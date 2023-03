Moters diena: odė grožiui ir moteriškumui

Kiek galima dovanoti tulpes? TOP 3 subtilios, elegantiškos ir prabangios dovanos

Jau visai netrukus švęsime kovo 8-ąją – Tarptautinę Moters dieną, kuri yra puiki proga padovanoti ypatingas dovanas ypatingoms moterims. Tad jei nenorite dovanoti jau pabodusių tulpių, o savo mylimai antrai pusei, mamai, močiutei, sesei ar kolegei ieškote subtilių, elegantiškų ir prabangių dovanų, štai TOP 3 idėjos iš donum. prekės ženklo.

Dovana #1 – šilkinė skarelė su M. K. Čiurlionio paveikslų motyvais. Riboto tiražo šilkinių skarelių „Bičiulystė“, „Karalių pasaka“, „Pilies pasaka“ ir „Ramybė“ dizainai sukurti bendradarbiaujant su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio muziejumi. Tai – kone tobula dovana moteriai, kuri žavisi vieno genialiausių Lietuvos tapytojų kūriniais. Leiskite savo moteriai pasipuošti žymiausio Lietuvos tapytojo paveikslais, nugulusiais į prabangias šilkines skareles. Tai nepavaldi laikui dovana ir meno mylėtojai, ir mados entuziastei, kuri nepaliks abejingų!

Dovana #2 – šilkinė skarelė su Vilniaus paveikslo motyvais. Vilnius yra vienas gražiausių ir seniausių miestų Europoje, turintis ypatingą istoriją ir kultūrą. Mūsų sostinė šiemet mini 700 metų jubiliejų, tad šilkinė skarelė su Vilniaus paveikslo motyvais taps aktualia, subtilia ir elegantiška dovana, kuri tikrai patiks moterims, kurios yra susipažinusios su Vilniaus miesto grožiu bei kultūra. Šilkinė skarelė – su specialiu, jubiliejiniu užrašu „Vilnius 700“, tai – aktualija, subtilumas, geras skonis ir elegancija.

Dovana #3 – šilkinė skarelė iš „Moiselle“, „French“ ir „Solid“ kolekcijų. „Moiselle“, „French“ ir „Solid“ kolekcijų šilkinės skarelės taip pat – puiki dovana moteriai! „Moiselle“, išskirtinių spalvų, jaunatviškumu žaižaruojančiais raštais, pasižyminti skarelių serija tiks savimi pasitikinčiai, minioje išsiskirti mėgstančiai moteriai. „French“ – prancūziškuoju Provansu ir Paryžiaus šviesomis dvelkiantis dizainas. Idealus pasirinkimas dievinančioms eleganciją. „Solid“ kolekcijos skarelės sukurtos toms, kurios vertina klasikinius ir laikui nepavaldžius derinius.

Ypatingoms moterims – ypatingos dovanos ir nuolaidos. Jeigu ieškote ypatingos dovanos, šilkinė skarelė yra puikus pasirinkimas. Tai – subtili, elegantiška ir prabangi dovana, kuri patiks kiekvienai moteriai, kuri mėgsta ypatingus dalykus ir vertina prabangą. Ši dovana ne tik patiks, bet ir prisimins Jus, kiekvieną kartą kai ji apsigaubs skarele.

Kiekviena šilkinė skarelė supakuota į juodą ir prabangią dovanų dėžutę, kartu su šilkiniu popieriumi, išskirtinių tekstų kortelėmis ir specialių kvepalų aromato lašeliu. Be to, apsipirkdami www.donum.lt, galite pasinaudoti nuolaidos kodu: KOVO8 (galioja tik iki kovo 8 d.) ir gauti papildomą – 18 proc. nuolaidą. Todėl kovo 8-osios proga nepamirškite padovanoti savo mylimai damai gracingą šilkinę skarelę, kuri taps puikiu Jūsų meilės ir pagarbos simboliu.

