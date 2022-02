Į prezidento ir buvusios pirmosios ponios namus atvyko renginių organizatorius Jogaila Morkūnas (48 m.) ir įteikė dėžę su 95 sveikinimais, skirtais poniai Almai.

Įspūdžiais bei akimirka jis pasidalijo socialinio tinklo paskyroje. Įrašu renginių organizatorius sutiko pasidalyti ir su lrytas.lt skaitytojais.

„Šiandien turėjau ypatingą misiją. Surinkome net 95 draugų, bičiulių, artimųjų ir bendražygių sveikinimus, sudėjome juos į dėžę ir įteikėme mielai poniai Almai. Ir dar 18 raudonų balionų.

Vienas Ernestas yra sakęs: „Visus pasaulio žmones galima suskirstyti į dvi kategorijas. Su vienais – lengva, bet lengva ir be jų. Su antrais be galo sunku, bet gyvenimas be jų – suvis neįmanomas“.

Ir šis Hemingvėjus nebuvo labai tikslus tai sakydamas.

Yra ir trečia kategorija. Su kuriais yra labai lengva ir be jų neįmanoma. Tai apie Jus, miela Alma! Su gražiu gimtadieniu, mūsų Tikroji ir Vienintelė Pirmoji Ponia“, – įspūdžiais dalijosi J.Morkūnas.