Elizabeth II anūkės vyras paaiškino, kodėl etiketo mokytas princas Louis per iškilmes negalėjo nustygti vietoje

Jo elgesys šventės metu toli gražu nepriminė išmoktų manierų: princiukas žiovavo, dūko, kaišiojo liežuvį, rodė įvairiausias grimasas. Catherine bandė nuraminti savo sūnų, tačiau jai nepavykus, kunigaikštienei beliko tik šypsotis.

Louis iškart atsidūrė internautų taikiklyje – sukurta įvairiausių memų, o jo mielos grimasos dar labiau pavergė karališkosios šeimos atstovų širdis. Louise'as buvo natūralus ir žaismingas, jis nepaise jokių taisyklių, o tai visuomenei visada labai patinka.

Karalienės Elizabeth II anūkės Zaros Tindall vyras Mike'as Tindallas paaiškino, kodėl princiukas taip elgėsi per šventę.

Jis įsitikinęs, kad viskas dėl... per didelio kiekio cukraus! Šventės metu vaikai mėgavosi saldumynais, kurie dar labiau suteikė jiems energijos.

„Jie tikrai valgė daug saldumynų. Louis jų valgė daug daugiau. Vaikams nebuvo lengva atlaikyti tiek daug renginių, kurie buvo išties ilgi. Louise'as tiesiog norėjo pažaisti“, - „The Good, The Bad and The Rugby“ tinklalaidei pasakojo M.Tindallas.

Po didžiulio susidomėjimo princu Louis, pasibaigus iškilmėms, jo elgesį pakomentavo ir Catherine su princu Williamu.

„Tai buvo nepamirštamos dienos. Jas praleidome puikiai, ypač Louis“, – instagrame juokavo karališkoji pora.