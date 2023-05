Paul de Miko atostogos Madeiroje: leidosi viename pavojingiausių Europos oro uostų

P.Mikolaitis pasakoja, kad iki šios kelionės jis nebuvo girdėjęs apie Madeirą ir net nenutuokė, kokiame žemyne ji yra.

„Prieš kelionę draugė tik paminėjo, kad Madeira yra Portugalijos sala, o jos oro uostas yra trečias pavojingiausias Europoje ir devintas pasaulyje. Kai lėktuvu leidomės į salą, man pasirodė, kad tai nuostabia gamta apdovanota vietovė, o visos kelionės metu šis įspūdis pasitvirtino su kaupu“, – pasakoja vyras.

Tinka savaitės atostogoms

Inga Aukštuolytė, „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė sako, kad Madeira – itin mėgstama lietuvių kryptis.

„Madeira dėl savo klimato yra palanki kryptis visais sezonais. Čia visus metus svyruoja 18–25 laipsnių temperatūra, todėl tikrai galima ir pagulėti paplūdimyje, ir leistis tyrinėti gamtos. Nuosaikus klimatas ir malonus vandenyno vanduo vilioja ir vis daugiau šeimų su vaikais čia atvykti“, – sako I.Aukštuolytė.

Anot nuomonės formuotojo, Atlanto vandenyne esanti sala puikiai tinka savaitės trukmės atostogoms. Labiausiai jam patiko salos kalnynai ir per juos išvedžioti žygių takai. Be to, vyras pataria salą tyrinėti automobiliu.

„Sala yra labai nedidelė, todėl rekomenduočiau ją aplankyti išsinuomojus automobilį. Turėdami automobilį, būsite visiškai nepriklausomi, lankstūs ir per savaitę suspėsite aplankyti visas lankytinas vietas Madeiroje“, – pataria Paul de Miko.

Prireiks ir šiltesnių rūbų

Amžinojo pavasario sala vadinamoje Madeiroje prireiks ne tik maudymosi kostiumėlio, bet ir neperpučiamo lietpalčio.

„Mums pasisekė, kad iki mūsų skrydžio Madeiroje lankėsi draugų pora, todėl gavome išsamius patarimus dėl bagažo turinio. Gegužės pradžioje visą dieną būdavo 20 laipsnių temperatūra, tačiau saulė būdavo labai kaitri. Todėl šortai, marškinėliai, sijonai, basutės ir daug saulės kremo buvo mūsų kasdienis garderobas“, – prisimena P.Mikolaitis.

Jis pataria į lagaminą įsidėti ir šiltesnių rūbų, jei norėsite išbandyti pasivaikščiojimus ar kopti į kalnus.

„Jei planuojate lipti į kalnus ar iš ryto pasitikti saulėtekį, turėkite su savimi ir šiltesnių rūbų – megztinį, švarkelį, patogią avalynę. Sykį, 6 valandą ryto, kopėme į 1862 metrų aukščio Pico Ruivo viršūnę, todėl teko apsirengti ir kelnes, ir šiltą megztinį, ir neperpučiamą lietpaltį. O įdienojus vėl norėjosi šortų ir plonų marškinėlių“, – dalijasi prisiminimais tinklaraštininkas.

Vaizdai nepaliks abejingų

Sala išsiskiria unikaliais gamtos vaizdais, tačiau norint pažinti tikrąjį salos grožį, vertėtų leistis į žygius pėsčiomis.

„Madeira yra vulkaninės kilmės sala, todėl ši vietovė yra labai kalnuota. Mes išbandėme pasivaikščiojimą drėkinimo kanalų – levadų – takais, kurie veda per kalnus, miškus ir krioklius. Tai galimybė išvysti unikalią Madeiros gamtą“, – pasakoja nuomonės formuotojas.

Šioje Portugalijos saloje galima pamatyti ir slėnius, žaliuojančius miškus ir vandenyno skalaujamas pakrantes.

„Tikrai nustebino iš vulkaninių uolienų susidarę natūralūs vandens baseinai. Aplankėme net keletą iš jų, bet labiausiai patiko Porto Moniz. Nuvykome ir į magiškajį Fanal mišką, kurį visą laiką gaubia rūkas, todėl pasidarėme puikių nuotraukų. Taip pat rekomenduojame leistis ir kilti funikulieriais prie Ribeira do Tristao, ten atsiveria neįtikėtinai gražus vaizdas, kuris išliks atmintyje dar ilgam“, – prisimena Paul de Miko.

I.Aukštuolytės teigimu, dėl savo įvairiapusiškumo Madeira patinka ne tik nenustygstantiems vietoje keliautojams, bet ir poilsiautojams, mėgstantiems tingų gulėjimą paplūdimyje.

„Šioje saloje yra daug paplūdimių su uolėtomis pakrantėmis arba akmenukais vietoje smėlio. Tačiau norintys komforto, privalo aplankyti Seixal paplūdimį. Jo krantus dengia gražus, minkštas ir smulkus juodas smėlis – tai viena iš priežasčių, kodėl jis toks populiarus“, – dalijasi „Tez Tour“ atstovė.

Labiau patiko nei Balio sala

Anot P.Mikolaičio, ši sala jiems paliko labai gerą įspūdį – puikus oras, internetas visada ir visur veikė, visi lankytini taškai buvo greitai ir lengvai privažiuojami automobiliu. Be to, vyras palygino šią salą su Indonezijoje esančia Balio sala, kurioje lankėsi dar šių metų kovo mėnesį.

„Viena aktyvi savaitė Madeiroje man daug labiau patiko nei dvi tingios savaitės Balyje. Taip – Balis yra milžiniškas ir jam reikia skirti labai daug laiko, bet jeigu norite išskristi savaitei – Madeira yra nuostabi kryptis, kurią tikrai rekomenduosiu visiems“, – šypsosi P.Mikolaitis.