartą (praėjusį kartą – 2015 m.). Trijuose praėjusiuose turnyruose aukso medalius laimėjęs Tunisas šiais metais užėmė penktąją vietą.

Rugsėjo 16 d. Romoje Europos vyrų tinklinio čempionato finale Lenkija nugalėjo čempionės vardą gynusią Italiją 3:0. Bronzos medalius laimėjo Slovėnija. Visos trys prizininkės ir ketvirtąją vietą užėmusi Prancūzija iškovojo teisę žaisti 2025 m. pasaulio čempionate. Lenkai žemyno čempionais tapo antrąjį kartą (pirmąjį – 2009 m.).

Rugsėjo 16–17 d. Judžine (Oregonas, JAV) lengvosios atletikos Deimantinės lygos baigiamajame etape pasaulio rekordus pagerino etiopė Gudaf Tsegay (5000 m nubėgo per 14 min. 0,21 sek.) ir švedas Armandas Duplantis (su kartimi peršoko 6,23 m). 100 metrų bėgimo varžybas laimėjo amerikietis Christianas Colemanas (9,83 sek.) ir jamaikietė Shericka Jackson (10,70 sek.). Deimantinės lygos rekordus taip pat pasiekė norvegas Jakobas Ingebrigtsenas (3000 m) ir amerikietis Rai Benjaminas (400 m su barjerais), geriausius pasaulio sezono rezultatus – amerikietė Athing Mu (800 m), Emmanuelis Wanyionyi iš Kenijos (800 m), bahreinietė Winfred Mutile Yavi (3000 m su kliūtimis), jamaikietis Hansle Parchimentas (110 m su barjerais),ukrainietė Jaroslava Mahučich (aukštis), venesuelietė Yulimar Rojas (trišuolis) ir amerikietė Chase Ealey (rutulys).

Rugsėjo 17 d. Singapūrė „Formulės-1“ čempionato etapo nugalėtoju tapo ispanas Carlosas Sainzas („Ferrari“), antrąją vietą užėmė britas Lando Norrisas („McLaren“), trečiąją – britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“). 29 metų C.Sainzas laimėjo antrąjį etapą karjeroje ir pirmąjį – šį sezoną. Jis nutraukė olando Maxo Verstappeno („Red Bull“) dešimties pergalių seriją. Singapūro etape M.Verstappenas užėmė penktąją vietą (pirmą kartą šį sezoną užėmė žemesnę negu antrąją vietą). Bendrojoje įskaitoje po 15 etapų pirmauja M.Verstappenas (374 tšk.), meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“, 223) ir L.Hamiltonas (180).

Rugsėjo 17 d. Vyrų teniso Daviso taurės grupių varžybų nugalėtojomis tapo čempionės vardą ginanti Kanada, Didžioji Britanija, Čekija ir Nyderlandai. Į baigiamąjį turnyrą, kuris vyks lapkričio 21–26 d. Malagoje taip pat pateko Italija, Australija, Serbija ir Suomija.

Rugsėjo 17 d. Madride baigėsi 78-osios „Vuelta a España“ daugiadienės dviračių lenktynės. Visas tris prizines vietas užėmė „Jumbo-Visma“ dviratininkai: nugalėtoju tapo amerikietis Seppas Kussas, antrąją vietą užėmė danas Jonasas Vingegaardas, trečiąją – slovėnas Primožas Rogličius. 29 metų S.Kussas pirmą kartą laimėjo UCI pasaulio turo lenktynes. „Jumbo-Visma“ dviratininkai šį sezoną laimėjo visas trejas didžiąsias daugiadienes lenktynes (P.Rogličius buvo „Giro d‘Italia“, J.Vingegaardas – „Tour de France“ nugalėtojas).

Rugsėjo 17 d. Teniso turnyro San Diege (Kalifornija, JAV; „WTA 500“) finale čekė Barbora Krejčikova nugalėjo amerikietę Sofiją Kenin 6:4, 2:6, 6:4. 27 metų B.Krejčikova iškovojo septintąjį titulą (visus – per tris pastaruosius sezonus). Turnyro Osakoje (Japonija; „WTA 250“) nugalėtoja tapo 19-metė amerikietė Ashlyn Krueger (pirmasis titulas).

