Lietuvos tradicinio karate do meistrai Graikijoje vykusiose pasaulio taurės varžybose iškovojo 4 aukso medalius

Lietuvą šiame čempionate atstovavo 6 tradicinio karate do klubo „Lūšis“ sportininkai – Dalius Dulevičius, Hermis Dranevičius, Darija Jočytė, Dominykas Kramilius, Jokūbas Dulevičius ir Adomas Rudys. Sportininkai kovojo indvidualiose rungtyse ir komandinėje kumite (laisva kova be svorio apribojimų) rungtyje.

Indvidualioje kumite (laisva kova) rungtyje, kurioje nėra jokių svorio apribojimų, pasaulio taurės čempiono titulą suaugusiųjų amžiaus grupėje iškovojo Darija Jočytė (treneriai: Giedrius Dranevičius ir Hermis Dranevičius) įveikusi sportininkę iš Makedonijos, o jaunių čempionu tapo Jokūbas Dulevičius (treneris Hermis Dranevičius) savo charakteriu ir meistriškumu įrodęs pranašumą prieš varžovą iš Italijos.

Kiti šių sportininkų startai irgi buvo sėkmingi: J. Dulevičiaus iškovojo – dvi trečias vietas indvidualiose Kata ir Fuku Go rungtyse, o D. Jočytė puikiai pasirodė kitose dvejose rungtyse – Ko Go kumite (laisva kova su ribotu atakų skaičiumi) ir Fuku Go (laisvos kovos ir kata sintezė). Ko Go kumite finale ji sutriuškino Lenkijos sportininkę Oliwia Pekala ir antrą kartą tapo pasaulio čempione, o Fukugo rungtyje finale nusileido kitai Lenkijos sportininkei Anastasijai Avramenko ir pasidabino sidabro medaliu.

Trumpas D. Jočytės komentaras po startų: „Važiuojant į šias važybas didelių lūkesčių neturėjau, norėjau tik sustartuoti ir išbandyti savo jėgas naujoje aplinkoje. Prasidėjus važyboms buvo ir lengvo varžybinio streso ir baimės dėl savo varžovių. Tačiau vos tik prasidėjus varžyboms, jau po pirmos kovos, visos baimės išsilakstė į šonus, atsirado pasitikėjimas savo jėgomis, kuris tikriausiai ir padėjo man pasiekti dar vis sunkiai suvokiamus rezultatus. Aišku, to nebūčiau padarius be savo trenerių pagalbos, esu labai dėkinga savo klubui ir treneriams, visų pirma už suteiktą galimybę dalyvauti tokiose važybose, už stiprų palaikymą tiek važybų metu, tiek prieš jas, bei už visą sunkų darbą, įdėtą treniruočių metu, – be jų apie tokį rezultatą galečiau tik svajoti.“

Didžiausią medalių kraitį į Lietuvą parsivežė komandos kapitonas Hermis Dranevičius (treneris Giedrius Dranevičius) – pirmoji vieta ir čempiono titulas Fuku Go rungtyje, antroji vieta – indvidualioje Kata rungtyje ir du bronzos medaliai indvidualioje ir komandinėje kumite rungtyse. Fuku go rungtyje finale lietuvaitis kovojo su Italijos sportininku Aleksandru Filaferro ir šią kovą laimėjo užtikrinta pergale 4 : 0. Kumite rungtyje H. Dranevičius pusfinalyje kovą baigė lygiosiomis ir teisėjų sprendimu 2 : 3 pralaimėjo Lenkijos sportininkui Wiktor Janusz. Dar du trečiosios vietos apdovanojimus sportininkas pelnė indvidulios bei komandinės kumite rungtyse.

