„Tulume lankėsi nemažai mano draugų, girdėjau tik geriausius atsiliepimus. Norėjosi pabūti ten, kur niekada nebuvau. Be to, per šventes nereikėjo sukti galvos dėl makiažo, šukuosenos, puošnios suknelės ar kitų dirbtinių blizgučių. Per atostogas labiau vertinu paprastumą, kai apsiriboji paplūdimio šlepetėmis, marškinėliais ir šortais. Tad Tulumas tam buvo ideali vieta – žmonės atostogauja džiunglių stiliaus ritmu. Tai vieta, į kurią dar tikrai planuoju sugrįžti“, – tvirtino Simona.