Rugsėjo 17 d. Prancūzijoje vykstančiame pasaulio regbio čempionate viena iš pagrindinių favoričių Australija pralaimėjo Fidžiui 15:22 (C grupė). Per du turus po dvi pergales iškovojo Prancūzija (A grupė), Airija, čempionės vardą ginanti Pietų Afrika (B grupė), Velsas (C grupė) ir Anglija (D grupė).

Nacionalinės futbolo lygos

Rugsėjo 15–17 d. Anglijos lygos vienvaldis lyderis „Manchester City“ išvykoje nugalėjo iki tol pralaimėjimų nepatyrusį Londono „West Ham United“ 3:1. „Liverpool“ išvykoje nugalėjo „Wolverhampton Wonderers“ 3:1, Londono „Tottenham Hotspur“ namie – „Sheffield United“ 2:1, Londono „Arsenal“ išvykoje – Liverpulio „Everton“ 1:0. Po 5 turų pirmauja „Manchester City“ (15), „Tottenham Hotspur“, „Liverpool“, „Arsenal“ (po 13), „Brighton“ (12) ir „West Ham United“ (10).

Italijos lygoje Milano derbyje „Inter“ nugalėjo iki tol taškų nepraradusį „Milan“ 5:1, Turino „Juventus“ namie nugalėjo Romos „Lazio“ 3:1, čempiono vardą ginantis „Napoli“ išvykoje sužaidė lygiosiomis su „Genoa“ 2:2, „Roma“ namie nugalėjo „Empoli“ 7:0. Po 4 turų pirmauja „Inter“ (12), „Juventus“ (10), „Milan“ (9), „Lecce“ (8), „Napoli“, „Frosinone“ ir Florencijos „Fiorentina“ (po 7).

Ispanijos lygos vienvaldis lyderis Madrido „Real“ namie nugalėjo San Sebastiano „Real Sociedad“ 2:1, „Barcelona“ namie nugalėjo Sevilijos „Real Betis“ 5:0, iki tol nepralaimėjęs Madrido „Atletico“ išvykoje pralaimėjo „Valencia“ 0:3. Po 5 turų pirmauja Madrido „Real“ (15), „Barcelona“ (13), „Girona“, Bilbao „Athletic“ (po 10), „Valencia“ ir Madrido „Rayo Vallecano“ (po 9).

Vokietijos lygoje iki tol taškų nepraradusių komandų rungtynėse Miuncheno „Bayern“ ir Lėverkuzeno „Bayer“ sužaidė lygiosiomis 2:2. Po 4 turų pirmauja Lėverkuzeno „Bayer“, „Bayern“ (po 10), „Leipzig“, „Stuttgart“, „Hoffenheim“ ir „Wolfsburg“ (po 9).

Prancūzijos lygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė čempiono vardą ginantis Paryžiaus PSG, namie nusileidęs „Nice“ 2:3, lyderis „Monaco“ išvykoje sužaidė lygiosiomis su „Lorient“ 2:2. Po 5 turų pirmauja „Monaco“ (11), „Brest“ (10), „Marseille“, „Nice“ (po 9), PSG, „Lille“ ir „Metz“ (po 8).

Nyderlandų lygoje trečiose iš eilės rungtynėse taškus prarado Amsterdamo „Ajax“, išvykoje pralaimėjęs Ensedės „Twente“ 1:3, čempiono vardą ginantis Roterdamo „Feyenoord“ namie nugalėjo „Heerenveen“ 6:1, „Eindhoven“ – „Nijmegen“ 4:0. Po 5 turų pirmauja „Eindhoven“, Alkmaro AZ ir „Twente“ (po 12), „Feyenoord“ (11) ir Sitardo „Fortuna“ (9).

Portugalijos lygoje pergales pasiekė visi lyderiai. Po 5 turų pirmauja Lisabonos „Sporting“, „Porto“ (po 13), Lisabonos „Benfica“ (12), Porto „Boavista“ (10) ir Gimaranešo „Vitoria“ (9).