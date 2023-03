Grožio popietės Vilniaus rotušėje nepraleido ir ekspertai, ir žinomi žmonės

Grožio renginio nepraleido švenčių planuotoja Kristina Kaikarienė, verslininkas Žilvinas Grigaitis, modelis Simona Starkutė, aktorės Valda Bičkutė ir Lina Bražinskaitė, Rytų kovos menų sportininkė Veronika Montvydienė, grožio specialistės Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė-Pitkauskienė ir Erika Daugėlaitė, plaukų stilistas Karolis Murauskas, dizainerė Violeta Malevska, fotografė Rūta Andre ir kiti.

Kviestinei publikai buvo pristatytas „NoAge“ preparatas, jo biomedicininio tyrimo, inicijuoto Vytautės Balanaškaitės-Šatės, rezultatai bei jo sukūrimo istorija.

Susipažinti su grožio ir sveikatos inovacijomis nepraleido progos, ką tik iš Jungtinių Arabų Emyratų sugrįžęs verslininkas Žilvinas Grigaitis. Į klausimą, kas jam padeda išsaugoti jaunatvišką išvaizdą ir polėkį, Žilvinas atsakė: „Vienas iš mano pagrindinių ritualų yra judėjimas ir nestovėjimas vietoje. Savo gyvenimo ir plano turėjimas. Labai bijau stagnancijos, nes nuo jos, man regis, prasideda visos kitos problemos.“ Pasak verslininko, jį palaiko judėjimas tik pirmyn – tiek fiziskai, tiek morališkai. Kaip sakė Ž. Grigaitis, labai svarbu yra gera būsena, pozityvumas ir bendros darnos gyvenime sukūrimas: „Nes viską pats turi suvaldyti, ir tik nuo tavęs pačio priklauso, kaip tu atrodai, elgiesi, ir, aišku pozityvus mąstymas. Kiekvieną dieną reikia gyventi taip, kad nebūtų jos gaila.“

Tuo tarpu aktorė Valda Bičkutė sakė, jog tikrai „nepririša“ savęs prie jaunystės sąvokos. „Tai būtų tas pats, kas vaikytis vėją laukuose, – šypsodamasi sakė Valda. – Geriau jau sieti save su grožio sąvoka.

Grožio idėja amžina ir Dievo kurtame pasaulyje jo netrūksta. Grožis egzistuoja ir už laiko ribų, tad geriau ieškoti rezonanso su grožio sąvoka, jeigu to norisi. Taigi, jaunystės nesivaikau, trokštu gyvenimo su visa jo autentika!“ Kaip pasakojo pašnekovė, aktorius paprastai turi savo 10 metų amplitudę vaidmenims. Tarkim, pati Valda galėtų vaidinti plius minus 5–7 metais jaunesnę arba 3–5 metais vyresnę moterį.

V. Bičkutei grožis visų pirma asocijuojasi su autentika, natūralumu, gyvybingumu. „Kai žmogus mėgaujasi tuo, kas jis yra. Labai geras posakis: „Prastas skonis, kai svetimos rankos matosi ant veido“.

Negalėčiau būti su netikromis blakstienomis, nagais, su permanentiniu makiažu, nebent viso to reikėtų vaidmeniui. Specialiai nesideginu saulėje, saugau odos skaistumą, būnu paplūdimyje tik dėl malonumo, o ne dėl įdegio“, – sakė Valda. Aktorei natūralu pusryčiauti 12 ar net 14 val. Tokiu rimtu ji gyvenanti jau labai seniai, kai dar niekas nebuvo girdėjęs sąvokos „protarpinis badavimas“. Tiesiog moteris natūraliai gyvena aktyviau vakarais (spektakliai, gastrolės, vėlyva vakarienė). Toks gyvenimo būdas susidėliojo pagal jos kūno poreikius. Be to, Valda lankosi pas tą pačią kosmetologę jau bemaž 20 metų ir jokių drastiškų procedūrų, kurios galėtų traumuoti poodinį sluoksnį, nedaranti. „Vandens geriu nedaug, nesportuoju. Manau, svarbiausia yra išmokti klausytis savo kūno. Man nuosavo kūno intuityvus pažinimas – visų pasirinkimų pagrindas“, – teigė V. Bičkutė.

