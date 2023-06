Patiriantys nuolatinį stresą gali netekti plaukų: apie tai susimąsto retas

Ieško pagalbos

Plaukų stilistė Erika Čižiūtė patvirtina – klientės neretai skundžiasi slenkančiais plaukais, tačiau palyginti retai įvardija ar numano galimas priežastis. Įprastai, tiesiog klausia patarimo, kaip elgtis, kad plaukų būklė pagerėtų.

„Plaukų slinkimas – normalus procesas, per dieną jų galima netekti maždaug šimto plaukų – vietoje jų atauga nauji. Mūsų plaukams būdingi augimo ir neaktyvumo ciklai. 85 proc. plaukų – augimo etape, 15 proc. – ant iškritimo ribos. Dažnai nereikia per daug išgyventi, neretą, išsiaiškinusi, kiek iškrenta plaukų, nuraminu – tai normalu. Žinoma, svarbu, kiek plaukų, kokio jie tankio. Jei plaukai ilgi ir tankūs, vizualiai atrodo, kad plaukų išslinko per daug, nors taip nėra“, – paaiškino plaukų stilistė E. Čižiūrė.

Pastebėjus, kad plaukai slenka kuokštais, Erika pataria ieškoti priežasties. Viena galimų – stresas. Tokiu atveju labai svarbu keisti požiūrį, stengtis mažiau nerimauti dėl ne itin reikšmingų dalykų, atsipalaiduoti. Plaukai gali slinkti ir dėl hormonų sutrikimų, ypač nėštumo metu, vitaminų trūkumų, netinkamai rišamų plaukų.

Nėštumo metu plaukai dažniau atrodo sveiki, gyvybingi, atauga stipresni – tą lemia hormonai. Laukiantis pakinta hormonų lygis, padaugėja estrogenų, sulėtėja natūralus plaukų slinkimas, padidėja kraujo kiekis, organizme vyksta daug pokyčių, moterys džiaugiasi plaukų grožio, nė nesusimąstydamos, kodėl jų išslenka mažiau nei anksčiau. Po gimdymo paprastai nutinka priešingai: plaukai ima slinkti labiau – tas ypač pastebimo praėjus keliems mėnesiams po jo. Tokie pokyčiai normalūs, nors moterims sukelia nerimo.

Plaukai gali slinkti ir tam tikru metų laiku – organizmas reaguoja į oro kaitą, tą ir atspindi oda bei plaukai.

Galiausiai, koją pakiša ir genetika – dažnai plaukų slinkimas ar net plikimas pasireiškia vyresniame amžiuje. Alopecija – liga, kuomet netenkama dalies plaukų, dažniausiai kamuoja vyrus, kartais – ir moteris.

Plaukų slinkimą gali sukelti netgi vartojami įvairūs vaistai, sisteminės organizmo ligos, neseniai persirgta virusinė ar bakterine infekcija, buvusi chirurginė intervencija, ligos, susijusios su galvos odos uždegimu (pavyzdžiui, seborėjinis dermatitas), taip pat randų atsiradimas galvos odoje (pavyzdžiui, plokščioji kerpligė).

Prie gausesnio plaukų slinkimo prisideda ir įvairios kosmetinės procedūros, kurių metu naudojamos cheminės medžiagos – plaukų dažai, bangavimui skirti losjonai ar kitos priemonės,

Yra pagalba

Jei plaukai slenka keičiantis metų laikams, juos galėtų padėti sustiprinti plaukų priežiūros priemonės, bet jei problema rimtesnė – sukelta streso ir vitaminų trūkumo, hormonų disbalanso, išoriškai naudojamos priemonės gali ir nepadėti.

Pavyzdžiui, vasarą plaukai sausėja, ypač maudantis jūroje, baseine, tad juos būtina drėkinti.

Vienas iš vitaminų, svarbių tinkamam žmogaus organizmo funkcionavimui, ypač odos, plaukų, nagų būklei palaikyti, yra vitaminas H, dar vadinamas biotinu, kofermentu R arba vitaminu B7. H raidės kilmė siejama su vokiškais žodžiais „haar“ ir „haut“, kurie atitinkamai reiškia „plaukai“ ir „oda“.

Biotinas dažnai pavadinamas „grožio vitaminu“, nes jo nauda plaukams, odai ir nagams yra labai svarbi. Jis gali būti nepamainomas tiems, kuriuos vargina plaukų slinkimas, trapūs, besisluoksniuojantys nagai ir sausėjanti oda.

Jis svarbus ir angliavandenių, amino ir riebalų rūgščių apykaitai, reikalingas ląstelių augimui, DNR atsistatymui, normaliai imuninei veiklai.