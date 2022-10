Aukštosios parfumerijos ekspertė atskleidė, kaip rinktis kvepalus: nereikia uostyti kavos ar baimintis savo amžiaus

Kaip teigia naujo aukštosios parfumerijos prekės ženklo „Odore d‘amore“ mažmeninės prekybos vadovė Nadiežda Kazlauskaitė, tinkami kvepalai padeda sukurti norimą įvaizdį kitiems, tačiau renkantis aromatus pirmiausia reikėtų klausyti savo širdies balso.

Sostinės centre, Vilniaus gatvėje įsikūrusios fizinės ir elektroninės nišinių kvepalų parduotuvės atstovė priduria, jog taip pat neverta aklai kliautis vyraujančiomis kvepalų tendencijomis, tikėti mitais apie tam tikram sezonui ar amžiui neva tinkančius kvepalus.

„Visi kvepalus vertina per asmeninių patirčių prizmę. Kas vienam kelia šiltus jausmus, nebūtinai džiugina ir kitą“, – patikina „Odore d‘amore“ ekspertė ir atveria duris į paslaptingą kvapų pasaulį.

– Į ką svarbu atsižvelgti renkantis sau kvepalus?

– Fiziologiškai uoslė žmogui, kaip ir kiekvienam gyvūnui, gamtos yra duota tam, kad atskirtume pavojų. Šiuolaikinis žmogus yra kur kas labiau pažengęs nei pernykštis, tad renkantis sau kvepalus reikėtų atsižvelgti į du pagrindinius veiksnius – nuotaiką, kurią norime sukurti sau, ir kitiems kuriamą įvaizdį.

Žmogaus kvapo suvokimo ir atminties centras yra šalia vienas kito. Galite pamiršti kito vardą, jo vairuojamą automobilį, tačiau kvapo nepamiršite niekada. Tiesa, galime neprisiminti, kur tiksliai užuodėme tam tikrą kvapą, tačiau tikrai žinome, kad jį užuodžiame nebe pirmą kartą. Mūsų smegenys vos per dalį sekundės, mums to net nesuvokiant, įvertina, kokiomis aplinkybėmis šis kvapas įstrigo mūsų atmintyje, nustato, ar tos aplinkybės buvo mums malonios, ar atvirkščiai. Taip gimsta emocija, kuri ir lemia, ar kvapas mums patiks. Dėl to žmonių kvepalų pasirinkimai išties labai skiriasi – visi kvepalus vertina individualiai.

Kalbant apie sau keliamas emocijas, tinkamas dėvimų drabužių pavyzdys. Nuostabiai graži suknelė ir aukštakulniai moteris paprastai skatina pasitempti ir jaustis moteriškesnėmis, o jaukus megztinis ir sportiniai bateliai padeda jaustis laisviau, jaukiau, komfortiškiau. Tas pats galioja ir kvapams. Jeigu žmogus kvepinasi kvapu, kuris jam siejasi su, tarkime, elegancija, jis greičiausiai taps elegantiškesnis. Kai „Odore d‘amore“ parduotuvėje padedame klientams išsirinkti kvepalus, pirmiausia pasiteiraujame, kaip jie nori jaustis, o tuomet ieškome kvapo, kuris sukeltų pageidaujamą emociją.

Įdomu tai, kad kvepalai tam tikras emocijas kitiems sukelia greičiau nei drabužiai – pirmiausia pastebime žmogaus kūno kalbą ir užuodžiame kvapą. Norint palikti puikų pirmąjį įspūdį svarbu, kokius kvepalus naudojame specifinėje aplinkoje. Tarkime, laisvalaikiu mėgstamas gaivus vaisinis, romantiškas kvapas gali pakišti koją oficialaus susitikimo metu, o aštrus aromatas atbaidyti potencialią antrąją pusę per pirmąjį pasimatymą. Reikėtų atsižvelgti ir į profesijos specifiškumą, kvepalų koncentraciją.

Pravartu skirtingoms progoms turėti kelis kvepalų pasirinkimus. Taip pat yra visiškai normalu turėti vienus mėgstamus kvepalus.

Renkantis kvapą paskutinį žodį turi tarti tas, kuris juo ruošiasi kvepintis. Reikia klausyti savo širdies, o ne kitų nuomonės, mados diktuojamų tendencijų.

