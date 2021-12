„Camelia“ farmacijos specialistė Sigita Izmalkova sako, kad savimi pasirūpinti būtina ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus – tai pagrindinis gražios ir sveikos išvaizdos principas.

„Kaip elgiamės su savo kūnu ir kokiomis medžiagomis jį praturtiname, atsispindi mūsų odoje, akyse ir bendroje sveikatos būklėje. Todėl norėdami puoselėti sveiką odą, stiprius plaukus ir nagus, pirmiausia turime tinkamai maitintis, reguliariai mankštintis, gerti pakankamai vandens ir savo organizmo atsargas papildyti reikalingais vitaminais bei antioksidantais. Dalį šių medžiagų paros normos galima gauti su maistu, o likusią padės užsitikrinti maisto papildai“, – sako S.Izmalkova.

Farmacijos specialistė priduria, kad renkantis maisto papildus, labai svarbu atkreipti dėmesį į jų sudėtį ir pataria, kokių vitaminų bei antioksidantų juose ieškoti.

A ir B grupės vitaminai

Vitaminas A padeda išlaikyti tinkamą odos drėgmės pusiausvyrą, paskatina ląstelių susidarymo ir atsinaujinimo procesus.

Be to, šis vitaminas pasižymi antioksidantinėmis savybėmis, o tai reiškia, kad padeda išlaikyti odos elastingumą.

Biotinas – B grupės vitaminas – būtinas sveikiems ir stipriems nagams bei plaukams, kadangi skatina jų augimo procesą.

„Biotinas taip pat padidina keratino – baltymo, padedančio palaikyti struktūrinį vientisumą tarp ląstelių ir suteikiančio tvirtumo nagams bei plaukams – kiekį organizme. Biotinas prisideda ir prie kolageno – baltymo, pagerinančio odos elastingumą, stangrumą ir atsinaujinimą – gamybos bei sudaro paviršinį odos sluoksnį, kuris padeda užtikrinti reikiamą drėgmės lygį ir apsisaugoti nuo išorės veiksnių. Jeigu organizme trūksta biotino, tai gali išduoti odos jautrumas ir pleiskanojimas“, – pasakoja S.Izmalkova.

Niacinas, dažniau vadinamas vitaminu B3, yra dar vienas grožio puoselėjimui svarbus vitaminas, turintis priešuždegiminių ir pigmentaciją mažinančių savybių.

Be to, jis drėkina odą ir padeda šviesinti jos atspalvį. Saugiai grožį puoselėti iš vidaus padės maisto papildų sudėtyje esantys B6 ir B12 vitaminai.

C vitaminas

Farmacijos specialistė sako, kad grožio puoselėjimui ne mažiau svarbus yra ir vitaminas C, dar žinomas kaip askorbo rūgštis, kuris padeda puoselėti sveiką, jaunatvišką ir skaisčią odą. Šis vitaminas taip pat padeda palaikyti normalią kolageno gamybą.

„Neseniai atlikti tyrimai įrodė vitamino C veiksmingumą ne tik apsaugant odą nuo žalingų ultravioletinių saulės spindulių ar kitų atmosferos dirgiklių, tačiau ir gydant jų sukeltus pažeidimus. Vitaminas C taip pat palaiko mūsų organizmo ląstelių gyvybingumą ir tarpusavio ryšį bei apsaugo jas nuo laisvųjų radikalų keliamos žalos“, – aiškina S.Izmalkova.

D ir E vitaminai

Vitaminas D ne tik labai svarbus organizmo augimui bei tinkamam vystymuisi, tačiau jis padeda puoselėti švelnią ir lygią odą, apsaugoti ją nuo spuogų atsiradimo, slopina uždegiminius procesus ir mažina raukšles.

„Vitaminas E yra antioksidantas – riebaluose tirpus vitaminas. Jis sąveikauja kartu su vitaminu C tam, kad pagerintų odos būklę. Be to, vitaminas E skatina kolageno gamybą organizme, o tai ne tik padeda išlaikyti odos stangrumą, bet leidžia kovoti su laisvaisiais radikalais“, – aiškina farmacijos specialistė.

Cinkas ir selenas

S.Izmalkova sako, kad cinkas ir selenas atlieka keletą labai svarbių funkcijų, leidžiančių puoselėti plaukų, nagų ir odos grožį: „Šie mikroelementai sustiprina nagus ir plaukus, puoselėja sveiką galvos odą, užtikrina gerą maistinių medžiagų cirkuliaciją, padeda apsisaugoti nuo laisvųjų radikalų skatinamo senėjimo proceso ir keliamų degeneracinių ligų. Be to, šie mikroelementai padeda ne tik apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso, bet taip pat atsinaujinti pažeistiems audiniams bei dalyvauja augimo, vystymosi procesuose.“

Cinko stoka gali sukelti plaukų slinkimą ir išsausėjimą, galvos, kūno odos pleiskanojimą, o ilgalaikis trūkumas – padidina riziką patirti psichikos sutrikimus, susirgti epilepsija ar mažakraujyste.

Seleno ilgalaikis trūkumas padidina tikimybę susirgti onkologinėmis, kraujotakos sistemos, centrinės nervų ir judėjimo sistemos, užkrečiamomis ligomis.

Seleno trūkumas yra siejamas ir su nevaisingumu, prasidėjusiu ankstyvu senėjimo procesu bei nusilpusiu imunitetu.

Hialuronas

Farmacijos specialistė priduria, kad pasirinkto maisto papildo sudėtyje reikėtų ieškoti ir hialurono – medžiagos, lėtinančios senėjimo procesą ir pasiekiančios gilesnius odos sluoksnius – jis padės išlaikyti elastingumą ir reikiamą drėgmės pusiausvyrą.

Norėdami džiaugtis gražia ir sveika išvaizda, pirmiausia turite tinkamai maitintis, daugiau judėti, gerti pakankamai vandens ir praturtinti savo organizmą reikiamais mineralais, mikroelementais bei vitaminais.

Tai – ne tik saugiausias būdas pasirūpinti savimi, bet ir pigiausias – leidžiantis išvengti didelių išlaidų, atsirandančių dėl nusilpusio organizmo gydymo.