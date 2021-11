Pirmadienį paskelbtame pareiškime Aldo Gucci, kuris mados namams vadovavo 33 metus iki devintojo dešimtmečio vidurio, įpėdiniai teigė, kad juos papitkino, jog filmo kūrėjai nesikonsultavo su šeima ir atvaizdavo juos kaip „nuožmius, arogantiškus, nejautrius aplinkai“. Tai šeimos įpėdinius giliai žeidžia.

Režisieriaus Ridley Scotto filme Al Pacino vaidino Aldo Gucci, Jeremy'is Ironsas – jo brolį Rodolfo, o Adamas Driveris – jo sūnėną Maurizio, kuris perėmė įmonę, kol 1995 m. jį nužudė smogikas, pasamdytas buvusios žmonos Patrizia Reggiani, kurią filme vaidino Lady Gaga.

Filmas pastaytas remiantis dokumentinės knygos „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed“ (2000 m.) siužetu. Tačiau Gucci šeimos nariai sako, jog naujoje juostoje viskas buvo perteikiama kitaip, nei buvo iš tiesų.

„Iš žmogiškosios perspektyvos tai yra labai skausminga ir žeidžia palikimą, ant kurio šiandien kuriamas prekės ženklas“, – įsitikinę Gucci šeimos nariai.

Šiuo pareiškimu jie pasisakė ne tik prieš filmą, bet ir prieš tam tikrus aktorių pareiškimus, tariamai, ginančius P.Reggiani, kuri, jų teigimu, vaizduojama tarsi auka, bandanti išgyventi vyrų dominuojančioje verslo kultūroje.

Pasak šeimos įpėdinių, viskas buvo priešingai – mados namai per savo 70 metų įstoriją buvo įtraukiantis verslas, kurį tiesiogiai valdė Gucci šeima, o devintajame dešimtmeryje, kuris atvaizduojamas filme, ten dirbo ir kelios moterys.

Pareiškimo pabaigoje rašoma, jog šis filmas jiems yra vienas didelis ir skaudus įžeidimas:

„Gucci yra šeima, gyvuojanti per pagarbą savo protėviams, kurių atminimas nenusipelnė būti paverstas tiesos neatitinkančiu spektakliu, kur iškraipoma praeitis“.

Nors ir tvirtinama, kad Gucci šeimos nariai pasilieka sau teisę imtis reikiamų veiksmų, kaip apsaugoti savo vardą, įvaizdį ir savo bei artimųjų orumą, kol kas joks teisinis procesas pradėtas nebuvo.

Prieš penkerius metus iš įkalinimo įstaigos paleista P.Reggiani taip pat išreiškė nepasitenkinimą, kad su ja nebuvo konsultuojamasi.

Tačiau viename iš interviu, jos vaidmenį atlikusi Lady Gaga sakė, jog tą daryti jai neatrodė būtina.

„Jutau, kad šią istoriją teisingai galėsiu papasakoti tik tuo atveju, jeigu į ją pažvelgsiu smalsios moters, kurioje glūdi žurnalistinė dvasia, akimis, taigi galėjau skaityti tarp eilučių, kas dedasi filmo scenose. Tai reiškia, kad niekas nesiruošė man paaiškinti, kas ta Patrizia Gucci. Net ir pati Patrizia Gucci“, – per interviu „Vogue“ kalbėjo dainininkė.

Nors ir R. Scotto filmas „Gucci mados namai“ sulaukė prieštaringų pasisakymų bei vertinimų, tačiau žiūrovų susidomėjimas – pranoko lūkesčius.

Per pirmąjį savaitgalį kino teatruose JAV juosta uždirbo 22 mln. dolerių, o Jungtinėje Karalystėje – 3,4 mln. dolerių.