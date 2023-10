Sunkios lietuvaičių kovos ir net 4 medaliai Europos tradicinio karate do čempionate 2023 Italijoje

Lietuvą šiame čempionate atstovavo 24 tradicinio karate do sportininkai, tačiau ant pakylos lipo tik 4 iš jų. Vieniems pritrūko sėkmės, kitiems geresnio pasirengimo, tačiau neįkainojamos patirties įgavo visa Lietuvos tradicinio karate asociacijos (LTKA) komanda.

Net tris medalius po alinančių kovų iškovojo vienas tituluočiausių Lietuvos tradicinio karate do atletų – Hermis Dranevičius iš klubo „Lūšis“ (treneris Giedrius Dranevičius). Lietuvos sportininkas individualioje kata (techninė rungtis) ir individualioje kumite (laisva kova be svorio apribojimų) rungtyse tapo Europos visų tradicinio karate do stilių vicečempionu, o su savo komandos bičiuliais – Deividu Samuliu (Vilniaus karate mokykla) ir Daliumi Dulevičiumi (klubas „Lūšis“) iškovojo bronzos medalius vienoje sunkiausių ir daugiausiai sportininkų bei žiūrovų dėmesio ir emocijų sulaukiančioje rungtyje – komandinėje kumite.

Komandinės kumite sportininkams kelią į didįjį finalą pastojo Europos čempionais tapę kovotojai iš Lenkijos (Adam Wilczinky, Patryk Jarosz ir Janusz Sowa). Iki Europos čempiono titulo kata rungtyje H. Dranevičiui pritrūko tik 0,1 balo. Mūsų atletą ir šioje rungtyje aplenkė kovotojas iš Lenkijos, Mikolaj Muchowski, kuris ir tapo 2023 m. Europos čempionu. Individualioje kumite rungtyje patekus i pusfinalį mūsų sportininkui užtikrintai pavyko nugalėti labai stiprų varžovą iš Ukrainos, Danil Pucha, kuris ankščiau yra iškovojęs ir pasaulio čempiono titulą, tačiau didžiajame finale po pratęsimo H.Dranevičius nusileido sportininkui iš Lenkijos, Adam Wilczinsky, kuris tapo Europos čempionu. Kitą dieną mūsų sportininkas atsirevanšavo su kaupu komandinės kumite rungtyje. Antroje kovoje užtikrintai nugalėjo (4 : 0) A. Wilczinsky, kuris yra fiziškai vienas galingiausių atletų dalyvavusių Europos čempionate.

Paklaustas kaip sekėsi, Hermis Dranevičius nedaugžodžiavo: „Grįžtu namo be galo laimingas, nes gavau labai daug patirties. Važiuojant į čempionatą galvojau: „galiu eiti kautis su bet kuriuo varžovu, tačiau mažiausiai norėčiau susitikti su Adam Wilczynski ir Danil Pucha.“ O buvo taip, kad teko kautis prieš abu ir ne po vieną kartą.“, – juokdamasis pasakojo sportininkas. „Prieš Adam’ą kovojau net 3 kartus skirtingose rungtyse. Iš pradžių buvo baisu, bet baimes pavyko įveikti, taip pat kaip ir šiuos priešininkus! Be galo dėkoju Lietuvių komandos draugams už palaikymą varžybų metu bei už puikų laiką už arenos ribų. Už pagalbą taip pat noriu padėkoti Ukrainos komandai, kurios sportininkai padėjo ruoštis kovoms, pasirinkti teisingas taktikas ir visapusiškai palaikė. AČIŪ! Esam stiprūs tik palaikydami vieni kitus, o mes toliau jus ir jūsų šalį palaikome ir padėsime jums iki galo!“

Komandos kolega, vyriausias Lietuvos nacionalinės rinktinės sportininkas Dalius Dulevičius pakomentavo trumpai: „Šis čempionatas, tai pats svarbiausias startas mano karjeroje. Du metai kryptingo darbo. Geležinė disciplina. Intensyvios treniruotės. Pasiruošimo metu startavau visose įmanomose nacionalinėse varžybose. Su komanda vykome į pasaulio taures. Dalyvavau nacionaliniuose ir tarptautiniuose praktiniuose seminaruose su aukščiausios kvalifikacijos atletais. Eilė papildomų treniruočių, teorijos studijos. Kovos su aukščiausio lygio sportininkais. Galiausiai iškovotas Lietuvos čempiono titulas ir kartu iškovotas kelialapis į Europos čempionatą. Daug kryptingo darbo, daug praktikos su treniruočių partneriais ir rezultatas akivaizdus. Bet jei atvirai – vis tiek nesuprantu kas įvyko/vyksta šioje karate kelionėje... Gal kada nors suprasiu.“ – šypsodamasis pokalbį užbaigė bronzos medalio laimėtojas, D.Dulevičius.