Naujausi moksliniai pasiekimai – mūsų geresnei savijautai ir grožiui

Moters grožis ir gera nuotaika neatsiejama nuo geros savijautos. Siūlome susipažinti su bendrovės „Immunitas“, atstovaujančios Monako „Therascience“ laboratorijai, bendradarbiaujančiai su Prancūzijos universitetų mokslininkais, sukurtais inovatyviais maisto papildais. „Therascience“ laboratorijoje kuriami natūralūs produktai pagal inovatyvias formules, kurių veiksmingumas įrodytas tyrimais. Ši kompanija apdovanota prestižiniu apdovanojimu „Prix de I’nnovation 2021“ už daugiau nei 20 metų trunkančias inovacijas ir nuolatinius mokslinius tyrimus kasmet, sukuriant daugiau nei 10 naujų formulių ir nuolat tobulinant esamas. Tai – tik patvirtina faktą, kad šie produktai žengia koja kojon su naujausiais moksliniais pasiekimais. Inovatyvumas, kokybė bei natūralumas – dėl šių savybių „Therascience Laboratoire“ maisto papildus vartoti rekomenduoja dinamiškas kelių tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tinklas įvairiose Europos šalyse.

Siūlome paskaityti plačiau apie inovatyvius papildus, aktualius moters savijautai ir grožiui. Kolagenas yra vienas svarbiausių ir gausiausių organizmo baltymų, mūsų audinių ir ląstelių statomoji medžiaga. Jis palaiko plaukų stiprumą, odos elastingumą bei jų gebėjimą išlaikyti drėgmę. Sulaukus 25-erių kolageno atsargos organizme ima mažėti ir kasmet jo sumažėja maždaug 1,5 proc. Mažėjant kolageno kiekiui atsiranda raukšlių, oda netenka elastingumo. Dėl šios priežasties kolagenas yra vienas svarbiausių mūsų organizmo dėlionės dalių, kuris reikalingas ne tik mūsų odai ir plaukams, bet ir yra sudėtinė sąnarių, kremzlių dalis. „Dermassentiel Collagene+“ papildo sudėtyje yra aukščiausios kokybės patentuotas jūrinės kilmės kolagenas „Peptan®“ kartu su hialurono rūgštimi „Nutrihyl®“, kurių veiksmingumas įrodytas klinikiniais tyrimais. Papildo sudėtyje yra medžiagų antioksidantų, kurios gali apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, kuri vyksta dėl lėtinio uždegimo, o cinkas padeda palaikyti ne tik gerą odos ir plaukų būklę, bet ir padidina organizmo gynybines reakcijas, neleidžia virusams patekti į ląstelę ir sukelti infekciją.

Kai išoriniame odos sluoksnyje yra pažeidžiama natūraliai vandenį sulaikanti hidrolipidinė plėvelė, oda lengviau netenka vandens. Tokia oda gali atrodyti pavargusi, praradusi elastingumą ir skaistumą, joje gali atsirasti paraudę, pleiskanojantys, niežtintys, tempimo pojūtį keliantys plotai. Nereikia pamiršti, kad odos būklę įtakoja ne tik išoriniai veiksniai, tačiau ir mūsų pačių veiksmai. Sutrikęs miegas, stresas, greitas maistas sukelia lėtinį uždegimą, dėl to skatinamas odos senėjimas. Maisto papildas „Nutriderm“ yra keturių aliejų (nakvišų, agurklių, argano ir šaltalankių) bei antioksidantų kofermento Q10 su vitaminu E derinys. Tai polinesočiųjų omega 3, 6, 7, 9 rūgščių ir fenolių šaltinis vienoje formulėje. Viena kitą papildančios medžiagos svarbios odos ir plaukų gerai būklei palaikyti, dalyvauja žmogaus fiziologiniuose procesuose: padeda palaikyti hormonų pusiausvyrą, širdies ir kraujagyslių sveikatą.

