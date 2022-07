Stilingos ir jaukios erdvės jūsų šeimos šventėms: dėmesys detalėms ir privatumui

Vestuvės – ten, kur atsiveria dangaus romantika

Meilė – tai jausmas, kuris pakylėja! Ar kada nors pasvajojote, jog skrydis galėtų tapti pagrindiniu jūsų šventės akcentu? Prieš kelis metus duris atvėrusiame Vilniaus oro uosto konferencijų centre amžiną melę galite prisiekti ypač romatiškame fone – kylant ir leidžiantis lėktuvams.

Jei kelionės yra neatsiejama jūsų gyvenimo dalis, tuomet geresnės vietos tuoktuvėms tiesiog negalėtumėte ir įsivaizduoti. Juk po vestuvių irgi prasideda nauja kelionė...

Vilniaus oro uosto konferencijų centras siūlo ne tik išskirtinį vaizdą, kuris neabejotinai palieka įspūdį jaunavedžiams ir jų svečiams, bet ir viską, ko reikia tobulai šventei.

Konferencijų centras yra patogioje vietoje, išsiskiria modernia 520 kv. m. erdve, kuri gali būti transformuojama pagal jūsų poreikius.

Čia rasite naujų technologijų šviesos ir garso aparatūrą, kuri padės sukurti šventišką atmosferą, reikiamus baldus, tad niekuo papildomai nereikės rūpintis; maisto tiekėjai gali naudotis šiuolaikiškai įrengtomis virtuvės patalpomis. „Lounge“ tipo poilsio zonoje visada malonu atsikvėpti.

Dideli salės langai nukreipti tiesiai į šiaurinį oro uosto terminalą, kuriame nuolat galima matyti migruojančius orlaivius. Vakare šis vaizdas tampa įspūdingu šviesų šou... Svajojantiems apie netradicinę vestuvių fotosesiją oro uosto peizažai taps ne tik akiai mielu vaizdu, bet ir unikalia fotoalbumo puošmena.

„Tiesiog aviacinė romantika! Na, kur jūs dar rasite tokį vaizdą?“, – šypsodamasi sako asmeninių švenčių ir renginių organizatorė Laura Vagonė, Vilniaus oro uosto konferencijų centre surengusi ne vieną šventę.

Modernios vestuvių šventės miško terasose

Poilsio ir pramogų kompleksas „Tony Resort“, įsikūręs netoli Trakų, siūlo unikalias ir šiuolaikiškas erdves jūsų vestuvėms bei kitoms šeimos šventėms. Šio komplekso įkūrėjai kviečia sužadėtinius, kurie jau pradeda planuoti didžiausią savo gyvenimo šventę ir ieško unikalios vietos jai, išsamiai susipažinti su „Tony Resort“ erdvėmis. Dabar pats geriausias laikas atvykti ir gyvai savomis akimis pamatyti, kokias pasakiškas vestuvių šventes galite čia sukurti!

Tik įsivaizduokite, jei amžiną meilę artimiausių žmonių akivaizdoje, galėtumėte prisiekti ant ežero kranto, besiklausant ošiančių pušų simfonijos, jaučiant, kaip švelniai vėjas glosto jūsų veidus. O jau šventinei vakarienei persikeltumėte į romantišką miško terasą po žvaigždėtu dangumi...

„Tony Resort“ profesionalų komanda pasirūpins viskuo, kad jūsų gražiausia gyvenimo šventė taptų pačia pačiausia jums ir jūsų svečiams. Pasiūlys tinkamiausią erdvę, gurmaniškų patiekalų meniu, elegantišką ir jaukią atmosferą, nepriekaištingą organizavimą bei aptarnavimą.

Po šventės drauge su svečiais galėsite pailsėti jaukiai įrengtuose, keturių žvaigždučių viešbučio unikalios architektūros nameliuose, sukonstruotuose iš natūralių medžiagų, kurie tobulai įsilieja į juos supančią aplinką. Kiekvieno namelio fasadą puošia dideli langai bei šviesios saulėtos terasos. „Tony Resort“ viešbutis gali priimti iki 130 asmenų.

Ilgametę patirtį turintys „Tony Resort“ restoranas ir 4 žvaigždučių viešbutis siūlo šias pobūvių erdves:

Amfiteatrą ant ežero kranto, kuris talpina iki 120 asmenų. Pobūvių namus „Miškas“ ir „Kalnas“, miško apsuptyje talpinančius iki 90 asmenų. Restoraną, kuriame telpa iki 50 asmenų. Restorano lounge erdvę (iki 30 asmenų).

