Atostogos prieš darbymetį: kaip vasarą ilsisi mylimiausios Nacionalinės operos žvaigždės?

Kaip jėgas po neseniai pasibaigusio sezono ir prieš artėjantį darbymetį atgauna, kur šią vasarą atostogauja ir kaip naujiems vaidmenims bei darbams kaupiasi žinomiausi LNOBT scenos veidai? – Savo įspūdžiais tiesiogiai iš atostogų dalijasi publikos numylėtiniai: kone visuose teatro baleto spektakliuose užimta trupės primabalerina Olesia Šaitanova, ateinantį sezoną nemažai tiek LNOBT, tiek užsienio scenose dainuosiantis operos solistas Steponas Zonys, taip pat teatro vyriausiasis dirigentas ir ryškiausios sezono premjeros – operos „Rigoletas“ – muzikos vadovas Ričardas Šumila.

Visiems jiems vasaros atostogos tik įsibėgėja, todėl viliasi per likusias savaites spėti skirti laiko viskam – nuo kelionių po Lietuvą ir užsienį bei susitikimų su pasiilgtais artimaisiais iki ūkio darbų arba tiesiog mėgstamų serialų žiūrėjimo ir žvejybos ant liepto.

Randa laiko ir kepsniams, ir meditacijoms

Vienu rimčiausių ateinančio sezono išbandymų baritonas S. Zonys įvardija Tito vaidmenį operoje-balete „Dievo avinėlis“ (komp. Feliksas Bajoras). Spektaklio premjera įvyks lapkričio 17–19 dienomis. „Net kiek bijau. Sudėtinga siužetinė linija, o ką jau kalbėti apie muziką?! Kaip tik šiuo metu skaitau kūrinį. Štai ir atostogos!, – šypsosi solistas ir priduria labai laukiantis ir operos „Bohema“ sugrįžimo. – Marčelio vaidmuo man labai artimas. Jis toks audringas, emocingas. Labai mėgstu šį spektaklį. Taip pat nemažai pasirodymų laukia ir užsienyje, bet kol ne visos sutartys sutvirtintos parašais, konkrečių teatrų neminėsiu.“

Vis dėlto, S. Zonys šią vasarą randa laiko ir šeimai, ir pramogoms, ir laikui pabūti su savimi. „Atostogos prasidėjo gan darbingai: buvau išvykęs dainuoti į Italiją, tačiau po visų darbų leidau sau kelias dienas atsikvėpti prie Gardos ežero, tarp kalnų“, – pasakoja jis.

Grįžęs į Lietuvą, su šeima aplankė pajūryje, šalia Karklės, gyvenančius tėvus, o tai, anot jo, dėl didelio tempo pastaruoju metu pavykdavo retokai, – prie jūros šįkart praleido net savaitę.

„Labai mėgstu kepti griliuje, tad palepinau šeimyną skania mėsa, jūros gėrybėmis, keptomis daržovėmis. Be šio užsiėmimo tiesiog neįsivaizduoju vasaros!“, – prisipažįsta S. Zonys. Be to, sako jis, šią vasarą jau pavyko prisiminti ir kitą seną savo pomėgį – žvejybą mariose, nors ir spėjo šia pramoga pasimėgauti tik kartą.

Džiaugiasi vedamasis LNOBT solistas ir keliais aplankytais muzikos koncertais. „Visada smagu juose dalyvauti kaip klausytojui, – šypsosi jis. – Tiesa, jau visai netrukus ir pats turėsiu lipti į sceną, todėl kasdien per atostogas dainuoju – balsas juk yra raumuo, jį reikia nuolat treniruoti. Jeigu tik aptingsiu ir atsipalaiduosiu, po to turėsiu „arti“ keturgubai!“

Per daug atsipalaiduoti vasaros atostogų metu S. Zoniui netenka ir dėl tėvystės – su žmona Vladyslava augina dviejų metukų dukrelę. „Su ja tinginiauti ir pasyviai ilsėtis tikrai nėra lengva, – juokiasi jis. – Tad poilsis šią vasarą gerokai aktyvesnis nei iki šiol.“

Nepamiršta solistas ir laiko sau – grįžo prie meditacijos užsiėmimų, kuriuos, kaip pats sako, buvo kiek apleidęs. „Jaučiu, kad atėjo laikas grįžti ir surinkti save, ypač prieš tokį intensyvų darbymetį“, – sako S. Zonys.