Švenčių planuotoja Kristina Kaikarienė gyvenime laikosi šios taisyklės: „Nesinervinti dėl kitų elgesio ar požiūrio, nes to aš nepakeisiu. Myliu save, savo rytus ir vakarus, ir visai nesvarbu, lyja ar šviečia saulė. Esu smalsi, ir vis bandau išmokti ar sužinoti kažką nauja, nuo neragauto kekso recepto iki naujų kelionių maršrutų. Kuo daugiau metų, tuo daugiau žinau, kiek dar daug nežinau.“

Į klausimą, ar jai pavyksta išsaugoti jaunatvišką polėkį, aktorė ir psichologė Lina Bražinskaitė šypsodamasi atsakė: „Viliuosi, kad, kiek tai įmanoma – taip, bet tam vis dar nededu perdėm daug pastangų. Sportas jau daugelį metų yra mano kasdienybė. Be kelių savaitinių treniruočių sporto klube, stengiuosi kuo dažniau pasimėgauti ir sezoninėmis sporto šakomis. Žiemos metą – snieglente, netgi rogėmis, atšilus orams – dviračiu, paspirtuku, na, o šiltuoju metų laiku – vandenlente. Stengiuosi reguliuoti ir mitybą, didinti vaisių, daržovių kiekį, pirmenybę teikti paukštienai bei jūros gėrybėms.“

Na, o kokie Linos pagrindiniai grožio ritualai? „Neatsiejama mano gyvenimo būdo dalimi tapo paprasti grožio ritualai, mat laiko išskirtiniams vis dar neturiu. Kas rytą veidą gaivinu ledukais – sušaldytu ramunėlių, ąžuolo žievės arbatų nuoviru. Vakarais mėgstu palepinti veido odą kaukėmis. Karts nuo karto veido odą atgaivinu ir mezoterapijos procedūromis pas savo drauges, jų kosmetologijos salonuose.“

Kaip sako dizainerė Violeta Malevska, labiau įsigilinus į jaunatvės palaikymo procesą, ji išskirtų dvi rūšis: išorinę ir vidinę. „Jei kalbėtume apie vidinę būseną, tai man širdyje – vis dar dvidešimt penkeri!, – šypsosi Violeta. – Vis dar norisi ką nors nauja patirti, paragauti ir sužinoti. Esu dėkinga tėvams už gerus genus, nes atrodo, kad mano biologinis amžius gerokai prasilenkia su tuo, kas yra pažymėta pase. Mokausi tausoti savo energijos resursus, stengiuosi gyventi be streso, mėgautis kiekviena gyvenimo diena. Daug laiko praleidžiu kurdama ir tai suteikia didžiulį pasitenkinimo jausmą. Stengiuosi mažinti cukraus kiekį savo maisto racione, valgau daug daržovių ir vaisių, nenaktinėju, keliuosi ganėtinai anksti.“ Ne vienam kino filmui kostiumus sukūrusi dizainerė nevartoja alkoholio, negeria kavos, kasdien važinėja dviračiu, net ir žiemą.

Pasak fotografės ir jogos mokytojos Rūtos Andre, šiuo metu besilaukiančios ketvirtosios atžalos, jaunystė būna vidinė ir išorinė. Vidinė – kuomet myli gyvenimą, esi energingas, pozityvus, džiaugiesi ir viskuo mėgaujiesi. Vidinė jausnystė, anot fotografės, priklauso nuo mūsų savijatos, o savijauta nuo minčių. „Išorinė jaunystė dažnai perduodamas su genais, bet aišku reikia mokėti tai palaikyti.

Aš pati labai retai vartoju alkoholį, nerūkau, sportuoju, praktikuoju jogą, rūpinuosi savo mitybą. Išmokau pajusti savo kūną, ko jam šiuo metu labiausiai norisi: ar poilsio, ar aktyvios veiklos. Nauduoju natūralius produktus odai prižiūrėti, geriu papildus, kartą per mėnesį lankausi holistinėje pirtyje“, – apie savo grožio ir geros savijautos ritualus pasakojo R. Andre.