Paklausėme H. Dranevičiaus kaip jam sekėsi, kas pavyko ir ko pritrūko šiose varžybose: „Pasaulio taurės varžybose, lyginant su pernai metais, dalyvių lygis buvo gerokai aukštesnis. Kovos buvo įdomios ir ganėtinai sunkios, nes kai kurių favoritais laikomų priešininkų (Italų) kovojimo braižas man buvo visai neįprastas. Tad teko nuolat permąstyti strategijas ir greitai adaptuotis kovų metu. Kiti čempionato favoritai buvo Lenkijos sportininkai, nuo seno garsėjantys puikia tradicinio karate do mokykla. Jų mokykla man pažįstama geriau ir nebuvo didelio šoko stovėti prieš juos ant tatamio. Taip pat, drįsčiau teigti, jog visiems ten dalyvavusiems įrodėme, kad, nors ir esam iš mažos šalies, pakovoti sugebam. Ir mūsų nebaugino jų pamilti daugiamečiai čempionai. Mes atėjom, atidavėm visas jėgas ir sugebėjom įveikti čempionato favoritus. Man buvo malonu prieš juos kovoti, pasisėmiau tikrai daug patirties. Skrisdamas lėktuvu atgal į Lietuvą susidariau ilgą sąrašą dalykų ties kuriais man reiktų patobulėti. Taip pat noriu pridurti, jog labai džiaugiuosi dėl komandos su kuria važiavau, mes apturėjom tikrai puikų laiką tiek ant tatamio, tiek už jo ribų. Ačiū jums!“

Tris bronzinius apdovanojimus iškovojo ir Dominykas Kramilius (treneriai: Giedrius Dranevičius ir Hermis Dranevičius): Fuku Go rungties pusfinalyje Lietuvos suklupo prieš Italijos sportininką A. Filaferrą, indvidualios bei komandinės kumite pusfinalyje nusileido sportininkams iš Lenkijos.

Du bronzos medalius iškovojo ir Adomas Rudys (treneriai: Giedrius Dranevičius ir Hermis Dranevičius), kuris savo kaip sportininko karjerą pradėjo laimėdamas vaikų pasaulio čempionatą dar 2018 m. Sportininkui sėkmė šypsojosi jaunučių amžiaus grupėje indvidualiose Fuku Go ir Kumite rungtyse.

Puikiai sustartavo ir pats vyriausias komandos sportininkas Dalius Dulevičius (treneriai: Giedrius Dranevičius ir Hermis Dranevičius) (40), iškovojęs šiose varžybose net tris apdovanojimus: vicečempiono titulą kata rungtyje ir du bronzos apdovanojimus Fuku Go ir komandinės Kumite rungtyse. Ką sako pats sportininkas apie savo kelią, kurį pradėjo gan vėlai: „Tradicinį karate do pradėjau praktikuoti siekdamas suteikti sūnui papildomos motyvacijos eiti šiuo keliu. Parodyti pavyzdį, kad net ir aš, suaugęs, tėvas pradedu nuo paties žemiausio laiptelio. Vėliau, labai nedrąsiai pradėjau dalyvauti klubo varžybose, kad sūnus matytų, jog su sunkiais etapais, ego laužymais ir pralaimėjimais susiduriame visi. Dabar jau kuris laikas motyvacijos semiamės vienas iš kito kaip lygiaverčiai partneriai kovodami ir aukščiausio rango varžybose.“

Sportininkų mokytojas, juodo diržo, 6 Dan’o meistras, Giedrius Dranevičius į klausimą ar džiaugiasi auklėtinių rezultatais, atsakė: „Tikiu savo komanda, tikiu kryptingu darbu ir džiaugiuosi rezultatais. Svarbiausias mano tikslas – ne sportiniai rezultatai. Tikslas buvo, yra ir bus auginti stiprias ir savarankiškas asmenybes, kurios mokosi patys priimti sprendimus, susikaupti, analizuoti klaidas ir pasirengti kovai. Rezultatai kalba patys už save ir jie tikrai puikūs, o svarbiausia, kad išaugo savarankiški ir stiprūs žmonės. O mane, kaip ir ankščiau, taip ir dabar, labiausiai domina pats ugdymo procesas – ką mes supratome ir ko galime pasimokyti iš padarytų klaidų tradicinio karate pasaulio taurės varžybose. Ties tuo ir susikoncentruosime artimiausiame laikotarpyje, kad galėtumėme tobulėti toliau.“