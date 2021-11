Su žinoma šalies tinklaraštininke, didžėje ir soc. tinklų nuomonės formuotoja Simona Burbaite kalbamės apie tai, kaip sukurti savo individualų soc. tinklų stilių, kokios „Instagram“ tendencijos šiandien ir kuo išskirtinis naujasis „Huawei“ išmanusis telefonas „nova 9“.

– Jūsų kuriamas turinys turi tikrai išskirtinį braižą – jo „Instagram“ sraute nesupainiosi su jokio kito kūrėjo keliamu turiniu. Kaip savo vizualiai kūrybai suteikiat tą vientisumą ir išskirtinumą, iš kur semiatės įkvėpimo?

– Ačiū, išgirsti tokį komplimentą ir žinoti, kad išsiskiri savo kuriamu turiniu – labai malonu. To siekiu ir savo veikloje, ir kasdieniame gyvenime. Nuo 2013 metų perėjau įvairius turinio kūrimo etapus. Tiek temos, tiek vizualus pateikimas su laiku taip pat keitėsi, kaip ir estetikos suvokimas ir aplinkos matymas. Šiandien, net ir paprastuose dalykuose, stengiuosi atrasti tai, kas duoda stimulą keistis ir ieškoti kažko naujo. Sako, stovintis vanduo irgi genda, o tekantis – pursluoja ir banguoja. Aš renkuosi bangas! Turiu daug įkvėpimo šaltinių – muzika, menas, žmonės, kurie mane supa, komanda, su kuria dirbu, kelionės, sportas. Paskutiniu metu bandau atsisakyti visko, kas man atrodo neįdomu, nuobodu ir mane artina prie būti „kaip visi“ ribos.

– Kiek vidutiniškai laiko užtrunka vieno jūsų įrašo sukūrimo ir įkėlimo į soc. tinklus procesas?

– Dažniausiai viskas priklauso nuo formato, kurį pasirenki tam, kad išpildytum savo idėją. Vien tas pats „Instagram“ siūlo tikrai platų pasirinkimą: nuotraukos, „Instagram stories“, trumpieji video „Reels“, „IGTV“. Daug ką lemia ir geras pasiruošimas prieš įgyvendinant idėją – jei tai komercinis turinys, pasiruošimas prasideda jau bendraujant su klientu ir išsiaiškinant jo lūkesčius. Dažnai nuomonės formuotojai gauna jau paruoštas gaires, skirtas turinio kūrimui. Tada seka visi kiti etapai – jei reikalinga konkrečiam projektui, suburi komandą (fotografai ar operatoriai, makiažo ir plaukų meistrai, stilistai ir t.t.), susidėlioji „moodboard“, suplanuoji ir apgalvoji lokaciją bei numatai, kaip tai bus įgyvendinta realiai.

– Ką pasakytumėte žmogui, kuris nori pradėti dalintis savo kuriamu turiniu socialinėje erdvėje, tačiau nežino savo stiliaus ir, apskritai, nuo ko pradėti?

– Manau, kad pirmiausiai galima pradėti nuo išsigryninimo: kas tau yra svarbu, kokios temos tau yra prasmingos ir ką nori pasakyti savo kuriamu turiniu? Esame apsupti daugybe informacinio triukšmo – todėl aiškus žinojimas, kokią žinutę nori perduoti kitiems, gali tapti geru atspirties tašku.

Taip pat reikėtų prisiminti, kad vienkartinės pastangos ilgalaikių rezultatų neatneš. Nors darbas socialinėje medijoje gali pasirodyti labai paprastas, netgi prilyginamas pramogai ar atostogoms, iš tikrųjų kokybė reikalauja nuoseklumo, kūrybiškumo, energijos, laiko ir tam tikros disciplinos.

– Kaip manote, ar greitai iš užsienio į Lietuvą ateina įvairios tendencijos ir naujovės?

– Pastebiu, kad naujovės ir tendencijos Lietuvoje atsiranda pakankamai greitai. Esu įsitikinusi, kad dauguma Lietuvos turinio kūrėjų (tarp jų ir aš) seka ir žiūri užsieniečių keliamą turinį ir stebėdami įvairius pavyzdžius ieško įdomių ar unikalių idėjų sau.

– Ar šiandien, norint pasidaryti kokybišką nuotrauką, būtina daug investuoti į išmanųjį telefoną?

– Aišku, norint kokybiškų telefonu darytų nuotraukų, įrenginys turi turėti ir gerą kamerą. Bet panašu, kad šiandien kokybiška kamera ir telefono kameros galimybės tampa tokiu pat natūraliu reikalavimu, kaip funkcija paskambinti ar parašyti žinutę. Todėl tam, kad šiais laikais turėtum galimybę telefonu išgauti tikrai geros kokybės nuotraukas, nėra reikalinga labai didelė investicija. Geras pavyzdys yra naujas „Huawei“ išmanusis telefonas „nova 9“, kuris gerą nuotraukų kokybę pasiūlo už labai prieinamą kainą.

– Ar jums svarbus telefono dizainas? Kokią reikšmę tai turi renkantis ir jau naudojantis telefonu?

– Man asmeniškai estetika yra labai svarbu. Ar tai būtų mano drabužiai, namų buities daiktai, elektronika ar automobilis – aš visada atkreipiu dėmesį į daikto dizainą bei jo kokybę. O telefonas, sakyčiau, yra gyvenimo aksesuaras ir jį rinktis taip pat reikėtų atsakingai. Visgi tai daiktas, kurį su savimi turime ir naudojame kiekvieną dieną, didžiąją laiko dalį, todėl jis turi būti ne tik patogus, bet ir malonus akiai.

– Koks jūsų bendras įspūdis apie naująjį „Huawei“ telefoną „nova 9“?

– Pirmas dalykas, kurį pastebėjau vos paėmusi telefoną į rankas – tai jo lengvumas ir plonumas. Be to, visiškai įsimylėjau chameleonišką „Starry Blue“ telefono spalvą ir tai, kad ji keičiasi priklausomai nuo apšvietimo. Taip pat telefonas turi net penkis skirtingus objektyvus: keturi gale ir vienas priekyje. Be to, telefono kamera turi skirtingas funkcijas ir gerai fotografuoja tamsoje, kas yra reta kalbant apie telefono kameras.

Įdomiausia pasirodė būtent „Vlog“ funkcija, kuri leidžia vienu metu filmuoti tiek su priekine, tiek su galine kameromis. Šie laikai nuolat skatina kūrybiškiau pažvelgti į kuriamą turinį bei jo pateikimo formą. Tad tokios inovatyvios funkcijos atveria daugiau galimybių patraukti savo sekėjų dėmesį ir priimti įdomesnius bei kūrybiškesnius sprendimus kuriant.

Dar vienas didelis pliusas šiuolaikiniam, aktyviam žmogui – tai itin trumpas telefono įkrovimo laikas ir geras baterijos laikymas: naujasis „nova 9“ pilnai pasikrauna per 38 minutes. Apie ką mažiausiai norisi galvoti dirbant ar keliaujant – telefono krovimas, todėl labai patogu, kai gali jį pasikrauti ir pamiršti apie tai iki pat vakaro ar kitos dienos ryto. Tiesa, labai gerai veikia šio telefono piršto atspaudo ir veido atpažinimo funkcija. Nustebino ir tai, kad telefonas lengvai atpažįsta veidą net ir tamsoje. Smagu, kai gamintojai atkreipia dėmesį į žmonių gyvenimo būdą ir stengiasi atliepti poreikius.

– Kaip telefono „Vlog“ funkciją galima būtų panaudoti kuriant turinį?

– Tokį formatą galima išnaudoti filmuojant „Instagram Stories“ ar kuriant reakcijų klipus. Labai tinka tinklaraštininkams, besidalinantiems savo kasdienybės detalėmis. Pavyzdžiui, kai žmogus vienu metu filmuoja ir komentuoja aplinką, mes galime girdėti tik jo balsą, tačiau veidas, išraiškos ir didžioji dalis emocijų lieka už kadro. „Vlog“ funkcija viską keičia iš pagrindų, nes sekėjas gali matyti ir tai, kas vyksta „kitoje pusėje“. Tai daug labiau sudomina ir įtraukia.

– Kaip manote, ar artimiausiu metu socialinių tinklų turinio mažės ar, atvirkščiai, daugės?

– Vis pasitaiko kalbų, kad socialinių tinklų era baigsis ir nuomonės formuotojai nebeturės darbo, bet tuo vis dar sunku patikėti. Iš tikrųjų – viskas atsiremia į kuriamą turinį bei rinkos/industrijos pokyčius. Tikriausiai su laiku socialiniuose tinkluose gali būti vis sunkiau patraukti vartotojų dėmesį, bet viskas priklauso nuo pačių kūrėjų bei jų idėjų.