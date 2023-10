Lietuvos sporto savaitė: skirtingos „Žalgirių“ nuotaikos ir greiti plaukikų grybšniai

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės Lietuvos sporto įvykiai.

Svarbiausi savaitės įvykiai

Spalio 3 d. Europos futbolo Jaunimo lygos pirmojo etapo pirmosiose rungtynėse Klaipėdos FM išvykoje pralaimėjo Alkmaro AZ (Nyderlandai) 0:12. Atsakomosios rungtynės vyks spalio 25 d.

Spalio 3–4 d. Abu Lietuvos vyrų krepšinio klubai žaisdami išvykose pralaimėjo pirmąsias Europos taurės rungtynes: Vilniaus „Wolves“ – „Paris“ 78:105 (R.Sulaimonas 15, E.Žukauskas 14), Panevėžio „Lietkabelis“ – Podgoricos „Budućnost“ 65:76 (G.Maldūnas 16, G.Orelikas 14).

Spalio 4 d. Kėdainių „Nevėžis“ vyrų krepšinio FIBA Europos taurės atrankos turnyre Manisoje (Turkija) užėmė paskutinę trečiąją vietą ir nepateko į grupių etapą. „Nevėžis“ pralaimėjo „Porto“ 84:100 ir „Manisa“ 88:98.

Spalio 5 d. Kauno „Žalgiris“ pirmosiose vyrų krepšinio Eurolygos rungtynėse išvykoje nugalėjo Italijos vicečempioną Bolonijos „Virtus“ 82:79 (K.Evansas 25, E.Ulanovas 11, R.Šmitas 10).

Spalio 5 d. Kauno „Žalgirio“ futbolo klubas nutraukė sutartį su treneriu Mariumi Stankevičiumi, kuris dirbo nuo 2023 m. gegužės mėn. „Žalgiris“, vadovaujant M.Stankevičiui, A lygoje per 19 rungtynių iškovojo 25 taškus, o Lietuvos taurės pusfinalyje pralaimėjo „Šiauliams“. Laikinuoju treneriu paskirtas Nerijus Mačiulis.

Spalio 5 d. Prasidėjo Nacionalinės krepšinio lygos (NKL; Lietuvos vyrų krepšinio antrosios pakopos) pirmenybės. Turnyre dalyvauja 14 komandų. Čempiono vardą ginantis Kauno „Žalgiris-2“ antrajame ture išvykoje pralaimėjo Palangos „Olimpui“ 72:87.

Spalio 6–8 d. Berlyne plaukimo pasaulio taurės pirmajame etape Danas Rapšys laimėjo 400 m plaukimo laisvuoju stiliumi ir 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi varžybas, Rūta Meilutytė – 50 m plaukimo krūtine varžybas. Be to, D.Rapšys užėmė antrąją vietą 200 m kompleksiniame plaukime, R.Meilutytė – penktąją vietą plaukdama 100 m krūtine, Andrius Šidlauskas – septintąją vietą plaukdamas 200 m krūtine.

Spalio 7 d. Justina Mikulskytė su slovėne Veronika Erjavec tapo teniso turnyro Puloje (Sardinija, Italija; „W25“) dvejetų varžybų nugalėtojomis. Jos finale nugalėjo itales Nurią Brancaccio ir Angelicą Moratellį 7:6, 6:0. 27 metų J.Mikulskytė per karjerą iškovojo 19 dvejetų titulų, tarp jų tris – šį sezoną ir du – su V.Erjavec.

Spalio 7 d. Amsterdame trijulių krepšinio pasaulio turo etape Marijampolės „Mantinga“ užėmė 9-ąją vietą. „Mantinga“ grupės varžybose laimėjo 1 iš 2 rungtynių, užėmė trečiąją vietą ir nepateko į atkrintamąsias varžybas. Etapo finale „Vienna“ nugalėjo „Miami“ 21:19. Pasaulio turo bendrojoje įskaitoje po 11 iš 17 etapų

Raudondvario „Hoptrans“ užima 7-ąją vietą (238 tšk.), „Mantinga“ – 16-ąją (115), „Plungė“ – 32-ąją (45). Pirmauja šešis etapus laimėjęs „Ub“ (Serbija; 820), „Amsterdam“ (490) ir „Antwerpen“ (455).

