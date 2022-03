Kim Kardashian ir Salma Hayek palaiko Ukrainą: viena pasipuošė vėliava, o kita apsisuko juosta

Žinomi stiliaus tinklaraštininkai ir mados renginių svečiai puošiasi Ukrainos vėliavos spalvomis, garsiausi prekės ženklai Ukrainos žmonių paramai skiria didžiules pinigų sumas.

Paryžiaus mados savaitėje sužibėję „Balenciaga“ mados namai taip pat daug dėmesio skyrė karo Ukrainoje tematikai. Nenuostabu – mados namų kūrybos direktorius Demna Gvasalia (40 m.) – gruzinas, kuriam iki skausmo pažįstamas karo siaubas.

„Karas Ukrainoje manyje sugrąžino praeities skausmą, kurį nešiojuosi nuo 1993-ųjų, kai tas pats nutiko mano šalyje“, – sakė dizaineris, kuris vaikystėje su šeima buvo priverstas palikti savo namus.

Ant pakylos modeliai drabužius demonstravo pustant dirbtiniam sniegui ir pučiant stipriam vėjui – toks kolekcijos pristatymo sprendimas buvo įvertintas kaip aliuzija į tai, kas šiuo metu dedasi karo siaubiamoje Ukrainoje.

Be to, ant visų žiūrovų kėdžių buvo paliktas raštelis, kuriame buvo rašoma, jog nepaisant to, kad šiuo metu vykstanti mados savaitė prilygsta absurdui, jos atšaukimas reikštų pasidavimą blogiui.

Taip pat kiekvienam iš svečių buvo padovanoti geltona ir mėlyna spalvomis puošti marškinėliai.

„Balenciaga“ šou nepraleido ir viena ištikimiausių prekės ženklo gerbėjų Kim Kardashian (41 m.). Čia ji pasirodė apsivilkusi išskirtiniu, juosta su prekės ženklo pavadinimu apklijuotu kostiumu.

Į šou taip pat atvyko aktorė Salma Hayek (55 m.), kuri pasipuošė iš Ukrainos vėliavos sukurta suknele.