Saugokite savo kūną lyg šventovę ir likite sveikos!

Moderni moteris – savo kūno šeimininkė, vertinanti pasirinkimo laisvę ir atsakingai besirūpinanti savo sveikata. Tokiai moteriai labai svarbi ne tik gydytojų profesinė kompetencija, tačiau ir žmogiškosios jų savybės.

Visai neseniai, prieš pusę metų, sostinės vaizdingoje vietoje duris atvėrusi „Gerovės klinika“ siekia kurti jaukumo ir privatumo jausmo kupiną aplinką. Klinikos specialistai stengiasi, kad pravėrę sveikatos namų duris žmonės iš karto patirtų visa persmelkiančios gerovės jausmą – tokį, kokio įprastinėse gydymo įstaigose mūsų šalyje vis dar labai trūksta.

Naujoje klinikoje teikiamos kompleksinės ligų profilaktikos, diagnostikos, ambulatorinio gydymo, prevencijos bei sveikatos švietimo paslaugos, paremtos vakarietiškais aptarnavimo etikos ir gydymo kompetencijos standartais. Jos įkūrėjai skelbia žinutę visoms moterims, artėjančios tarptautinės Moters dienos proga: „Mylėkite save, saugokite savo kūną lyg šventovę ir likite sveikos!“

„Gerovės klinikos“ gydytoja akušerė-ginekologė Greta Balčiūnienė primena, jog profilaktiniai kasmetiniai sveikatos patikrinimai turi būti neatsiejama kiekvienos moters sveikatos dalis. Profilaktiniai tyrimai skirti tam, kad pavojingos ligos būtų nustatytos kiek įmanoma anksčiau ir skirtas gydymas būtų efektyvus. Onkologinės ligos yra labai klastingos: iš pradžių nejaučiami jokie simptomai. Reguliariai lankantis pas ginekologą, pavojingas ginekologines ligas galima pastebėti anksti, kuomet taikant gydymą, galima tikėtis maksimaliai gero rezultato.

Ar žinojote, jog daugiau nei 90 proc. gimdos kaklelio vėžio atvejų sukelia Žmogaus papilomos virusas (ŽPV). Štai kodėl pradėjus lytinį gyvenimą, rekomenduojama reguliariai atlikti gimdos kaklelio tyrimus. Valstybės lėšomis nuo 25 m. kiekvienai moteriai yra kompensuojami profilaktiniai onkocitologiniai gimdos kaklelio tyrimai kas 3 metus, tuo tarpu nuo 35 m. – profilaktiškai atliekami žmogaus papilomos tyrimai kas 5 m. Jei nustatomi rizikingi žmogaus papilomos viruso tipai, papildomai iš tos pačios terpės atliekamas onkocitologinis tyrimas.

Mažai kalbama apie skiepą nuo ŽPV, tačiau tai yra viena efektyviausių priemonių, siekiant išvengti šios ligos. Šio skiepo nauda priklauso nuo amžiaus, lytinio gyvenimo ir esamo gimdos kaklelio pažeidimo.

Profilaktinė programa dėl krūtų onkologinės ligos valstybės lėšomis gali būti atliekama kas 2 metus nuo 50 iki 69 m. Tuomet atliekamas mamografijos tyrimas, kuris yra neskausmingas ir saugus. Tačiau pastebima, kad krūtų onkologinės ligos diagnozuojas vis jaunesniame amžiuje, todėl jaunesniems moteris kas kelis metus rekomenduojama profilaktiškai atlikti krūtų ultragarsinį tyrimą. Žinoma, svarbu nepamiršti pačiai apsižiūrėti krūtis ir apčiuopus įtartiną darinį, kreiptis į specialistus.

Profilaktinių programų, kuriomis būtų galima nustatyti pradinius pakitimus esant gimdos ar kiaušidžių onkologinėms ligoms, nėra. Todėl moterims jau nuo 16 m. rekomenduojama kasmet profilaktiškai apsilankyti pas ginekologą, atlikti ultragarsinį tyrimą. Nustačius pakitimus ultragarsinio tyrimo metu, atliekami papildomai tyrimai, siekiant tiksliau nustatyti esamą ligą.

„Nepamirškite profilaktiškai tikrintis ir likite sveikos!“, – pataria „Gerovės klinikos“ įkūrėjai.

