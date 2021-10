Naujienų portalui lrytas.lt Edita sakė, kad vakare dukros laukia smagus pižamų vakarėlis su geriausiomis draugėmis.

„Tai nebus staigmena – vakar kartu paruošėme SPA“, – lrytas.lt sakė Edita.

Vakarėlis vyks jų namuose, Italijoje.

Neseniai ji kartu su vyru šokėju Mirko namuose įsirengė turkišką pirtį.

Šalia – šildomas baseinas.

„Turėtų būti smagu, nors jau ir čia šalta“, – tarstelėjo E.Gozzoli.

Nuo pat ankstaus ryto Edita savo socialiniame tinkle pasidalijo keliomis akimirkomis du dukra ir skyrė jai gražius žodžius.

„Su gimtadieniu. Myliu savo protingą, gražią mergytę to the moon and back (Red. – iki mėnulio ir atgal).

Mylėk ir gerbk save, tavęs laukia nuostabiausias pasaulyje atrakcionas – gyvenimas“, – rašė ji.