Mokosi vasarą ilsėtis, o ne dirbti

Dėl gausybės darbinių įsipareigojimų LNOBT primabalerinai, ukrainietei Olesiai Šaitanovai tikrosios vasaros atostogos prasidėjo tik prieš kelias dienas.

„Atvirai – iki pandemijos visuomet vasaros atostogų metu dirbdavau: kiekvieną vasarą vykdavau gastrolių į Japoniją, kaip kviestinė balerina šokdavau vasaros gala koncertuose Italijoje, JAV. Tačiau šiuo metu jau gerai suprantu, kad atostogos – tai neatsiejama ir fizinės, ir psichologinės sveikatos dalis. Neslėpsiu, dar tik mokausi atsiriboti nuo darbų ir tiesiog pailsėti“, – apie atostogų, kurios šiemet jai tęsis iki rugpjūčio vidurio, įpročius pasakoja ji.

Liepos pradžioje oficialioms atostogoms tik prasidėjus, O. Šaitanova penkias dienas praleido saulėtoje Lisabonoje, o grįžusi į Lietuvą sulaukė draugų pasiūlymo aplankyti juos Pietų Prancūzijoje, kur yra ir šiuo metu.

Ji vardija čia jau aplankytas vietas – per pirmąsias dienas teko pamatyti dar Romos imperijos laikais įkurtus senovinius miestelius Èze, La Turbie, Rocquebrune-Cap-Martin, užsukti į Provansą, kur ragavo ir įsigijo ūkininkų gamintų vynų, medaus, legendinių garstyčių ir net pavakarieniavo restorane „Maisons Malzac“, kuris 2020 metais buvo įvertintas prestižine „Michelin“ žvaigžde.

„Po tokio intensyvaus darbymečio labai aiškiai suvokiau, kad mano organizmui labai trūksta ir jūros vandens, ir saulės, ir vitamino D, todėl dešimčiai dienų išvykau į nuostabiąją Prancūziją, – sprendimu džiaugiasi šokėja. – Tiesa, likus savaitei iki kelionės gavau kvietimą iš JAV šokti baleto žvaigždžių gala koncerte, bet gerai pagalvojusi atsisakiau – pirmiausiai nenorėjau iš savęs ir vėl atimti galimybės pailsėti, o kita priežastis – negaliu eiti į sceną nepakankamai pasiruošusi, tai yra nepagarba žiūrovui. Juk idealiai paruošti repertuarą per tokį trumpą laiką yra milžiniškas iššūkis!“.

Darbų O. Šaitanovai ateinantį sezoną netrūks ir LNOBT scenoje – kadangi šoka kone visuose teatro baleto pastatymuose, išskirti mėgstamiausius vaidmenis jai nėra lengva, tačiau labiausiai džiaugiasi gavusi galimybę šokti Barboros partiją balete „Barbora Radvilaitė“. Jis naujajame sezone bus rodomas lapkričio 24–26 dienomis, o O. Šaitanovos debiutas numatytas lapkričio 25-ąją. „Labai tikiuosi gerai išjausti šį vaidmenį, stengsiuosi nenuvilti mūsų žiūrovų“, – apie iškart po atostogų prasidėsiantį pasiruošimą debiutui kalba primabalerina.

Išsekino karas ir nerimas

Tačiau kol ilsisi nuo darbų ir bando bent kiek atsipalaiduoti Europoje, O. Šaitanova sako jau penkis mėnesius vis dėlto negalinti atsiriboti nuo karo savo tėvynėje Ukrainoje.

„Šie mėnesiai man ir mano šeimai tapę tikru išbandymu. Būsiu atvira – prasidėjo problemos su miegu, net nerimo priepuoliai, nes visą laiką esu naujienų sraute. Kas rytą pabundu ir kas vakarą nueinu miegoti su tomis naujienomis, esu nuolat ryšyje su tėvais, kurie turėjo bėgti iš savo namų Charkive ir nuo karo pradžios gyvena Lvive“, – neslepia LNOBT baleto žvaigždė.

Ji teigia ieškanti būdų gyventi toliau, rasti balansą ne tik tarp darbo ir poilsio, bet ir tarp karo ir gyvenimo.