Ar žinojote, jog žmogaus genetinė medžiaga yra užkoduota chromosomuose, o chromosomų galinės dalys vadinamos telomerais. Įrodyta, kad telomerai atsako už ląstelių dalijimąsi. Su kiekvienu dalinimusi jie mažėja, galiausiai ląstelės nustoja daugintis. Dr. Elizabeth Blackburn gavo medicinos Nobelio premiją už mokslinius tyrimus įrodančius, kad chromosomų telomerų trumpėjimas būdingas ląstelių senėjimu, o fermentas telomerazė atstato chromosomų ilgį. Yra duomenų, kad natūralios medžiagos – astragalozidai, gali apsaugoti nuo telomerų trumpėjimų aktyvindami fermentą telomerazę. Bendrovė „Immunitas“ pristato naujieną Lietuvoje – „Cellextense Rejuvenate“ maisto papildą, kurio formulę sukūrė profesorė Anne – Marie Roussel ir gyd. Jacques Bassier iš Grenoblio ir Marselio universitetų (Prancūzija). Tai inovatyvi ir išskirtinė formulė, kurioje net septynios biologiškai aktyvios medžiagos bei ypač retas vitaminas – nikotinamidas (vitaminas B3). Išskirtinė šio produkto sudėtinė dalis yra iš plėvėtosios kulkšnies (lot. Astragalus membranaceus) šaknų gaunami astragalozidai. Stresas, alkoholis, ultravioletinių spindulių poveikis, užteršta aplinka sukelia lėtinį uždegimą organizme, dėl to susidaro laisvieji deguonies radikalai, kurie žaloja audinius ir ląsteles. „Rejuvenate“ papildo sudėtyje esančios biologiškai aktyvios medžiagos gali apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, stimuliuoti ilgaamžiškumo mechanizmus.

Ilgalaikis makiažas – pabrėžti moteriškumą ir jausmingumą

Pirmieji pavasariški saulės spinduliai dailiosios lyties atstoves priverčia pasitempti ir skirti daugiau laiko sau. Vienas inovatyviausių ir praktiškiausių grožio metodų – permanentinis makiazas.

Nemažai moterų vis dar galvoja, ar verta atlikti ilgalaikį makiažą? Kaune įsikūrusio „Mikropigmentacijos centro“ komanda vienareikšmiai sako – taip! Juk rytais sutaupysite laiko. Be to, visuomet atrodysite tvarkingai ir gražiai. Net ir maudantis vandenyje ar pirtyje išliksite tokia pat nepriekaištingai žavi.

Visos moterys, pabrėždamos savo veido bruožus, atrodo jaunatviškiau, nutolina plastinės operacijos planus – štai kodėl itin svarbu, kad ilgalaikis makiažas atrodytų kuo natūraliau.

„Mikropigmentacijos centre“ dirba aukštos kvalifikacijos meistrės kartu su šio centro įkūrėja Gitana Vizgaitiene, nuolat savo kvalifikaciją keliančios ilgalaikio makiažo profesionalės. Pati G. Vizgaitienė yra įgijusi „Nouveau Contour“ (JAV), „Clinita“ (Italija) aukščiausios mikropigmentacijos meistrės titulą, turinti teisę mokyti pradedančiuosius meistrus, išduoti jiems visame pasaulyje pripažįstamus sertifikatus. G. Vizgaitienė nuolat yra kviečiama teisėjauti pasaulinių čempionatų metu. „Visada siekiu tobulumo ir preciziškumo, to reikalauju ir iš visos savo komandos“, – sako Gitana.

Savo darbe „Mikropigmentacijos centro“ komanda vadovaujasi dabartine estetikos samprata, skatinančią puoselėti natūralumą ir subtilumą. Patyrusių meistrių tikslas – pabrėžti gražiausius kiekvienos moters bruožus, suteikiant jos veidui išraiškingumo, pabrėžiant moteriškumą bei jausmingumą, tačiau išsaugant individualumą ir natūralią išvaizdą. Toks rezultatas itin priklauso ne tik nuo ilgalaikį makiažą atliekančių specialistų patirties, bet ir nuo naudojamų technologijų, pigmento bei kitų priemonių kokybės bei tinkamo jų pasirinkimo.

„Siekiame, kad kiekviena mūsų centre apsilankiusi klientė būtų apsupta individualaus dėmesio, jaustųsi saugiai, komfortiškai ir galėtų džiaugtis nepriekaištingu rezultatu“, – sako G. Vizgaitienė. Tad prasidėjus šiltajam sezonui visos drauge švęskime Moters dieną ir patikėkime savo grožį „Mikropigmentacijos centro“ profesionalėms, kurios stengsis ne tik išpildyti, bet ir viršyti mūsų lūkesčius!

Natūralus užkandis su kolagenu, kvepiantis uogomis ar šokoladu

Ar teko girdėti apie batonėlius su kolageno baltymais? Pirmieji tokie Lietuvoje – 100 proc. natūralūs batonėliai su kolageno baltymais „Ox Collagen“. Tai – puikus atradimas veiklioms, aktyvioms, sportuojančioms moterims.

Nors mažoji bendrija „Kolageninis“ dar visai jauna, tačiau jau neliko nepastebėta ir buvo netgi įvertinta „Rinkis prekę lietuvišką“ diplomu bei toliau skinasi kelią į vartotojų širdis. Aktyviai dalyvauja parodose, edukuoja vartotojus, remia sporto renginius… „Sukūrėme šį produktą, nes pastebėjome, kad Lietuvoje trūksta baltyminių batonėlių natūraliu pagrindu. Na, o stebint šių dienų kolageno tendencijas nusprendėme sukurti batonėlį su kolageno baltymais. Taigi aktyviai pradėjome konsultuotis su Amerikos dietologais, kad sukurtume kažką inotyvaus ir unikalaus. Na, o didžiulis poreikis aukščiausiai kokybei mus lydėjo nuo pradžios iki pat galutinio rezultato“, – teigia įmonės bendraįkūrėja Irmantė Jurelytė-Kovaliova.

Tai yra pirmasis batonėlis Lietuvoje, kuris yra ne tik natūralus, bet ir praturtintas kolageno baltymais. Galite paragauti skirtingų skonių – aviečių, spanguolių, šokolado, marcipanų. Šie batonėliai yra be gliuteno, be laktozės, be pridėtinio cukraus ir taip pat be genetiškai modifikuotų priedų. Kolagenas – tai žmogaus organizme gausiausias baltymas, kuris yra mūsų sausgyslėse, raiščiuose, odoje, raumenys, kauluose ir kraujagyslėse. Jis atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį palaikant jo struktūrinį vientisumą. Su amžiumi organizme kolageno gamyba mažėja, o iš natūralių šaltinių jo suvartojama kur kas mažiau, nei anksčiau. „Ox Collagen“ batonėliuose yra 15 g baltymų iš kurių 10 g yra būtent kolageno baltymai.

O ar žinote, kokia yra kolageno nauda mūsų organizmui? Gerina žarnyno veiklą, padeda atstatyti raumeninį audinį, gerina miego kokybę, stangrina ir drėkina odą, gerina plaukų ir nagų būklę, stiprina sąnarius ir kaulus, katina greitesnę medžiagų apykaitą, stabdo organizmo senėjimo procesus.

„Ox Collagen“ batonėlių galite įsigyti www.oxcollagen.lt puslapyje.

Įspūdžio vertos dovanos jūsų mylimai moteriai

Ieškote originalios, ypatingos ir stebinančios dovanos? Kažko unikalaus, subtilaus ir gražaus, nešančio stiprią žinią? Internetinėje parduotuvėje www.Silkymoments.lt platus originalių, įspūdžio vertų dovanų asortimentas.