– Ne paslaptis, kad renkantis kvepalus iš paskos neretai žengia įvairūs stereotipai. Kokius klaidingus, tačiau paplitusius įsitikinimus galėtumėte įvardyti?

– Rinkdamiesi kvepalus žmonės neretai pabrėžia savo amžių. Pastarasis neturi jokios reikšmės – svarbiausia, kaip norite save išreikšti. Galbūt tai lietuvių bruožas – mes esame linkę itin paisyti kitų nuomonės. Žmonėms reikia išmokti girdėti save, ypač renkantis kvepalus. Drabužiai, papuošalai yra nesunkiai pakeičiami, tačiau kvapas lydi kiekviename žingsnyje.

Taip pat nemažai žmonių vadovaujasi klaidingu įsitikinimu, jog kvepalai neva tinka tik vakarui, o tualetinis vanduo – dienai. Taip, ištaigingai progai žmonės paprastai pageidauja išskirtinio kvepalų suteikiamo aromato, bet juk ne kiekvienas vakaras būna ištaigingas, taip pat nenuspėjama yra ir kiekviena diena – kartais dieną gali prireikti ryškesnio bei sodresnio aromato, priklausomai nuo dienos tikslų bei veiklos.

Dar daug mitų siejasi su kvepalų sezoniškumu. Pastarasis daro įtaką mūsų emocijoms, kvepalų pasirinkimui, tačiau tik patys žmonės nusprendžia, koks kvapas ir kokiam sezonui yra tinkamas. Pavyzdžiui, daugeliui žmonių šilti ir sodrūs aromatai, kaip mūsų parduodami „Agatho Parfum Castiamanti“ ar „Mark Buxton Free“, siejasi su šaltuoju sezonu. Vis dėlto, jeigu jums net ir šalčiausią dieną norisi prisiminti vasarą, tikrai nėra priežasties atsisakyti gaivių aromatų, tokių, kaip „Parfumerie Particuliere Blue Mandarine“ vėsos. Pavasarį mes irgi ne visada siejame tik su gėlių puokštės aromatu, kokį mums suteiktų, pavyzdžiui, „Room 1015“ prekės ženklo „Hollyrose“ kvapas.

Yra paplitęs mitas, kad renkantis kvapą reikia pauostyti tik tris aromatus. Vienas žmogus iš tiesų gali susimaišyti po trečio užuosto kvapo, kai kitas – tik po trisdešimties. Tiesa, pavargęs žmogus įsisavina mažiau kvapų nei pailsėjęs.

Renkantis kvepalus nereikia uostyti kavos. Ji, kaip klaidingai teigiama, „nenumuša“ kvapų. Kava taip pat turi savo kvapą. Norint kiek pailsėti nuo kvapų gausos galima išgerti vandens, įkvėpti gryno oro, padaryti pertrauką.

– Kiek užtrunkama, kol aromatas atsiskleidžia visomis spalvomis?

– Viskas priklauso nuo kvapo. Gaivesnių kvapų kompozicijoms paprastai užtenka pusės valandos. Tuo metu renkantis sodresnį, daugiau natų turintį aromatą užtrunkama kiek ilgiau. Renkantis sau kvepalus taip pat svarbu įsitikinti, ar mums iš pradžių patikęs kvapas nepradės įkyrėti vėliau. Tam gali prireikti ir visos dienos.

– Ar įmanoma kvepalus išrinkti kitiems?

– Tai – sudėtinga, tačiau tikrai įmanoma. Kaip ir minėjau, kvepalai yra emocija. Jeigu kvepalus gauname dovanų, juos siejame su specifiniu žmogumi, emocijomis, kurias tas asmuo mums kelia.

Teigiamoms emocijoms didelį dėmesį skiriame ir „Odore d‘amore“ parduotuvėje – norime, kad kvepalų rinkimasis klientui sietųsi su švente, o ne kančia. Norime, kad žmogus jaustųsi laisvai, galėtų nevaržomas įsigilinti į savo pojūčius, džiaugtųsi, o ne abejotų savo pasirinkimu.

Visuomet kviečiame parduotuvėje tiesiog maloniai praleisti laiką. Gali būti, kad nei dabar, nei netolimoje ateityje neplanuojate investuoti į kvepalus, tačiau, galbūt, vieną dieną užsukę pas mus užuosite, atrasite sau patinkančias natas, laikui bėgant save pripildysite idėjomis, žiniomis apie nišinę parfumeriją.