„Juk jeigu savo nervų sistemą nuolat kankinsiu jauduliu, nepailsėsiu ir nenusiraminsiu, negalėsiu būti produktyvi scenoje, palaikyti savo tėvelių, padėti Ukrainos vaikams, kurie tęsia mokslus čia, Lietuvoje, taip pat savo draugams ir pažįstamiems, kurie liko karo zonoje“, – apie pastarųjų mėnesių savo gyvenimo realybę ir aktyvią socialinę veiklą pasakoja O. Šaitanova.

Svajonių atostogos – kai pasiilgsta darbo

LNOBT vyriausiasis dirigentas R. Šumila sako pailsėti dar tikrai nespėjęs – atsipalaiduoti negalėjo, nes ruošėsi ir dirigavo šį pirmadienį sostinės Vingio parką sudrebinusio muzikos festivalio „Jaunas kaip Vilnius“ gala koncertą, bet džiaugiasi, kad priešakyje – dar nemažai laisvų vasaros dienų.

„Didžiąją dalį laisvo laiko šią vasarą su žmona Radvile leidžiame mūsų žemėje prie Semeliškių, ties Trakais, – pasakoja dirigentas. – Veiklos čia per akis pačios įvairiausios: vasaros pradžioje norėjosi įsirengti vietą poilsiui, tad pats pastačiau terasą, stogą, atsivedžiau nuo tvenkinio vandenį, įrengiau tualetą, sutvarkiau pakrantę. Daugelį darbų dirbau pirmą kartą gyvenime – neįsivaizdavau, kad gebu juos daryti. Tai toks poilsis per fizinį darbą, kuris man yra tarsi meditacija, atsitraukimas nuo kitų įprastų užsiėmimų ir tiesioginių darbų.“

R. Šumilos laukia įtemptas sezonas – LNOBT jis diriguos premjerinį „Rigoletą“, taip pat operas „Traviata“, „Bohema“, baletus „Pragiedrėjusi naktis“, „Šventas pavasaris“, „Romeo ir Džuljeta“. „Labai laukiu „Rigoleto“ premjeros (rugsėjo 16–23 dienomis – aut. past.), nes man tai bus pirmasis šios operos pastatymas, todėl nekantrauju prisiliesti prie dar vieno Giuseppe Verdi kūrinio. Iš tikro viskas, ką ateinantį sezoną diriguosiu, yra mano mylimi kūriniai ir labai gražūs spektakliai – tai puikiai nuteikia“, – džiaugiasi LNOBT vyr. dirigentas.

Per likusias vasaros atostogas jis tikisi skirti pakankamai laiko atsipalaidavimui – vakariniams pasisėdėjimams su draugais prie kepsninės, maudynėms, saulės vonioms, filmų žiūrėjimui, knygai, o kartais – ir žvejybai ant liepto. Kol kas, sako jis, žuvys dar kimba nedidelės – didžiausia pagauta nesvėrė ir puskilogramio. „Keturių šimtų gramų ešerys, pagavau ant slieko“, – šypsosi muzikas, pridūręs, kad artimiausiuose planuose – ir kelios dienos prie jūros, o tada – vėl kaimas.

Nemažai laiko tenka skirti ir naujai šeimos narei – iš Ukrainos atkeliavusiai kalytei Ukai, kurią su žmona dar kovo mėnesį paėmė iš gyvūnų prieglaudos.

„Aišku, randu laiko ir tiesiog pagulėti hamake, ir knygai paskaityti. Ką tik pradėjau romaną „Mažas gyvenimas“ (autorė Hanya Yahagihara – aut. past.). Visi kas skaitė sakė, kad nereali. Be to, ką tik pabaigiau žiūrėti serialą „Stranger Things“ – įdomu tai, kad kai kurios paskutinio sezono scenos filmuotos čia pat, Semeliškėse, kaimelio cerkvėje, – apie šių dienų savo laisvalaikio atradimus pasakoja R. Šumila.

Svajonių atostogomis jis vadina tokias, kurių metu ne kuo daugiau nuveikia, o tiesiog iki galo išsiilsi – tiek, kad jau pasiilgtų įprastinės savo veiklos. „Idealios atostogos – kai pavyksta suderinti viską: ir pailsėti kaime, ir pameistrauti, ir pakeliauti, – sako jis. – O šiaip šiuo metu kaip tik pildau vieną savo senų svajonių – turėti savo žemės ir gamtos plotelį, todėl šią vasarą ir leidžiame čia tiek daug laiko.“