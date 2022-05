Juozas Statkevičius pasisakė apie skandalą sukėlusį savo įrašą: „Aš pats stovėjau prieš tankus“

„Nesame su Juozu artimi draugai, bet nesame ir visai nepažįstami žmonės, tačiau nepaisant to, šio pokalbio metu netrūko jaudulio mums abiems. Niekada neskubėjau vertinti ar teisti Juozo pagal jo viešus pasisakymus, to nedariau ir šį kartą. Ne toks buvo ir šio pokalbio tikslas, nors kalbėjomės ilgai, apie viską ir iš esmės“, – pristatydamas savo pokalbį su J. Statkevičiumi socialiniame tinkle šiandien rašo A.Kamantauskas, dizainerį asmeniškai pažįstantis jau daugiau nei dešimtmetį.

Tuo tarpu Juozas tinklalaidėje kelis kartus pabrėžė, kad yra prieš karą.

„Visi žino mano pseudonimą – happy. Jau penkiolika metų happy! Kiekvieną savaitę po keturias valandas dėsčiau Muzikos ir teatro akademijoje kostiumo istoriją. Buvau vyriausias „L'Officiel“ redaktorius, kuo labai džiaugiausi. Tai yra labai sudėtingas ir daug jėgų atimantis darbas. Turiu pilna klientų, spektaklių. Kartais trūksta paroje laiko. Atsikėlus gražų sekmadienį švietė saulė. Feisbuke išmetė nuotrauką ką veikiau prieš metus tuo pačiu metu. Nuotraukoje sėdėjau Palangoje su cigarete. Tiesiog ir parašiau – happy, puiki diena. O kad per televiziją nuolat kalė propogandą...Aišku, reikėjo parašyti STOP rusų propoganda. Dvyliktą valandą įdėjau nuotrauką, antrą valandą jau buvau tautos priešu. Gali dirbti, kurti 30 metų, o per valandą pasidaro tokios nesąmonės“, – pradėjo pokalbį J.Statkevičius.

Kūrėjas tikino, kad tikrai yra prieš karą ir prisiminė Sausio 13-osios įvykius.

„Dar vienas svarbus dalykas – aš 1990-ais metais pats stovėjau prieš tankus. Stovėjau prie Seimo. Visuose dokumentiniuose filmuose apie Sausio 13-ąja aš esu, nes priešais mane nušovė vaikiną ir aš jį pagavau. Man apmaudu, kad tie, kurie gimė po sausio įvykių šitaip aršiai rėkia. Nesijaučiu padaręs nežmonišką nusikaltimą. Tuo labiau, kad turiu puikiausių draugų, su kuriais draugauju trisdešimt metų. Mano draugė Vika Andrijevskaja – iš Kijevo. Kviečiau ją atvykti, bet ji tepasakė: „Jūs tik melskitės už mus“. Su operatoriumi iš Kijevo televizijos kiekvieną dieną susirašinėjame. Sakau jam: jeigu jums reikia – prašom atvažiuokit. Bet suprantat koks yra esminis dalykas? Žmonės maišo su dalykus: pavydą ir karą. O yra musės atskirai, kotletai atskirai“, – savo stiliumi kalbėjo kūrėjas.

Jis prisiminė, kad, anot jo, „labiausiai rėkė mergaitė iš Tailando su maudymosi kostiumėliu ir gėle už ausies“.

„Ji kovojo iš Tailando. Ir dar viena nesėkminga vestuvinių suknelių kūrėja. Giluminis pavydas“, – tęsė jis.

Dizaineris stebėjosi jaunų žmonių perdėtu uolumu.

„Jeigu žmonės tarp eilučių įskaito kažkokius nebūtus dalykus – reikia žegnotis ir eiti į bažnyčią“, – teigė jis.

Primename, kad skandalas kilo po to, kai J.Statkevičius į instagramo paskyrą įsikėlė savo nuotrauką. „#Happy, #relax, #no tv propaganda, #no panic, #best to dream“ (liet. laimingas, atsipalaidavęs, ne tv propogandai, ne panikai, svajonės), – tokios grotažymės lydėjo nuotrauką. Kilus šaršalui, Juozas paliko žurnalo „L'Officiel Lithuania“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas.