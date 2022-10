Šaltos dienos – jau pakeliui: kaip paruošti veido odą sezoniniams pokyčiams?

Odos drėkinimas

Kamuojant vasaros karščiams, veido odą norisi apkrauti kuo mažiau, tad dažniausiai renkamės gelinės konsistencijos veido kremą – tokie įsigeria tuoj pat ir giliai drėkina odą, tačiau jau po keleto mėnesių prireikia veiksmingesnio, riebesnio kremo ir kitų priemonių. Renkantis odos priežiūros priemones šaltajam metų laikui, ant pakuotės ieškokite tokių ingredientų kaip keramidai, hialurono rūgštis, skvalenas, vitaminas E arba simondsijų aliejus – visi šie ingredientai puikiai įsiskverbia į odą ir palaiko natūralų jos drėgmės balansą.

Kad oda būtų drėkinama kone visa parą, galite išsirinkti ir naktinę kaukę – tai sunkesnės, turtingesnės konsistencijos ir sudėties kremai, kuriems reikia daugiau laiko įsigerti ir suveikti, o tam puikiai tinka miego metas. Dar viena gudrybė – oro drėkintuvas. Tokiu pasyviu būdu drėkinama oda bus dar labiau apsaugota nuo tokio nemalonaus šerpetojimo ar net perštėjimo.

SPF, SPF ir dar kartą SPF!

Dažnai daroma didelė klaida – SPF kremo atsisakymas žiemą – juk saulė išlenda vos porą kartų per savaitę. Kaip bebūtų, kone labiausiai už senėjimą atsakingi UV spinduliai prasiskverbia net ir pro niūriausius debesis, tad SPF kremo derėtų nepamiršti net ir šlapdribos ar pūgos metu.

Negana to, pavojus gresia net esant viduje – saulės spinduliai be vargo pasiekia jūsų odą ir pro langus, o ką jau kalbėti apie mėlynąją kompiuterių, telefonų, televizorių ir kitų elektronikos įrenginių šviesą. Nepamirškite dienos eigoje atnaujinti pasirinkto kremo su saulės filtru sluoksnį, mat žiemos metu jo efektyvumas dar mažesnis, nei vasarą – tai rekomenduojama daryti bent kas porą valandų arba iškart suprakaitavus.

Reguliarus šveitimas

Dar vienas svarbus odos priežiūros etapas žiemos metu – reguliarus šveitimas. Kaip bebūtų, tą daryti reikia saikingai ir atsakingai, geriausia – porą kartų per savaitę. Tinkamiausi variantai būtų švelnūs geliniai ar cheminiai šveitikliai, kurie nedirgina odos ir kitaip jai nekenkia. Be to, norint papildomai palepinti odą rekomenduojama išsirinkti ir tam tikras veido kaukes – šitaip dar labiau sudrėkinsite ir išpuoselėsite odą.

LIVIN internetinė parduotuvė siūlo efektyvias priežiūros priemones jūsų veido odai: ekologiškos ir biodinaminės sudėties veido kaukės ir šveitikliai suteiks džiuginantį rezultatą ir apsaugos jūsų odą nuo šaltų orų sukeliamų pažeidimų. Be to, rinkdamiesi tiek gamtai, tiek odai draugiškus produktus, apsaugosite savo veidą nuo ankstyvų senėjimo požymių, užkirsite kelią užsikimšusioms poroms ir besikaupiantiems nešvarumams.

Veido kaukės su migdolų ar sojų aliejumi pagelbės išsausėjusiai, apšerpetojusiai odai, o štai švelnūs, natūralūs šveitikliai kruopščiai pašalins nešvarumus ir negyvas odos ląsteles, taip paruošdami vietos naujoms – oda atsinaujins, įgaus skaistumo ir sveiko žvilgesio dėl išlaikyto drėgmės balanso.