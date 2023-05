Nuolat slenka plaukai – išsiaiškinkite, ar jūsų organizmui netrūksta vieno svarbaus vitamino

Priežasčių – daugybė

Plaukų slinkimas, įprastai, laikinas reiškinys, kuriam įtakos turi nėštumas, netinkamas vanduo, stresas ar maistinių medžiagų trūkumas.

Slenkant plaukams, gali būti, jog organizmui trūksta vitaminų C, B5, B6, B7, geležies, kalcio ir magnio. Net jei mityba visavertė, derėtų nepamiršti, kad vitaminus įsisavinti gali kliudyti netinkamas gyvenimo būdas, pavyzdžiui, alkoholio vartojimas ar rūkymas, kai kuriais atvejais – įvairūs vaistai ar stresas.

Ieškodami būdų, kaip pagerinti plaukų būklę, žmonės išbando plaukų stilistų rekomenduotus maisto papildus, šampūnus ir plaukų kaukes, papildytas biotino.

Pasak specialistų, biotinas (kitaip dar vadinamas vitaminu B7) padeda atstatyti plaukų struktūrą, išvengti plaukų lūžinėjimo ir slinkimo bei priešlaikinio žilimo.

Vartojant kokybiškus papildus stiprėja plaukai, greitėja jų augimas, padidėja apimtis ir, kas svarbiausia, sustabdomas plaukų slinkimas. Biotinas stimuliuoja keratino gamybą ir pagerina plaukų folikulų būklę, todėl plaukas auga greičiau ir yra sveikesnis.

Jeigu plaukai prarado spalvą, skilinėja ir yra šiurkštūs, pirmiausia galima pamėginti naudoti šampūną su biotinu, tačiau, norint puikaus rezultato ar sustabdyti itin gausų plaukų slinkimą, geriausia vartoti nereceptinį vaistą, turintį didžiausią, net 10 mg biotino dozę, „Beotebal“.

Šis vitaminas – būtinas

Biotinas dažnai pavadinamas „grožio vitaminu“, nes jo nauda plaukams, odai ir nagams yra labai svarbi. Jis gali būti nepamainomas tiems, kuriuos vargina silpni, slenkantys plaukai, trapūs, besisluoksniuojantys nagai ir sausėjanti oda.

Biotinas priklauso B vitaminų grupei ir yra tirpus vandenyje. Organizme šio vitamino atsargos nekaupiamos, todėl svarbu jo gauti kasdien.

Biotinas padeda palaikyti plaukų struktūrą, maitinti jų folikulus, išvengti plaukų lūžinėjimo ir slinkimo. Žinoma, kad keratinas – pagrindinis baltymas, reikalingas plaukams, odai ir nagams. Biotino struktūroje yra aktyvios sieros molekulių, reikalingų keratinui susidaryti. Plaukų storis, elastingumas ir trapumas priklauso nuo tinkamos keratinizacijos eigos.

Lietuvos vaistinėse pasirodė nereceptinis vaistas „Beotebal“, skirtas silpnų, slenkančių plaukų gydymui. „Beotebal“ – vienintelis vaistas su didžiausia 10mg biotino doze vienoje tabletėje.

Sudėtyse esantis biotinas užtikrina tinkamą pagrindinės plauko statybinės medžiagos – keratino – gamybos procesą, dėl ko plaukai tampa stipresni, storesni, glotnūs ir žvilgantys.

Be to, „Beotebal“ skatina naujų plaukų augimą, nes stiprina jų svogūnėlius. Vienoje tabletėje yra net 10 mg biotino, todėl užtenka vienos tabletės per dieną.