Tad kviečiame atrasti poilsį ir pramogas pušų apsuptyje, kviečiame atrasti „Tony Resort“! Kompleksas įsikūręs gražioje Lietuvos vietoje – įstabiame Anupriškių pušyne, netoli Trakų (nutolęs 9 km nuo šio kurorto). 40 ha. parko teritorijoje tyvuliuoja Gilušio ežeras, o nuo kalvų atsiveria raminantis miško kraštovaizdis bei tikra lietuviška pelkė.

Leiskitės į skonių kelionę ir kurkite gardžius prisiminimus

Turbūt daugelis, kam teko organizuoti šventę, pritars, jog jos vietos pasirinkimas – didelė dilema. Dažniausiai pasirinkimas susiaurėja iki dviejų klasikinių variantų: restoranas arba sodyba. Netoli laikinosios sostinės esančio restorano „Siesta“ įkūrėjai svarstykles lenkia restorano pusėn.

Nors „Siestą“ galima apibūdinti kaip savotišką restorano ir sodybos duetą, ko gero „restoranas su priedais“ būtų kur kas tiksliau. Tai – restoranas gamtos apsuptyje, visai šalia Nevėžio, su vėlyvų valandų neapribotu laiku triukšmingai švęsti ir galimybe pasiūlyti nakvynę pusšimčiui svečių.

Tai skanių pašnekesių, jaukių pasisėdėjimų ir galantiškos atmosferos vieta, kuri priverčia stabtelėti ir pasimėgauti ne tik akimirkos žavesiu, bet ir iš naujo atrastu subtiliu poskoniu, aromatu bei akį traukiančiu patiekalų pateikimu.

Priklausomai nuo svečių skaičiaus ir šventės formato „Siesta“ siūlo keletą visiškai skirtingų erdvių. Didesnėms triukšmingoms šventėms su vedėju, didžėjumi, šokiais siūlomos patalpos pagrindiniame pastate, o šventiniam meniu galima rinktis elegantišką trijų ar keturių dalių vakarienę. Visi „Siesta“ patiekalai autoriniai, restoranas turi savo virtuvės koncepciją, talentingą virtuvės šefą ir profesionalią padavėjų komandą.

Nedidelės draugijos, mėgstančios gurmaniškas istorijas, laukiamos „Siesta Vakarienių klube“. Tai visiškai atskira erdvė, kur kviečiama leistis į maisto kelionę iš arti: specialus virtuvės meistrų degustacinis meniu, vakarienės kūrybos procesas gyvai ir, be abejo – jūs su širdžiai miela kompanija, skanaujantys viso šio proceso vaisius.

Na, o ieškantiems privačios, bet laisvesnės ir neįpareigojančios aplinkos puikiai tiks „Siesta Lounge“. Šiltuoju metų laiku papildomo žavesio šiai zonai suteikia terasa, nuo kurios atsiveria vaizdas į pro šalį tekantį Nevėžį.

„Siesta“ komplekse kiekvienas ras tai, ko ieško.

Didingame dvare prie uostamiesčio – jaukios ir įsimintinos šventės

Kviečiame gyvenimo akimirkas švęsti netoli Klaipėdos įsikūrusiame didingame Radailių dvare. Čia bus pasirūpinta kiekviena jūsų švente ir nesvarbu, ar ji bus iškilminga, triukšminga, ar jauki ir nedidelė – tarp pačių brangiausių žmonių.

Radailių dvaro komanda pasirengusi pasirūpinti pagal jūsų poreikius suderintu meniu, stalo dekoravimu, puikiu aptarnavimu, papildomomis pramogomis, SPA malonumais bei nakvyne.

Erdviose ir elegantiškai įrengtose Radailių dvaro banketų salėse galėsite švęsti skirtingo dydžio šventes, nes čia rasite net penkias skirtingas sales. Dvare galėsite surengti tiek mažesnę šventę (nuo 12–40 svečių), tiek didesnę (70 svečių, jei pasirinksite apvalius stalus), o 120 svečių – furšeto stiliaus šventę.

Įsimintinas gyvenimo akimirkas galima paminėti ir atokiau nuo šurmulio esančioje Radailių dvaro viloje. Pasirinkę vilą savo šventei mėgausitės ne tik privatumu, atskiru kiemeliu, bet taip pat galėsite naudotis privačia tvenkinio sala, kurią su vilos kiemeliu jungia romantiškas tiltas. Sala idealiai tinka vestuvių ceremonijoms, fotosesijoms ar tiesiog įvairiems žaidimams rengti.