Atskubėjus pavasariui – visas dėmesys kūno formavimui

„Medihub“ – tai klinika, apjungianti geriausius grožio specialistus bei naujausią techniką. Klinika yra įsikūrusi Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, o greitai atvers duris ir Vilniuje. Moters dienos proga, visą kovo mėnesį, daugeliui procedūrų yra taikomos nuolaidos iki 50 proc. Tai – puiki proga išbandyti trokštamas grožio procedūras už prieinamą kainą ar nustebinti mylimus žmones ypatingomis dovanomis.

Klinikos specialistai ir inovatyviausi aparatai padės puoselėti ne tik gražią ir sveiką veido odą, bet ir patobulinti kūno formas prieš vasaros sezoną. Siūlome susipažinti su keletu populiariausių paslaugų kūno formavimui.

Krioterapija („Cooltech“ riebalų naikinimas šalčiu) – ši procedūra atstoja liposukciją ir padeda atsikratyti nereikalingų riebalų be chirurginės intervencijos. Riebalai yra pašalinami visam laikui, be operacijos, be gijimo laikotarpio ir be randų. Rezultatai yra matomi po 1 procedūros, o maksimaliam efektui galite rinktis 3 sesijų kursą. skysčiais, todėl galutinis efektas yra matomas praėjus 4-6 savatėms.

„Onda Coolwaves“ kūno kontūravimo procedūra – tai bene efektyviausias būdas sustangrinti kūno odą ir atsikratyti daugeliui moterų diskomfortą keliančio celiulito. Ši procedūra veikia daug efektyviau nei alternatyvūs kūno kontūravimo aparatai ir suteikia trejopą poveikį:

Šalina riebalus. „Onda Coolwaves“ įsiskverbia giliai į riebalinį audinį. Procedūros metu pažeidžiamos lipocitų membranos, jie žūsta, o riebalų sankaupos ryškiai sumažėja. Kadangi lipocitai veikiami selektyviai, aplinkiniai audiniai ir struktūros nenukenčia. Mažina celiulitą. Procedūros metu mažinamas riebalinis sluoksnis, tačiau kartu skatinama ir aplinkinio jungiamojo audinio regeneracija, o tai sąlygoja ryškų celiulito požymių mažėjimą. Stangrina odą. Stimuliuojama kolageno regeneracija odoje, o senos kolageno skaidulos sutrumpėja, todėl oda tampa stangresnė, jaunatviškesnė, grįžta jos tonusas, stipriai sumažėja odos perteklius. Verta nepamiršti, kad viena geriausių procedūrų, besiruošiant šiltajam sezonui, yra lazerinis plaukų šalinimas. Klinikoje „Medihub“ naudojamas naujausias „Mediostar“ lazeris, kuris ne tik ne tik efektyviai pašalina plaukelius, bet ir skatina kolageno gamybą, todėl oda tampa švelni bei elastinga. Pažangi diodų technologija derina skirtingus bangos ilgius, todėl procedūros metu veikiami ne tik plaukai, bet ir plauko folikulą maitinančios kraujagyslės. Tai padeda greitai pasiekti akivaizdų rezultatą ir atsikratyti net įaugančių plaukelių. Nauja „XL Monolith“ lazerio rankena garantuoja, kad vos per 60 minučių jums bus atliktos viso kūno plaukų šalinimo procedūros! „Mediostar“ lazeris unikalus tuo, kad plaukus šalinti galima bet kuriuo metų laiku ir jis tinka visiems odos tipams!

Rafinuota šilko elegancija: išlaisvinkime vidinę deivę

„Mieloji, Tu esi daugiau nei pakanka. Pakelk akis į veidrodį kiekvieną rytą ir pasakyk sau komplimentą. Komplimentą už tai, ką darai kiekvieną dieną, – sako „Elegance Shine“ įkūrėja Julita Juškaitė. – Vienai eiti meilės sau keliu yra nelengva ir nedrąsu. Tačiau kiekviena atrandame savo būdą pamilti save vėl ir vėl.“

Tad leiskite „Elegance Shine“ prisidėti prie jūsų kasdienių meilės sau ritualų švelniu šilko prisilietimu bei lengva nėrinių elegancija. Juk kiekviena moteris nori būti ypatinga, jaustis laisvai ir elegantiškai. Šio prekės ženklo tikslas – padėti moterims išlaisvinti vidinę deivę, puoselėti meilę sau ir žinoma apgaubti kūną švelniausiais miego rūbais.