Kaip viena iš dovanų idėjų galėtų būti puošni „ArtGosse“ žvakė, kurios liepsna ir sklindantis aromatas suteikia namams jaukumo, o vaškui išsilydžius, viduje rastas papuošalas su „Swarovski“ kristalu neabejotinai pradžiugins jums brangų žmogų. Žvakė pagaminta Prancūzijoje, supakuota dėžutėje, paruošta dovanoti – jums beliks tik įteikti ir... laukti reakcijos!

Internetinėje parduotuvėje www.Silkymoments.lt rasite ne tik tai. Kerintys kvapai, stilingos interjero detalės, išskirtinio dizaino satino patalynė – visa tai jūsų neužmirštamoms akimirkoms!

„Melli Mello“ – Nyderlanduose kuriama spalvinga namų tekstilė. Visi gaminiai yra išskirtinai dekoruoti, spalvingi, suteikiantys grožio ir jaukumo jūsų namams. Unikalūs dizainai – kvapą gniaužiantys gėlių, gyvūnų ir grafinių elementų deriniai. Patalynė, kuri papuoš miegamąjį ir užtikrins kokybišką bei patogų poilsį.

„Republic of Fragrances“ įsikūrę Amsterdame. Mieste, pasižyminčiame turtinga kvapų, prieskonių ir prekybos istorija. Tai įkvėpė sujungti prieskonius ir aromatus iš viso pasaulio ir įtraukti juos į kvapiąsias žvakes bei namų kvapus. „Republic of Fragrances“ žvakės gaminamos iš 100 proc. natūralaus vaško, eterinių aliejų ir švarios medvilnės dagčių. Jos pasižymi itin švariu degimu ir ilgai išliekančiu, intensyviu kvapu, kuriam sukurti naudojamos specialios technologijos.

www.Silkymoments.lt – užsukite, išsirinkite ir nudžiuginkite mylimas moteris žavingomis dovanomis!

Kovas – sveikų kojų mėnuo

Daugelis moterų ieško ir atranda vis naujų galimybių, kaip pasigražinti, o neretai pamiršta apie savo savijautą. Na, o apie savo kojas, jų būklę tai turbūt visai negalvojame... O juk mūsų kojos kasdien įveikia tūkstančius žingsnių, todėl nenuostabu, jog vakaro pabaigoje juntamas jų maudimas, nuovargis ir sunkumo jausmas. Tačiau galime padėti savo kojoms!

Naujos kartos profilaktinės kompresinės kojinės – tikras išsigelbėjimas pavargusioms ir apsunkusioms kojoms. „Sveikatinėje“ rasite dailių, elegantiškų profilaktinių kompresinių kojinių kiekvienam skoniui: iki kelių, iki kirkšnies, elegantiškų klasikinių pėdkelnių bei puoštų žaismingais raštais. Ieškantys išskirtinio komforto gali išmėginti profilaktines kompresines kojines su kašmyro ar merino vilna.

O visą kovo mėnesį profilaktines kompresines kojines „Sveikatinėse“ įsigysite su – 20 proc. nuolaida, todėl kovas – puikus laikas pasirūpinti savo kojų sveikata! Profilaktinės kompresinės kojinės fiziologiškai taisyklingai apspaudžia koją, aktyvina kraujo apytaką, mažina kojų nuovargį, skausmą ir tinimą, suteikia kojoms lengvumo jausmą. Šios kojinės rekomenduojamos visiems keliaujantiems, sėdimą ar stovimą darbą dirbantiems, bei visiems, kurie svajoja apie lengvų kojų pojūtį. „Sveikatinė“ – tai vieta, kurioje rasite geresnei savijautai bei sveikam ir aktyviam gyvenimo būdui reikalingų priemonių: mankštos ir masažo prekių, įtvarų reabilitacijai, profilaktinę avalynę ir vidpadžius, prekių būsimoms mamytėms. Verta investuoti į profilaktiką, nes ji kainuoja žymiai pigiau nei gydymas. Daugiau judėsime – būsime sveikesnės!