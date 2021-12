Kaune įkurtoje erdvėje trečiadienio vakarą buvo pristatytas kaimynėje Latvijoje sukurto, tačiau pasaulyje plačiai žinomo kosmetikos prekės ženklo didelis žingsnis Lietuvoje.

Šio renginio nepraleido ir žinomos Lietuvoje pramogų pasaulio damos. Grožio priemonių naujienomis domėjosi dainininkės Goda Alijeva ir Ingrida Kazlauskaitė, laidų vedėja ir žvaigždžių stilistė Gintarė Eimantaitė, nuomonės formuotoja Erika Valiukaitė, mikropigmentacijos meistrė Monika Poškutė, papuošalų kūrėja Elvyra Monginienė, TV laidų prodiuserės Danutė Nicolas ir Gintarė Kreipavičiūtė, stilistė Kristina Danilevičė, rankų darbo rankinių „Gėda Pelėda“ kūrėja Kristina Vasiljevaitė, interjero dizainerė Aistė Mickevičienė ir retai viešumoje matoma modelių agentūros „Supermodels“ savininkė Jurgita Kiguolė.

Pastaroji renginio viešnia pasakoja, jog jau ilgą laiką propaguoja sveiką, natūralų gyvenimo būdą ir veganišką filosofiją, tačiau prieš metus atrastas kvapų pasaulis atvėrė naują požiūrį į lentynose stovinčius grožio priemonių produktus.

„Natūralumas yra be galo svarbi vertybė mano gyvenime, todėl ir kalbant apie grožį, renkantis priemones, atidžiai studijuoju jų sudėtį. Didelę silpnybę visuomet turėjau kvepalams, tačiau pažintis su natūraliomis, iš gamtos išgaunamomis medžiagomis pakeitė mano supratimą ne tik apie kvapą, bet ir apie visą kosmetiką. Chemija, naudojama grožio produktuose, nuodija mūsų organizmus, net jeigu to ir nejaučiame, todėl be galo smagu matyti, kad moterys vis atsakingiau renkasi priemones, domisi jų sudėtimi ir pirmenybę teikia natūraliems ingredientams“, – pasakoja J. Kiguolė.

Renginyje apsilankė ir viena iš „Lamilashes“ įkūrėjų Nata Egle, kuri kartu su bendražyge prieš septynerius metu Rygoje įkūrė kosmetikos laboratoriją.

Šio prekės ženklo produkciją į Lietuvą atgabenusi grožio specialistė, kosmetologė bei verslininkė Gintarė Butrimavičienė teigia, kad įsiklausydama į klienčių poreikius, ėmė ieškoti natūralių grožio priemonių, kurios ne tik kad nekenktų odai, nealintų blakstienų ir antakių plaukelių, bet ir padėtų spręsti turimas problemas.

„Mano pirminis tikslas buvo surasti kosmetikos priemones, kurios būtų prieinamos visoms Lietuvos moterims. Didelį dėmesį skyriau ir kainos bei kokybės santykiui, nes kartais išties geri produktai kainuoja daug ir ne kiekviena moteris gali sau leisti jais mėgautis.

Atradusi šiuos produktus pirmiausia juos išbandžiau ant savęs. Testavau, tariausi su specialistais dėl sudėčių ir tik kuomet pilnai pasitikėjau savo asmenine patirtimi, ėmiausi savo atradimu dalintis su kitais“, – apie verslo pradžią pasakoja G. Butrimavičienė.