Spalio 7 d. Lietuvos moterų tinklinio komandos „Kaunas“ ir Jonavos „Aušrinė“ žaidė pirmąsias Baltijos moterų tinklinio rungtynes. Šiame turnyre dalyvauja dvi Lietuvos, keturios Estijos ir keturios Latvijos komandos. Čempiono vardą gina „Kaunas“.

Spalio 7 d. Lietuvos futbolo pirmosios lygos lyderis Vilniaus „Transinvest“ namie pralaimėjo Panevėžio „Ekranui“ 0:2. Dėl antrosios vietos kovojančių komandų rungtynėse Klaipėdos „Neptūnas“ namie nugalėjo Plungės „Babrungą“ 5:0. Po 25 turų pirmauja „Transinvest“ (57, žaidė 24 rungt.), Kėdainių „Nevėžis“ (47, žaidė 26 rungt.), Kauno NFA (46), Kretingos „Minija“ (45), „Babrungas“ (42) ir „Neptūnas“ (41).

Spalio 7 d. Lietuvos moterų futbolo A lygos lyderių rungtynėse čempionės vardą ginanti Šiaulių „Gintra“ namie nugalėjo Vilniaus „Žalgirį“ 2:0. Turnyre pirmauja „Žalgiris“ (50 tšk. per 21 rungt.), „Gintra“ (47/17), „Vilnius“ ir Kauno „Hegelmann“ (po 33/19).

Spalio 7–8 d. Lietuvos moterų krepšinio lygoje praėjusio sezono finalininkių rungtynėse čempionės vardą ginanti Vilniaus „Kibirkštis“ namie nugalėjo Klaipėdos „Neptūną“ 82:72, bet kitą dieną išvykoje pralaimėjo Klaipėdos LCC ir patyrė pirmąją nesėkmę. Turnyre pirmauja LCC (4 perg. per 4 rungt.) ir „Kibirkštis“ (2 perg. per 3 rungt.).

Spalio 8 d. Tlaskaloje (Meksika) pasaulio paplūdimio tinklinio čempionato grupės varžybose Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pralaimėjo brazilėms Andressai Cavalcanti ir Victoriai Rodriguez 1:2 bei amerikietėms Kristen Nuss ir Taryn Kloth 0:2.

Spalio 8 d. Kolorado Springse (JAV) trijulių krepšinio Iššūkio turo turnyre Kauno VDU užėmė 7-ąją vietą. VDU grupės varžybose laimėjo 1 iš 2 rungtynių, ketvirtfinalyje pralaimėjo „Jeddah“ (Saudo Arabija) 17:21. Turnyro finale „San Juan“ (Puerto Rikas) nugalėjo „Omaha“ (JAV) 21:16.

Spalio 8 d. Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per keturis turus pralaimėjimų nepatyrė Vilniaus „Wolves“, Vilniaus „Rytas“, „Jonava“ ir 3 rungtynes žaidęs Kauno „Žalgiris“.

Spalio 8 d. Lietuvos futbolo A lygos lyderių rungtynėse „Panevėžys“ namie nugalėjo Vilniaus „Žalgirį“ 2:0 (K.Dubra, Ch.Tigroudja). Pirmąją vietą užimantis „Panevėžys“ per 31 rungt. iškovojo 80 taškų, čempiono vardą ginantis „Žalgiris“ per 33 rungt. iškovojo 71 tašką. „Žalgiris“ į pirmąją vietą pakiltų tik tuo atveju, jei laimėtų visas trejas likusias rungtynes, o „Panevėžys“ per penkerias rungtynes neiškovotų nė taško. Dėl trečiosios vietos kovoja „Šiauliai“ (56 tšk. per 31 rungt.) ir Kauno „Hegelmann“ (55 tšk. per 32 rungt.).