Individualioje kumite (laisva kova) rungtyje, bronzos medalį iškovojo Nika Bukolovaitė, sportuojanti klube „Sanrei“ (treneris Vadim Akimov). Ketvirtfinalyje Lietuvos sportininkė įveikė sportininkę (Anna Poptawska) iš Lenkijos. Kovą abi sportininkės pradėjo baudos taškais, tad pasibaigus pagrindiniam kovos laikui rezultatas buvo 4 : 4. Per pratęsimą, kuris vyksta iki pirmos vertintinos technikos lietuvaitė pirmoji pelnė taškus ir iškovojo kelialapį į pusfinalį. Pusfinalyje N.Bukolovaitė pagrindinį kovos laiką su kita varžove iš Lenkijos taip pat baigė lygiomis. Per papildomai skirtą laiką, Lenkijos sportininkė Kaja Krzestowska atliko tikslų smūgį koja pelnydama taškus ir taip palaidodama viltį Lietuvos sportininkei kovoti didžiajame finale. Ką mano pati sportininkė apie savo pasirodymą? „Šiame čempionate turėjau galimybę išbandyti savo jėgas naujoje amžiaus grupėje ir labai džiaugiuosi rezultatu. Kovos buvo įtemptos, priešininkės labai stiprios. Dabar kupina patirties ir gerų emocijų esu pasiruošusi grįžti į salę ir tobulinti savo įgūdžius.“

Ne patys sėkmingiausi startai buvo kitoms tituluotoms lietuvaitėms – pasaulio taurės čempionei ir Europos bei pasaulio čempionatų prizininkei, Darijai Jočytei bei pasaulio taurės ir 2022 metų pasaulio vicečempionei Dominikai Versockai. Darija individualiose kumite ir fuku – go (kata ir kumite sintezė) rungtyse iš kovų pasitraukė ir liko tik per vieną žingsnį nuo medalio. Taip pat ir Dominikai Versockai pritrūko 0,2 balo, kad En Bu rungtyje atsistotų ant nugalėtojų pakylos.

Kartu su šiuo renginiu vyko ir Europos tradicinio karate do vaikų varžybos. Jose dalyvavo 5 Lietuvos tradicinio karate do klubai: „Tikslas“, „Karateka“, „Sanrei“, „Vilniaus karate mokykla“ ir „Lūšis“. Vaikų varžybose puikiai sekėsi „Karateka“ klubo sportininkams, kurie parvežė net 16 medalių. Rezultatyviausia Europos vaikų taurės varžybų dalyvė Esmilė Česevičiūtė (treneris Denis Balinskis). Ši talentinga Lietuvos sportininkė iškovojo net 3 visų spalvų medalius.

Lietuvos nacionalinės rinktinės vyr. treneris Giedrius Dranevičius apie startus šiame čempionate kalbėjo taip: „Didelis renginys. Labai didžiulė konkurencija. Tradicinio karate do lygis pasaulyje išaugęs labai stipriai. Sportininkai demonstravo tvirtą charakterį ir labai aukštą meistriškumą. Buvo klaidų ir iš sportininkų pusės, buvo klaidų ir iš teisėjų bei organizatorių pusės, tačiau turbūt jų visuomet buvo ir bus. Mes galime tik pasidaryti išvadas, pasikoreguoti treniruočių programas ir tobulėti toliau. Medaliai blizga tik kai stovi sportininkai rampų šviesoje ant pakylos. Vėliau jie dulka stalčiuose ir spintose, o mes tobulėjame toliau.

Tradicinio karate do varžybų tikslas – shiai, kas reiškia „testuokime vieni kitus“. Kuomet su tokiu požiūriu eini į varžybas, pralaimėti tiesiog neįmanoma. Bet kokiu atveju pasitikrini savo įgūdžius, padedi mokytis varžovams, o rezultatai ateina savaime. Jei ne dabar, tai vėliau. Svarbiausias mums treniruočių procesas, kurio metu transformuojame savo charakterius, o neįveikiami dalykai tampa įveikiamais. Dėkoju Lietuvos nacionalinės rinktinės sportininkams bei jų treneriams už įdėtą darbą ir džiaugiuosi matydamas, kad mūsų bendruomenės meistriškumas tik auga.“