Po šventės galėsite ilsėtis naujai, prabangiai ir komfortiškai įrengtuose vilos numeriuose, kuriuose rasite: labai dideles ir patogias lovas, poilsio zonas, plačiaekranius televizorius, oro kondicionierius, privačius vonios kambarius su dušais ir higienos reikmenimis, plaukų džiovintuvus. Kambariai turi lauko terasas-balkonus. Erdviuose liukso klasės kambariuose galėsite mėgautis sūkurinės vonios malonumais. Po šventės siūloma atgauti jėgas SPA erdvėje su trijų gylių baseinais, sūkurine vonia, sauna ir turkiška pirtimis, pasilepinti profesionaliais kūno masažais ar ritualais.

Itin iškilmingoms vestuvių šventėms...

„Vila Barbora“ – tai profesionalus, jaunas, energingas bei kūrybiškas kolektyvas, turintis daugiau nei devynerių metų patirties privačių švenčių organizavime, siekiantis tobulumo ir keliantis sau itin aukštus asmeninius tikslus.

Vila Barbora įsikūrusi strategiškai patogioje vietoje, tarp Panevėžio (35 km) ir Vilniaus (100 km). Ištaigingas pastatas yra apsuptas miško, privačioje teritorijoje, nuo magistralės nutolęs keturis kilometrus.

Kai darbas virsta gyvenimu, o gyvenimas – darbu, suprantama, kad tai pašaukimas... Andrius ir Akvilė, kartu, vedini to paties tikslo – sukurti vieną gražiausių šventės vietų ne tik Panevėžio apskrityje bet ir Lietuvoje, – leidosi į kūrybos ir statybų pasaulį. „Mes nuo pat pradžių tikėjome savo svajone, nors tuo tarpu aplinkiniai buvo nusiteikę ganėtinai skeptiškai. Tik nesuskaičiuojamo darbo valandų ir visiško atsidavimo dėka šiandien galime didžiuotis, jog „Vila Barbora“ jau sėkmingai startavo penktąjį sezoną. Galbūt pagalvojote: „Keturi metai. Tai tiek nedaug...“, tačiau šioje srityje dirbame jau gana ilgai, o „Vila Barbora“ yra tiesiog mūsų sukauptos ilgametės patirties kūrinys. Čia jau įvyko daugiau kaip 100 vestuvių, krikštynų bei jubiliejų, o per visus savo darbo metus šioje srityje galime suskaičiuoti per 500 švenčių. Tad esame drąsūs sakydami, jog mūsų sukauptos žinios ir patirtis tikrai pasitarnaus planuojant jūsų šeimos šventes“, – neabejoja „Vilos Barbora“ įkūrėjai Akvilė ir Andrius.

„Vilos Barbora“ misija – suteikti klientams patogią vietą šventei, bei visą reikiamą šventės planavimo paslaugą vienoje vietoje. Vienas iš svarbiausi šventės akcentų yra šviežias ir gardus maistas, štai kodėl „Viloje Barbora“ itin daug dėmesio skiriama estetikai ir kokybei. Čia ruošiamu maistu rūpinasi pats vilos savininkas Andrius, subūręs virėjų komandą, svečius džiugina gardžiais patiekalais.

Siekdami išskirtinumo ir patrauklumo ir vedami vestuvių madų sukūrėme „kupolą“. Pastaruoju metu vis daugiau porų svajoja apie ypatingą vietą, kurioje ištars savo vienintelį „Taip!“. Tokia vieta kaip tik ir buvo sukurta čia, „Vilos Barbora“ teritorijoje. Puoštas kupolas, raudonas kilimas, dailiai sustatytos kėdės ir jūs – vienas kitam prisiekiantys meilę. Tikite pasaka? „Vila Barbora“ gali šią pasaką sukurti!

Apgalvota iki detalių, suplanuota iki smulkmenų, dekoruota su meile, jūsų šventė gali įvykti šioje įstabioje vietoje, pritaikytoje itin iškilmingoms ir rafinuotoms iškilmėms.

Autentiška vieta tuoktuvėms su išsaugotu kultūros paveldu

„Pagulbis“ – unikali sodyba su kluonu, atgimusi Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį. Joje apima didingas jausmas, tarsi būtumei šventykloje... Čia išsaugotas kultūros paveldas, džiuginantis širdį ir akis. Jaukus ramybės kampelis, norintiems pabėgti nuo miesto šurmulio, pailsėti gamtoje, pasvajoti senuosiuose lietuviškuose namuose, kurti, organizuoti renginius ar atšvęsti didesnes šventes.

