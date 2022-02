Galvos plaukų transplantacijos procedūra V. Baumilai prieš metus atlikta „Hair Clinic“ klinikoje Vilniuje. Nustačius plaukų slinkimo priežastį dainininkui buvo suformuota nauja plaukų augimo linija, donorinių plaukų folikulai buvo implantuti motorizuotu folikulinio vieneto ekstrakcijos metodu.

V. Baumila pasakoja, kad ryškesnę plaukų augimo liniją buvo galima įžvelgti kone iškart, tuo tarpu dabar vešlūs dainininko plaukai – jau pilnai ataugę ir nė neketina slinkti.

„Tose vietose, kur buvo atlikta transplantacija, plaukai išties labai tankūs, be to, šukuosena be jokių papildomų priemonių dabar įgavusi ryškesnę spalvą. Jaučiu, kad mano plaukai atrodo sveikesni, tvarkingesni, o tai, be abejonės, suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, taip pat drąsos eksperimentuoti su įvairesniais šukuosenos stiliais“, – sako V. Baumila.

Dainininkas pasakoja dėl tokių išvaizdos pokyčių sulaukiantis komplimentų ir iš aplinkinių. Dažnas jam ir pats pripažįsta nerimaujantis dėl slenkančių plaukų, todėl kreipiasi patarimo dėl transplantacijos procedūros.

„Mano aplinkoje žmonės sąmoningai suvokia, kad iškilusias problemas reikia spręsti. Kažkam plikimas – visai ne problema, ir tai puiku. Kitiems tai – daug nerimo, neigiamų emocijų kelianti situacija, turinti įtakos net psichologinei sveikatai. Vyrams plaukų slinkimas tikrai gali būti opi problema, kuri kyla dėl skirtingų priežasčių, todėl tai spręsti yra labai svarbu. Ne tik dėl išvaizdos, bet ir dėl vidinės ramybės“, – svarsto V. Baumila.

Prisimindamas transplantacijos procedūrą dainininkas sako iki šiol negalintis atsistebėti, jog ypač ilgalaikiam rezultatui pasiekti prireikė vos kelių valandų, o pati procedūra nesukėlė jokio diskomforto.

„Tikriausiai nemaloniausia procedūros metu buvo pagulėti ant pilvo, kol iš pakaušio ėmė folikulus. O toliau... Viskas sklandu ir paprasta“, – šypsosi atlikėjas.

Savo ruožtu gydytoja Rasa A. Vankevičiūtė užtikrina, kad tinkamai atlikta plaukų transplantacijos procedūra yra visam gyvenimui, nes donoriniai plaukų folikulai yra atsparūs hormonui, sąlygojančiam plaukų slinkimą.

„Mūsų atliekamų plaukų transplantacijos tikslas – visiškai natūraliai atrodantys transplanuoti plaukai visam laikui. Tam, kad tai pasiektume, procedūras atliekame pagal naujausius plaukų transplantacijos procedūrų algoritmus, didelį dėmesį skiriame preciziškam implantuojamų plaukų folikulų tankiui bei krypčiai išgauti. Be abejo, svarbu suprasti, jog pacientas turės laikytis gydytojų rekomendacijų bei tinkamai prižiūrėti plaukus po procedūros“, – sako gydytoja.