„Elegance Shine“, tai – rankų darbo šilko drabužiai ir aksesuarai moterims, kurios tiki meile sau. Stilingi naktinukai, pižamos, chalatai pasiūta iš maloniai kūnu slystančio natūralaus itališko šilko. Juk šilkas ne tik leidžia odai kvėpuoti, puikiai krinta, bet dar ir subtiliai žvilga. Toks audinys mažiau glamžosi, tad naktinukai dailiai atrodys visą vakarą ir naktį. Kuriant miego drabužius dėmesys skiriamas kiekvienai detalei, ypač rafinuotiems nėriniams. Tad leiskite sau pasijusti elegantiška ir žavia su prabangaus dizaino, rankų darbo miego rūbais. Ir ne tik per Moters dieną!

Naujiena: minimalistinio stiliaus rankų darbo suknelės ir palaidinės, siuvamos Lietuvoje, pagal individualius užsakymus! Rafinuota elegancija – taip būtų galima taikliai apibūdinti J. Juškaitės kūrybą.

Elektroninėje svetainėje EleganceShine.lt galite įsigyti ne tik šilko drabužių, bet ir aksesuarų plaukams bei užvalkalų pagalvėms (100 proc. natūralus „Mulberry“ šilkas).

„Elegance Shine“ nori, kad savo namuose jaustumėtės jaukiai ir saugiai. Todėl kolekcijoje „Jaukiems namams“, rasite tai, kas padės atsipalaiduoti ir pavers jūsų vakaro ir ryto ritualus dar ypatingesniais. Išbandykite rankų darbo kvepiančias žvakes, susipažinkite su kvapų magija!

Moters dienos proga dovanokite jaunystę!

Ne paslaptis, kad moterys dažnai linkusios nuslėpti savo amžių. Gamta taip jau sudėliojo, kad sukakus 25-eriems metams organizme ima sekti kolageno peptidų atsargos, o dėl to pamažu ima ryškėti senėjimo pėdsakai ant odos – raukšlelės, pigmentinės dėmės, atsiranda šerpetojimas. Visgi, jei oda yra kokybiškai maitinama tiek iš „vidaus“, tiek iš „išorės“ senėjimo procesus galima ilgam pristabdyti.

Puikiai kosmetologų ir kitų specialistų vertinamas geriamas preparatas „TriCollagen Beauty Complex“ užtikrina, kad organizme netrūktų medžiagų reikalingų jaunystei ir grožiui puoselėti. Ištikimos vartotojos džiaugiasi greitai juntamais rezultatai, tokiais kaip mažiau slenkantys ir sveikesni plaukai, tvirtesni nagai, sumažėjęs raukšlių ryškumas, padidėjęs odos elastingumas, stangrumas, pašviesėję paakiai ar atstatytas drėgmės balansas.

Siekiant dar efektyvesnio odos atjauninimo rezultato, naudojama dvigubu giluminiu drėkinimo efektu išsiskirianti kaukė „Tricollagen Face Mask“. Dėl itin smulkių sudėtyje esančių nano dalelių kaukė prie veido priglunda it antra oda, o tai leidžia užpildyti net mažiausias raukšleles. Būdama ypač skvarbi drėkina giliausius odos sluoksnius ir atstato apsauginį odos barjerą, užkirsdama kelią drėgmės praradimui. „TriCollagen“ veido kaukės išsiskiria unikaliu vėsinimo efektu, padedančiu nuraminti jautrią odą ir sutraukti dėl aplinkos poveikio išsiplėtusias poras.

Dovanokite sau ir savo artimiesiems ir mylimiausioms moterims jaunystę bei gerą savijautą su „Tricollagen“ linija!

Kūno grožio puoselėjimui ir namų jaukumui

TauMadam.lt – elektroninė parduotuvė, skirta moters kūno grožio puoselėjimui ir namų jaukumui. Kas namuose kuria ramybę, grožį ir jaukumą? Žinoma, tai laiminga moteris! TauMadam.lt – moteriai, mylinčiai save ir kuriančiai jaukią namų aplinką.

Šioje svetainėje galima rasti prancūzų gamintojo „Compagnie de Provence“ produktų, kuriamų remiantis giliomis Provanso krašto tradicijomis, atgimstančiomis moderniuose variantuose. Muilai, kūno aliejai ir losjonai, rankų kremai – visi produktai kuriami be dažiklių, sintetinių medžiagų ar gyvulinės kilmės riebalų. Net produktų pakuotės nepalieka abejingų: modernūs stiklo bei nedūžtantys perdirbamo plastiko indai, įkvėpti senųjų tradicijų prancūzų vaistininkų buteliukų.

