Garsiausi vedybų planuotojai atskleidė, koks sužadėtuvių žiedas lemia sėkmingą santuoką

Antradienio vakarą garsiausi Lietuvos vestuvių organizatoriai rinkosi į deimantų namus „Marry Me by Ribas“, kur buvo pristatytos šių metų vestuvinės juvelyrikos tendencijos. Daugiau nei aštuoniolika metų vestuves organizuojanti Laura Vagonė sako, kad per šį laiką vestuvių mados pasikeitė stulbinamai. Tačiau vienas dalykas išliko toks pats – sužadėtuvių žiedas, kuris dažnai gali nusakyti, kiek truks santuoka:

„Per visą savo karjerą mačiau daugybę įvairiausių porų. Galbūt, tai galima vadinti patirtimi, bet dažnai vos pažvelgus į sužadėtuvių žiedą, galima suprasti, kokios santuokos galima tikėtis. Sužadėtuvių žiedas – tai papuošalas, kurį viliamės nešioti visą savo gyvenimą ir tai, kaip jis išrinktas, pasako daug. Tai nebūtinai turi būti tūkstančius kainuojantis deimantas, bet jis privalo būti rinktas itin dėmesingai. Prieš pora dešimtmečių daugelis žiedus rinkdavosi prekybos centrų juvelyrikos salelėse. Jeigu ketinimai tuoktis būdavo rimti – jos būdavo apžiūrimos visos ir po kelis kartus.

Žiedo paieškai būdavo skiriama daugybė dėmesio, laiko ir pastangų. Šiandien mes turime profesionalus, kurie mums padeda rasti viso gyvenimo papuošalą per trumpiausią laiką. Svarbiausias dalykas – žinoti kriterijus, kurie svarbūs tik tavo gyvenimo moteriai: akmuo, spalva, stilius. Jeigu juos žinai ar bent bandai sužinoti – problemų nekils. O jeigu žiedas renkamas atsainiai, tik tam, kad būtų užmautas ant piršto – didelė tikimybė, kad į santuoką nežiūrima rimtai ir ji nebus ilgalaikė.“

Deimantų namų įkūrėjas – Alonas Ribas sako, kad šiandien renkantis sužadėtuvių ar vestuvių žiedus, daugelis atkreipia dėmesį ne tik į juvelyrinių dirbinių grožį, labai svarbi ir jų vertė bei patogumas:

„Šiandien turime plačias galimybes pasirinkti tokį žiedą, apie kokį svajojame, bet reikia prisiminti, kad tai – ypatinga proga ir žiedas turėtų būti visam gyvenimui. Tad labai svarbu, kad jis būtų patogus kasdienybėje. Mes visuomet padedame apgalvoti kiekvieną smulkmeną ir detalę. Mūsų siekis ne tik išrinkti gražų papuošalą, bet ir supažindinti su deimantų savybėmis, papasakoti, kuo jie skiriasi, kodėl verta rinktis vieną ar kitą. Mes džiaugiamės, kad šiandien Lietuvoje mūsų tamsiai mėlyna papuošalų dėžutė yra tokia pat geidžiama, kaip ir visų išsvajota – žydros spalvos – Amerikoje.“

Jaunavedžių itin graibstomas vestuvių organizatorius bei Lgvestuves.lt įkūrėjas Liutauras Galinis sako, kad jo misija – kurti tokias vestuves, kurios kiekvienai jaunavedžių porai taps unikalios ir ypač išieškotos. O tam, kad malonūs šventės prisiminimai lydėtų kasdien, reikia nemažai dėmesio skirti ir vestuviniams žiedams:

„Aš labai dažnai su jaunavedžiais vykstu rinkti vestuvinių žiedų. Tai darome likus keliems mėnesiams iki šventės, kai viskas tampa aišku, kai esame gerai pažįstami ir žinau, kaip pabrėžti ne tik jų šventės, bet ir asmenybių išskirtinumą. Labai džiugu, kad šiandien vestuvinis žiedas svarbus ne tik nuotakoms, bet ir vyrams. Vis dažniau jų žieduose atsiranda deimantai ir į žiedą žiūrima, kaip į labai svarbų simbolį. Dažnai moterims ir vyrams žiedai būna parenkami iš skirtingų kolekcijų ir derantys prie jų asmeninio stiliaus. Anksčiau vyrai neretai vestuvinį žiedą nešiodavo vos kelis mėnesius, vėliau jį dėl diskomforto, dėl to, kad kliūna ar nepatogu, pasidėdavo taip ir neprisijaukinę. Šiandien visi juvelyriniai dirbiniai gali būti sukurti taip, kad žiedo ant rankos net nejausi, o jis pabrėš ir tavo statusą, ir asmenybę.“

Vestuvių organizatorė Kristina Kaikarienė sako, kad daugelis būsimų jaunavedžių svarsto ne tik deimanto dydį piršlybų žiede, bet ir karatų skaičių. Tiesa, vienos taisyklės nėra – karatų skaičius nusprendžiamas pagal savininkų galimybes. Žinoma moteris prisimena, kad jos karjeroje buvo pavyzdys, kai visas vestuvių biudžetas buvo skirtas būtent vestuviniams žiedams:

„Organizavau šventę, kai jaunavedžiai vis galvojo, kaip jų ypatinga diena galėtų tapti išties įsimintina visam gyvenimui. Buvo kuriama įvairių scenarijų, tačiau paskutinę akimirką pora sumanė, kad visą biudžetą skirs žiedams. Taip ir suplanavome – svečiai prie bažnyčios buvo vaišinami taure šampano, o sutuoktiniai dar ir šiandien džiaugiasi įspūdingais žiedais. Kalbant apie sužadėtuvių ar vestuvių žiedų kainą – viskas labai priklauso nuo poros ir jų bendro įsivaizdavimo. Tai gali būti patys beprotiškiausi sprendimai. Pats svarbiausias dalykas – kad viskas būtų iš meilės vienas kitam.“