Kluonas – didžiausias „Pagulbio“ sodybos statinys, skirtas šventėms ir renginiams. Tai – tobula vieta rustic stiliaus vestuvėms, nereikalaujanti daug puošybos ir dekoro, nes ji pati yra graži savo autentika ir istorija. Dažniausiai atvykusius apsižiūrėti jaunuosius ir švenčių organizatorius nustebina didžiulė, bet labai jauki kluono erdvė, itin aukštos lubos – tai jau savaime kuria šventės įspūdį. Ypatingos romantikos šventei suteikia ir didžiulis langas į mišką.

„Pagulbio“ svečiai apsistoja autentiškuose kambariuose, kuriuose austinėmis lovatiesėmis uždengtos patogios lovos su komfortiškais čiužiniais, o rankų darbo vazose dairosi spalvingos lauko gėlės. Dėl maitinimo paslaugų, kaip ir dėl dekoratorių, „Pagulbyje“ priimtas kiek netradicinis sprendimas – nėra sudaryta sutarčių su jokiomis konkrečiomis įmonėmis tam, kad šventės šeimininkai galėtų pasikviesti jiems labiausiai patinkantį virtuvės šefą ir leisti jam gaminti tiesiog kluone. Taip išvengiama ir sudėtingo maisto transportavimo klausimo – viskas gaminama šviežiai ir nedelsiant patiekiama svečiams. Atsižvelgiant į tai, kad nemaža dalis „Pagulbyje“ vykstančių vestuvių yra tarptautinės, toks sprendimas itin pasiteisino: šventės dalyviai vaišinasi jiems labiausiai patinkančiu maistu, o ne tenkinasi ribotomis pasirinkimo galimybėmis.

Nedideli ir jaukūs vasaros renginiai vyksta „Pagulbio“ daržinėje, atkurtoje ant senų pamatų. Čia švenčiami gimtadieniai, vyksta pobūviai, rengiami kameriniai koncertai, pastaruoju metu erdvė ypač prigyja vestuvių ceremonijose. Daržinėje šiltą vasaros popietę lepina gaivinantis pavėsis, o esant poreikiui galima atidengti vieną pastato šoną. Per ne iki galo uždengtas medinių lentelių sienas krentantys saulės spinduliai čia sukuria ypatingą atmosferą. Šią erdvę puikiai pavyksta išnaudoti ir fotografams: pastarieji kalba, kad tai – viena gražiausių vietų vestuvių ceremonijai.

Ar žinojote, jog prieš penkerius metus, tuomet dar nevisiškai sutvarkytą sodybą savo naujausiai kino juostai „Kita tylos pusė“ filmuoti pasirinko režisierius Algimantas Puipa? O vos atvėręs duris atsinaujinęs „Pagulbis“ tapo ir tarptautine žvaigžde – būtent čia buvo nufilmuotas norvegų kompanijos „Elkjop“ reklaminis vaizdo klipas, kuris buvo įvertintas tarptautiniame konkurse.

Sodybos savininkai teigia, kad „Pagulbis“ kiekvienam atvykusiam tampa nostalgiją keliančiais namais, todėl čia vykstančios šventės kupinos jaukumo, šilumos ir tikrumo.

Darna su savimi ir aplinka

Gamta, natūralumas, paprastumas kviečia rustic stiliaus mėgėjus švęsti kitaip! Tikras atradimas – visai šalia Druskinininkų, miškų apsuptyje įsikūrusi vila „Rata“, kurios pavadinimą įkvėpė per šią unikalią teritoriją tekantis Ratnyčėlės upelis. Sakoma, jog anksčiau keliaujantys iš Druskininkų į Vilnių čia sustodavę pasitepti vežimo ratus. Taip ir kilo upelio bei vietovės pavadinimas. Vilos „Rata“ įkūrėjai nuoširdžiai stengiasi būti šios istorijos dalimi...

Jau daugiau nei dešimtmetį sėkmingai kuriama jauki šeimos ir svetingumo istorija. Vilos aplinka grindžiama darna su aplinka ir savimi. Šioje viloje esate maloniai kviečiami švęsti rustic stiliaus vestuves, šeimos ar įmonių šventes, gurmaniškus renginius bei organizuoti teminius vakarėlius. Sukurti šventės nuotaiką ir aplinką atvyksta profesionalų komandos iš visos Lietuvos: kūrybingi dekoratoriai, pripažinti virtuvės šefai, didžėjai, renginių vedėjai.

Skirti kokybiško laiko sau, paklausyti upelio ar pušų šnaresio istorijų, neskubant pasimėgauti skaniu gurmanišku maistu artimiausių draugų ar šeimos draugijoje – visa tai su kaupu galite patirti būtent viloje „Rata“. Vienu metu joje patogiai gali apsistoti iki 40 asmenų.

„Rata“ – nuoširdus kvietimas jaustis kaip namuose!