„Explosion“ – lietuvių gamintojų prekės ženklo žvakės kiekvienų namų jaukumui. Sušildykite namus raminančia žvakės liepsna, jos kvapu pamaloninkite savo mintis. O stikliniai žvakių indai papuoš kiekvienų namų inrejerą. Išdegus žvakei, lengvai pašalinus 100 proc. soju vašką, indą galėsite panaudoti mieloms smulkmenoms susidėti. Žvakės kuriamos atrenkant kokybiškas ir dermatologų patikrintas medžiagas.

Visą kovo mėnesį, pirkdami elektroninėje parduotuvėje TauMadam.lt ne mažiau kaip už 20 eurų, turite galimybę laimėti du bilietus į Justino Jaručio ir Jessicos Shy koncertą „Dainos be pavadinimo“ balandžio 15 dieną, Kauno Žalgirio arenoje!

Grakštesnės ir sveikesnės kojos

Mūsų kojos kasdien įveikia tūkstančius žingsnių, todėl nenuostabu, jog vakaro pabaigoje juntamas kojų maudimas, nuovargis ir sunkumas. Tačiau galime padėti savo kojoms!

Naujos kartos profilaktinės kompresinės kojinės – tikras išsigelbėjimas pavargusioms ir apsunkusioms kojoms. „Sveikatinėje“ rasite dailių, elegantiškų profilaktinių kompresinių kojinių kiekvienam skoniui: iki kelių, iki kirkšnies, elegantiškų klasikinių pėdkelnių bei puoštų žaismingais raštais. Ieškantys išskirtinio komforto gali išmėginti profilaktines kompresines kojines su kašmyro ar merino vilna.

O visą kovo mėnesį profilaktines kompresines kojines „Sveikatinėse“ įsigysite su – 20 proc. nuolaida, todėl kovas – puikus laikas pasirūpinti savo kojų sveikata! Profilaktinės kompresinės kojinės fiziologiškai taisyklingai apspaudžia koją, todėl gerina kraujo apytaką, mažina kojų nuovargį, skausmą ir tinimą, suteikia kojoms lengvumo jausmą, saugo nuo venų išsiplėtimo. Šios kojinės tiesiog privalomos visiems keliaujantiems, sėdimą ar stovimą darbą dirbantiems, bei visiems, kurie svajoja apie lengvų kojų pojūtį, ar tiesiog nori užkirsti kelią venų varikozei. „Sveikatinė“, tai – vieta, kurioje rūpinamasi jūsų sveikata, o ne gydymu. Čia rasite sveikatos profilaktikai, geresnei savijautai bei sveikam ir aktyviam gyvenimo būdui reikalingų priemonių.

Daugiau judėsime – būsime sveikesnės! Sportuojančios moterys čia ras mankštos prekių bei įtvarų traumų prevencijai. Mažiau judančios, dirbančios sėdimą darbą galės įsigyti naujos kartos kraujotaką gerinančių kojinių. Vaikučių laukia profilaktiniai batukai, būsimų mamyčių – pilvuką prilaikantys diržai ir liemenėlės. Patogi avalynė ir ortopediniai „padukai“ apsaugos jūsų kojas nuo nuovargio. Verta investuoti į profilaktiką, nes ji kainuoja žymiai pigiau nei gydymas.

Grožiui puoselėti ir gerai savijautai palaikyti

Artėjanti Moters diena – idealus metas pasidomėti galimybėmis mums jaustis geriau. „Vitabalans Lady“ liniją sudaro du papildai odai „Biotin Collagen“ ir „Beauty Omega“, papildas nagams ir plaukams „Biotin Strong“ bei du preparatai intymiai gerovei „Cranberry Strong“ ir „Gynolacta“. Produktai yra sukurti gerai moteriškai savijautai palaikyti bet kuriuo metų laiku ir bet kurio amžiaus moterims.

Aukštos kokybės „Biotin Collagen“ maisto papildas odai, kurio sudėtyje yra kliniškai patikrinto „Verisol®“ kolageno bei kitų odai naudingų mikroelementų, hialurono rūgšties, biotino, vitamino C ir cinko, kurie taip pat turi įtakos odos būklei. Biotinas ir cinkas padeda palaikyti normalią odos būklę, o vitaminas C sustiprina odos kolageno susidarymą.

Vienas mėgstamiausių maisto papildų plaukams ir nagams „Biotin Strong“, kurio sudėtyje yra didelis kiekis biotino, cinko ir sieros turinčios amino rūgšties metionino. Biotinas ir cinkas padeda palaikyti normalią plaukų ir nagų būklę.

Aktuali naujiena – maisto papildas „Beauty Omega“, drėkina ir saugo odą bei gleivines. Tai unikalus šaltalankių aliejaus ir nakvišų sėklų aliejaus derinys, iš kurio išgaunamos Omega 3,6,7 ir 9 riebalų rūgštys, kartu su cinku, pantoteno rūgštimi ir vitaminu E bei A ypač tinka tiems, kurie turi sausą odą ar gleivinę. Cinkas ir vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę, o cinkas ir vitaminas E yra antioksidantai, kuris apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

„Cranberry Strong“ – dar viena naujovė įvairaus amžiaus moterims šlapimo takams ir imuninei veiklai palaikyti. Jis turi universalią sudėtį, kurioje yra spanguolių ekstrakto, pieno rūgšties bakterijų ir vitamino C.

Medicinos prietaisas „Gynolacta“ (su EB sertifikatu) intymiai gerovei palaikyti – atkuria ir palaiko natūralų makšties rūgštingumą. „Gynolacta“ sudėtyje yra natūralios pieno rūgšties, kuri atkuria ir palaiko normalų makšties rūgštingumą. Rūgštinė aplinka makštyje palaiko normalią bakterinę florą ir apsaugo nuo bakterinės vaginozės. Preparatas taip pat gali būti taikomas po mielių infekcijos gydymo atkurti įprastą rūgštingumą makštyje.

Aktyvioms ir sveikatingumu besidominčioms moterims

Tikriausiai daugeliui praėjusieji metai kelia neigiamas emocijas – tiek psichologiškai, tiek finansiškai 2021-ieji buvo sunkūs. Tačiau pasitaiko žmonių, kurie net krizės akivaizdoje nenuleidžia rankų ir eina tik į priekį. Vienas jų – Andrejus Petruša, Lietuvai ir pasauliui pristatęs naują Lietuvoje registruotą ir saugomą prekės ženklą BIYOMA®, apie kurį pravartu sužinoti ir artėjant Moters dienai.

„Naujas – gal kiek per drąsus žodis, geriau reikėtų sakyti atsinaujinęs, patobulintas ir pasiruošęs užkariauti pasaulinę rinką, – šypteli BIYOMA® įkūrėjas. – Prieš penkerius metus kilo mintis pristatyti Lietuvoje pagamintus produktus, skirtus aktyviems, sportuojantiems ir sveikatingumu besidomintiems žmonėms. Kadangi pats sveika gyvensena domiuosi jau daugiau nei 12 metų, tad norisi savo žinias apjungti ir teikti naudą žmonėms, dalintis bei įkvėpti teigiamiems pokyčiams.“

Šiandien BIYOMA® yra žmonių mėgiamas sveikatingumo prekės ženklas Lietuvoje. Daugelį produktų galite rasti ir didžiosiose „Eurovaistinėse“ visoje šalyje. Tai pat galite užsisakyti ir internetu iš oficialios BIYOMA® el. parduotuvės. Siūloma visiems patirti ir išbandyti tai, kas yra geriausia – inovacijomis, moksliniais tyrimais ir naujausiomis gamybos technologijomis grįsti bei profesionalų kuriami kompleksiniai maisto papildai iš patentuotų ingredientų. Stiprūs augaliniai ekstraktai, vaistažolių mišiniai, inovatyvios formulės, medicininiai grybai, biologiškai aktyvūs vitaminų ir mineralų kompleksai.

Kalbant apie naujienas – reikia paminėti, kad geriausias pasiūlymas šiuo metu yra BIYOMA® vitaminų rinkiniai moterims, kurie skirti moters sveikatai ir jos grožiui puoselėti: nagams, plaukams, odai, imunitetui, sąnariams, žarnynui (probiotikų kompleksas).

Šiame rinkinyje – net 3 populiariausi BIYOMA® produktai moterims, jų sveikatai, imunitetui, kurie yra subalansuoti kasdieniniam vartojimui. Tobula dovana visoms moterims! Rinkinių kiekis ribotas, tad rekomenduojama nepraleisti šios progos ir įsigyti su 35 proc. nuolaida!

„Mūsų produktuose nerasite jokių dažiklių, pigių konservantų, GMO ar „nesuprantamų“, žemos kokybės, žalingų sveikatai medžiagų. Aukščiausia kokybė, unikali sudėtis ir maksimalus veiksmingumas – toks mūsų veiklos receptas ir sėkmės paslaptis. Tuo vadovaudamiesi, keliame sau tikslus ir toliau kurti produktus, kurie padarytų įspūdį ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje“, – pokalbį užbaigia Andrejus, BIYOMA® vadovas ir įkūrėjas.