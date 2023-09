Kelią į kitą Europos taurės etapą „Garliavos“ rankininkėms užkirto nesėkminga baudinių serija

Lietuvos čempionė Kauno r. „Cascada-HC Garliava“ dukart namuose priėmė Farerų salų sostinės Torshauno „Neistin“ ekipą. Pirmose rungtynėse garliaviškės šventė pergalę rezultatu 28:25 (15:9). Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Karolina Sparnauskaitė, pelniusi 7 įvarčius. Po 6 įvarčius prie pergalės pridėjo Kamilė Bušaitė ir Martyna Vaitkutė. Vartininkė Benita Šliupaitė atrėmė 16-a varžovių metimų iš 40-ies (40 proc.).

Ten pat Garliavoje vykusiose atsakomosiose rungtynėse „Neistin“ rankininkės pasiekė revanšą tokiu pat trijų įvarčių skirtumu 23:20 (13:12). Kas pateks į kitą Europos taurės turnyro etapą lėmė 7 metrų baudinių serija. Joje sėkmė lydėjo Farerų salų komandą. „Garliava-HC Garliava“ realizavo vos vieną baudinį iš penkių. Varžovės įmetė du baudinius ir triumfavo 25:21.

Garliavos ekipoje rezultatyviausiai žaidė Emilė Aglinskaitė ir K.Bušaitė, surinkusios po 6 įvarčius. 5 įvarčius įmetė Martyna Ustilaitė. Vartininkė B. Šliupaitė sustabdė 12-a varžovių atakų iš 36-ių (33 proc.).

„Pirmose rungtynėse viskas klostėsi pagal planą, merginos vykdė susitarimus aikštelėje ir įgijome trijų įvarčių pranašumą. Deja, mes nesame pratę žaisti dvejas rungtynes iš eilės ir mums tai pakišo koją atsakomosiose rungtynėse. Varžovės tokiu ritmu žaidžia ir savo šalies čempionate, todėl antrą dieną jos buvo daug šviežesnės. Be to teisėjai leido labai kietą, netgi grubų žaidimą ir visa tai buvo palankiau varžovėms. Baudinių serijoje merginas veikė tokio lygio rungtynių įtampa. Trūksta tarptautinių varžybų patirties, todėl psichologiškai neatlaikė ir sudrebėjo rankos“, – komentavo „Cascada-HC Garliava“ trenerė Rita Urnikienė.

Garliavos komanda į tarptautinę areną grįžo pirmą kartą nuo 2011 metų. Tačiau tikimasi, kad dalyvavimas Europos taurės turnyre taps klubo tradicija.

„Norisi kasmet dalyvauti Europos taurės turnyre ir planuojame grįžti į turnyrą kitais metais. Tokio lygio rungtynės yra didžiulė patirtis tiek mūsų rankininkėms, tiek ir treneriams. Buvo labai geras jausmas pajausti tokio lygio rungtynes, gavome daug pamokų, kurios pravers ateityje“, – teigė R.Urnikienė.

Kauno „Žalgirio“ rankininkės Europos taurės turnyre susitinka su Belgijos vicečempione Eupeno „KTSV Eupen“ komanda. Belgijoje vykusiose pirmose rungtynėse žalgirietės pralaimėjo devyniais įvarčiais 27:36 (15:18).

„Žalgirio“ komandai Samanta Dunkulytė pelnė 7 įvarčius, Agnė Gudlinkytė – 6, Austėja Narauskaitė ir Karolina Čekuolytė – po 4. Vartininkės estė Darja Belokurova atrėmė 17-a metimų iš 53-ijų (32 proc.).

„Varžovės mus pranoko fiziškumu. Jos labiau atletiškos, geriau fiziškai pasiruošusios. Tuo labiausiai išsiskyrė varžovių gretose rezultatyviausiai žaidusios legionierės iš Vokietijos ir Prancūzijos. Gynyboje labai aktyviai mus spaudė, dėl to padarėme net 25 klaidas ir praleidom daug įvarčių po kontratakų. Jautėsi ir mūsų jaunos komandos startinis jaudulys, nes žaidimas buvo labai banguojantis. Kai puolime sužaisdavome be klaidų, priartėdavome prie varžovių, bet po to sekdavo prastesnė atkarpa ir skirtumas vėl išaugdavo. Vartininkė sužaidė patikimai, bet pagrindinė pralaimėjimo priežastis tapo prastas puolimas. Ruošimės atsakomosioms rungtynėms. Tikimės pergalės, nors suprantame, kad tokį skirtumą bus sunku panaikinti“, – sakė „Žalgirio“ treneris Miglius Astrauskas.

Atsakomosios „Žalgirio“ ir „KTSV Eupen“ rankininkių rungtynės vyks rugsėjo 30 d. Garliavoje.