Poros meilės istorija prasidėjo tuomet, kai dar vienas kito gerai nepažinojo, tačiau jau jautė šiltus jausmus. R.Vagnoriūtės brolis Tomas, kaip ir Lukas, yra Šaulių sąjungos narys. Kaip pati Reda sakė, jų pažinties kaltininkė – meilė Lietuvai, nes ir ji, matydama brolio pavyzdį, ėmė savanoriauti.

„Įvairiomis kalbomis ir veikla mane į šią organizaciją įtraukė brolis. Aš įstojau, o mūsų su Luku pažintis savaime išsirutuliojo. Mes susibendravome dar vienas kito nematę“, – savo meilės istoriją pasakojo Reda.

Su ja kalbėjomės praėjus porai dienų po šventės. Juodu su vyru vis dar buvo pakylėtos nuotaikos, ją dar labiau sustiprina plaukiantys sveikinimai.

„Toks jausmas, kad dar gyvename ta diena. Pakylėta būsena tęsiasi. Esame labai laimingi“, – patikino moteris, po santuokos pasirinkusi vyro pavardę ir tapusi Reda Vaičiuliene.

Amžiną meilę vienas kitam Reda ir Lukas prisiekė sostinėje įsikūrusio viešbučio ir restorano „Stikliai“ kiemelyje, čia pat vyko ir šventinė vakarienė. Dėl jaunavedžių laimės džiaugėsi abiejų tėvai ir, žinoma, Redos dukros iš ankstesnių santykių – Liepa (16 m.) bei dvynės Ieva ir Eglė (13 m.). Link išrinktojo Redą už parankės palydėjo tėtis G.Vagnorius.

„Šventė buvo kukli, bet labai jauki. Dalyvavo apie dešimt žmonių. Kaip aš sakau, viena nuoširdi šypsena atstoja dešimt piktų ar pavydžių žvilgsnių. Šalia mūsų buvo tie žmonės, kuriuos norėjome matyti“, – sakė ji.

Reda beprotiškai mėgsta klasiką. Ji vis svajodavo apie tradicines vestuves, ir tai išsipildė. Šventinė vakarienė truko kelias valandas, o jos metu susirinkusieji klausėsi saksofono garsų.

„Kartais aš pati sau atrodau nuobodžiai klasikinė. Mano visa šeima iš tikrųjų gana konservatyvi, tad aš irgi tokių pažiūrų. Šventėje nebuvo kokių nors ypatingų prieskonių. Šiais laikais labai dažnai norima nustebinti, bet kartais to būna per daug“, – mintimis dalijosi nuotaka.

Iš pradžių pora galvojo apie visai kitą datą, bet dėl karantino ir neaiškumų dėl švenčių vestuves atidėjo. O dabar, atsiradus galimybių pasui ir tapus stabilesnei situacijai visame pasaulyje, jie nutarė nieko nebelaukti.

„Turėjome nusimatę scenarijų, bet žinote: kai planuoji – Dievas juokiasi. Taip nutiko ir šį kartą, tad bandėme savo planus įgyvendinti ekspromtu“, – juokėsi buvusio premjero dukra.

Vestuves Reda ir Lukas susiplanavo per... 10 dienų! Tačiau nerimo ar didelio galvos skausmo dėl to tikrai nejuto. Reda patikino, kad jai tai buvo vienas malonumas. Vestuves planavo patys padedant broliui Tomui.

„Nežinau, kaip kitos nuotakos sprendžia vestuvių rūpesčius, bet mes neprašėme jokios pagalbos nei planuotojų, nei koordinatorių. Turiu labai artimą žmogų brolį Tomą, jis geras organizatorius ir man padėjo. Ir, žinoma, dar mūsų mamos. Be to, labai ačiū „Stiklių“ restorano darbuotojams, kurie per keletą dienų surengė tokią šventę, kokios ir norėjome. Tad ko nors kviesti planuoti šventės nebuvo prasmės“, – pasakojo moteris.

Nuotakos suknelės paieškos užtruko ilgiau nei šventės planavimas. Reda galvojo ir apie siuvimą, tačiau neturėjo vizijos, kaip norėtų tą dieną atrodyti. Vilniuje gyvenimą kurianti iš Telšių kilusi moteris svajonių suknelę rado savo gimtinėje – viename nuomos punkte Žemaitijoje.

„Nusprendžiau ieškoti, kas man kris į akį. Būtent ši suknelė man labai patiko. Apvažiavau pusę Lietuvos. Džiaugiuosi tokiu savo pasirinkimu“, – sakė Reda.

Vakarinei daliai nuotaka pasipuošė seserų dizainerių Justinos Ievos ir Jūratės Steponavičiūčių kurta „Step by Step Fashion“ suknele.

„Man daug kas sakė, kad tai princesės ar fėjos suknelė“, – nusijuokė Reda.

Po vestuvių sutuoktiniai simboliškai atkartojo savo pirmąją kelionę į Romą. Bilietus jiems keletui dienų į Amžinąjį miestą padovanojo tėvai.

„Šiuo metu tie planavimai sudėtingi. Bet, kiek įmanoma, mes vis kur nors išvykdavome“, – sakė ji.

Visą fotosesiją ir interviu rasite antradienio „Lietuvos ryto“ žurnale „Stilius“.